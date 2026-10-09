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Cei mai performanți și inovatori comunicatori sunt laureații Biz PR Awards 2026

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Foto: Biz PR Awards 2026
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Revista Biz a premiat, la gala Biz PR Awards 2026, cele mai performante agenții de PR din România, dar și cele mai creative și de impact proiecte din acest an. Ajuns la ediția a XVI-a, evenimentul Biz PR Awards continuă să fie spațiul în care echipa Biz recunoaște valoarea, curajul și inovația în comunicare. Este locul unde ideile îndrăznețe se întâlnesc cu performanța și unde PR-ul românesc își face auzită vocea în cel mai relevant context.

„Performanța în domeniul comunicării este vizibilă iar profesioniștii știu că munca lor nu produce doar vizibilitate, ci oferă rezultate economice concrete. Este un demers firesc să oferim recunoaștere celor mai bune agenții și celor mai performanți profesioniști care duc tot mai sus nivelul întregii piețe. De 27 de ani, echipa Biz conectează mediul de business, aduce împreună profesioniștii si aplaudă la scenă deschisă performanța. Într-o lume în care există tedința de a vedea minusurile este cu atât mai important să arătăm că există și multe plusuri, există profesioniști, inovație, creativitate, strategie și evoluție, iar PR-ul românesc are parte de multe reușite care merită sărbătorite”, declară Marta Ușurelu, owner Biz.

Premiile Biz PR Awards 2026:

  • Inovație în comunicarea de brandBioderma
  • Premiul a fost înmânat de Andreea Vasilescu, Managing Partner, Premier Catering & Delicatera, și a fost ridicat de Simona Vlad, PR & Communication Manager NAOS.
  • Excelență în comunicareLaura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare și Customer Experience la Raiffeisen Bank România. 

Premiul a fost prezentat de Mădălina Uceanu, Managing Partner, CareerAdvisor.

  • Comunicare publică și transparențăOana Gheorghiu, vicepremier interimar în Guvernul României 

Trofeul fost înmânat de Cătălin Ioniță, Coordonator al Echipei de Comunicare Corporativă BCR.

  • Comunicare cu impactKaufland 

Premiul a fost acordat de Andreea Matei, CEO Prologic FM, și a fost ridicat de Loredana Samoilă, Public Relations Manager, Kaufland România & Moldova.

  • Comunicare de branddm România 

Premiul a fost înmânat de Cristian Mosoia, CEE Corporate Communications Manager la Trendyol Group, iar trofeul fost ridicat de Noemi Varga, Specialist PR, dm drogerie markt România.

  • Creativitate inovatoareAQUA Carpatica 

Premiul a fost oferit de către Teodora Trandafir, Communication and Corporate Affairs Manager Unilever și primit pe scenă de Valentina Vesler, Director de Comunicare și PR Valvis Holding.

  • Creativitate inovatoareMastercard 

Distincția a fost înmânată de Raluca Nedelcovici, Marketing Manager BLIK România și Co-Founder Women in Marketing CEE, fiind ridicată de Sabina Iancu, Senior PR Manager Golin România.

  • PR de impactThe M Works 

Premiul a fost acordat de Claudia Dumitru, Marketing Director Nutrivita, și a fost primit de Imola Zoltan, Owner și Managing Director The M Works.

  • Influencer MarketingGolin Ketchum

Premiul a fost prezentat de Clara Enache, Head of Corporate Communication tbi bank, și a fost ridicat de Cristina Butunoi, Managing Director Golin Ketchum.

  • Impact pentru viitorGlovo 

Distincția a fost înmânată de Adrian Păsărică, Head of Marketing Orkla Foods România și a fost ridicată de Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

  • Impact pentru viitorSamsung 

Premiul a fost acordat de Marius Marin, Corporate Affairs & Engagement Coordinator / Advocacy & Influence Contributor L’Oréal România și a fost ridicat de Dana Hogea, CSR Specialist Samsung Electronics.

  • Inovație în comunicarea de brandSalt Bank 

Premiul a fost înmânat de Raluca Hatmanu, PR & Communications Manager Christian Tour, și a fost ridicat de Liana Ursoiu, Senior Brand Manager Salt Bank și de Simion Tihon, Director Investments & Bancassurance Salt Bank.

  • Comunicare cu impactMcDonald’s 

Premiul a fost acordat de Adelina Bortan, Communication and Marketing Manager Filip & Company, fiind ridicat de Ana Toma, Senior Account Executive McCannPR.

  • Impact în comunitateProvident

Distincția a fost înmânată de Adrian Roman, Director General Armata Salvării, și a fost ridicat de Elena Ungureanu, Manager de Comunicare Externă Provident Financial România.

Gala Biz PR Awards a avut ca Leading Partner Kaufland România, iar parteneri au fost The M Works, The Practice, Golin Ketchum, AQUA Carpatica, Domeniile Sâmburești, Premier Catering&Events, Davidoff Café și Complice.

Biz PR Conference&Awards 2026 a fost organizat cu susținerea Samdam, Komoder, Sabon, Sixt România, Sezamo și BisQ.

Pe 15 octombrie, într-o gala spectaculoasă intitulată sugestiv ALL STARS LEADERS, Biz va sărbători 27 de ani de când este alături de businessurile din România, iar pe 29 octombrie pregătește o nouă ediție a conferinței emblematice Extraordinary Women.

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