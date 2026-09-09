Confruntările au început la MasterChef România, iar miza este mai mare ca niciodată! După ce 120 de concurenți au intrat în competiție în primul episod, 40 dintre aceștia au ajuns față în față, în dueluri unu la unu, pentru șansa de a-și continua drumul în competiție.

Aseară, cei trei chefi – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – au avut de luat primele decizii dificile, iar în această seară, de la 20:30, noi concurenți vor lupta pentru un loc în bucătăria MasterChef.

Aseară, confruntările au trimis primii 10 concurenți în bucătăria MasterChef, iar într-un duel de zile mari, două șorțuri de aur au fost acordate. Belinda Liu și Alexandru Mercea au impresionat cu preparatele lor, în care au avut de integrat cotlet de vițel și cartofi, și au primit Șorțul de Aur, într-un moment în care cei chefii au decis că amândoi merită să meargă mai departe.

“La poli opuși sunteți practic o parte din sufletul meu, ceea ce sunt, ceea ce mi-aș dori să fiu. Cred că degeaba vorbim despre un șorț pe care-l poate lua orice concurent, la ce aveți voi aici, este asta și, sincer, eu sunt foarte mulțumit de cine sunt astăzi”, a spus Chef Florin Dumitrescu înainte de a-i oferi șorțul de aur lui Alexandru Mercea.

“Belinda, tu ai gătit nu foarte gustos, ai gătit impecabil, senzațional! Vei fi șorțul meu de aur, Belinda! Te mănânc dacă nu câștigi. Al tău e! Bravo! Nu mă așteptam. Copii, gătiți senzațional!”, a spus Chef Sorin Bontea.

În urma celorlalte dueluri, Florina Grozavu, Adrian Zamfir, Mariana Nenu, Ramona Crăciunescu, Alex Florescu, Alexandru Balaban, Maria Boroghină și Nicoleta Voicu și-au adjudecat, la rândul lor, un loc în etapa următoare.