Ce lipici alegi pentru rechizitele copilului la începutul școlii

Caietele, creioanele și instrumentele de scris sunt primele care ajung, de regulă, pe lista de rechizite școlare, asta nu înseamnă că lipiciul ar trebui să lipsească.

Copilul va avea nevoie de el pentru colaje, proiecte, fișe și diverse activități creative, iar un singur tip de adeziv nu se potrivește neapărat tuturor acestora. Pentru hârtie și carton poate fi suficient un stick, în timp ce proiectele realizate din mai multe materiale sau fixările temporare cer alte soluții. Alegerea unui lipici copii poate porni, așadar, de la activitățile pentru care va fi folosit.

Cum alegi lipiciul potrivit pentru activitățile de la școală

Dacă te întrebi cum alegi lipiciul potrivit, începe cu materialele pe care copilul le utilizează cel mai des. Pentru hârtie, carton și etichete, un stick este simplu de aplicat și ușor de păstrat în penar. Pentru proiecte care combină mai multe materiale poate fi necesar un adeziv universal, iar pentru fixări temporare există produse repoziționabile.

Înainte să cumperi un lipici școală, verifică în special:

materialele compatibile indicate de producător

modul de aplicare și timpul necesar pentru realizarea lipirii

dacă produsul este destinat lipirii sau fixării

dacă fixarea este permanentă, detașabilă ori repoziționabilă

avertizările și instrucțiunile de utilizare de pe ambalaj.

Diferențele sunt relevante mai ales când copilul are proiecte variate pe parcursul anului. Un adeziv foarte bun pentru hârtie nu trebuie presupus automat potrivit pentru plastic, metal sau alte suprafețe.

Pentru hârtie și carton, stick-ul rămâne o variantă practică

Pentru activitățile obișnuite cu hârtie, UHU Stic 8,2 g are avantajul unui format compact. Poate fi folosit pentru hârtie, carton, etichete, fotografii, polistiren și materiale textile, ceea ce acoperă multe dintre proiectele realizate la școală. Formula nu conține solvenți, iar adezivul poate fi îndepărtat cu apă rece. Capacul cu filet limitează uscarea produsului între utilizări. Formatul de 8,2 g îl face potrivit pentru un penar în care spațiul este deja ocupat de creioane, carioci, radieră și celelalte instrumente folosite la ore.

Pentru proiecte cu materiale diferite, este nevoie de mai multă flexibilitate

Lucrurile se schimbă când tema presupune carton, fetru, plută, textile sau lemn. UHU Twist & Glue ReNATURE 35 ml este un adeziv universal fără solvent, conceput inclusiv pentru activități școlare, lucru manual și modelism. Poate lipi hârtie, carton, fetru, piele, plută, textile și lemn, inclusiv în combinație cu materiale precum metalul, porțelanul, sticla sau polistirenul. Nu este recomandat pentru fotografii, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

O particularitate utilă pentru proiectele creative este aplicatorul cu trei poziții. Adezivul poate fi pus punctual, în linie sau pe o suprafață mai mare, prin rotirea vârfului. Asta permite adaptarea cantității și a modului de aplicare la dimensiunea elementului care trebuie lipit.

Alegerea unui lipici pentru copii, poate porni de la materialele folosite cel mai des la școală și de la tipul activităților pentru care va fi utilizat.

Când ai nevoie de fixare, nu de lipirea clasică

Un desen sau un poster care trebuie prins temporar presupune o altă soluție. UHU Patafix, 80 de tablete este un adeziv detașabil și reutilizabil destinat fixării obiectelor mici. Poate fi folosit pentru fotografii, desene, cărți poștale sau postere, iar printre suprafețele compatibile sunt lemnul, sticla, metalul, plasticul și porțelanul.

Tableta se frământă până când se înmoaie, se aplică pe obiect, apoi acesta este presat pe suprafața aleasă. Produsul poate fi reutilizat, însă nu este recomandat pe materiale delicate, tapet sau suprafețe proaspăt vopsite. Pe suporturile absorbante poate lăsa urme uleioase.

Ce înseamnă, de fapt, lipici sigur pentru copii

Când cauți lipici sigur pentru copii, nu te opri la o singură mențiune de pe ambalaj. Verifică formula, avertizările, materialele pentru care este conceput produsul și instrucțiunile producătorului. UHU Stic și Twist & Glue ReNATURE sunt fără solvent, iar pentru Twist & Glue ReNATURE producătorul precizează și că formula este testată dermatologic. Aceste caracteristici trebuie însă citite împreună cu indicațiile specifice produsului și cu modul în care urmează să fie utilizat.