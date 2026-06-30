HONOR Magic V6 stabilește un nou standard pentru designul ultra-subțire și autonomia de lungă durată

HONOR se pregătește să schimbe din nou standardele categoriei smartphone-urilor pliabile prin lansarea noului HONOR Magic V6, un dispozitiv creat pentru utilizatorii care nu acceptă compromisuri.

Conceput pentru a depăși una dintre cele mai mari provocări ale segmentului foldable, HONOR Magic V6 combină într-un singur dispozitiv un design ultra-subțire și una dintre cele mai mari baterii integrate într-un smartphone pliabil.

Într-o categorie în care utilizatorii au fost adesea nevoiți să aleagă între un design rafinat și o autonomie generoasă, HONOR Magic V6 demonstrează că cele două caracteristici pot coexista.

Tehnologie de nouă generație pentru mai multă autonomie

La baza acestei performanțe se află noua generație de baterii HONOR Silicon-carbon, completată de o arhitectură internă extrem de compactă și optimizată. Fiecare milimetru din interiorul HONOR Magic V6 a fost reproiectat pentru a crea mai mult spațiu dedicat bateriei, fără compromisuri în ceea ce privește rezistența, performanța sau sistemul de răcire.

Rezultatul este un smartphone pliabil care oferă în mână o experiență apropiată de cea a unui smartphone flagship clasic, dar care se transformă într-un ecran generos, ideal pentru productivitate, creativitate și divertisment.

Creat pentru utilizarea intensivă de zi cu zi

În ciuda profilului său ultra-subțire, HONOR Magic V6 este pregătit să facă față cu succes zilelor încărcate de multitasking, unui conținut video de înaltă definiție, gaming sauaplicații bazate pe inteligență artificială. Utilizatorii pot petrece mai mult timp pe ecranul principal, pot comuta mai ușor între activități și pot depinde mai puțin de încărcătoare sau baterii externe, chiar și în scenarii de utilizare solicitante.

„Telefoanele pliabile au venit adesea la pachet cu o serie de compromisuri: carcase mai groase, autonomie redusă și limitări de performanță. Cu HONOR Magic V6 ne-am propus un obiectiv simplu, dar ambițios: să construim un smartphone pliabil la fel de subțire și elegant precum cele mai bune modele flagship clasice din portofoliul nostru, oferind în același timp autonomia pe care utilizatorii o așteaptă de la un dispozitiv folosit zilnic. Ceea ce vom prezenta în curând nu este doar un nou telefon pliabil, ci un nou standard de inginerie” a declarat Zachary Jiang, Președinte HONOR CEE & Nordics Region.

Un nou standard pentru categoria pliabilelor

Prin combinația dintre designul extrem de subțire, utilizarea eficientă a spațiului intern și noua generație de baterii silicon-carbon, HONOR Magic V6 promite să redefinească așteptările pentru segmentul smartphone-urilor pliabile premium.

Elegant în utilizare, puternic din punct de vedere al performanței și pregătit pentru cerințele reale ale unei zile întregi de lucru și divertisment, HONOR Magic V6 se anunță drept unul dintre cele mai importante produse ale anului în categoria sa.

Mai multe detalii despre design, funcții și disponibilitate vor fi anunțate în curând.

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Despre HONOR

HONOR este o companie lider global în domeniul ecosistemelor de dispozitive AI. HONOR își propune să revoluționeze interacțiunea dintre om și tehnologie, pentru a pune beneficiile inteligenței artificiale în slujba oamenilor, în viața de zi cu zi. Compania își propune să acționeze dincolo de granițele industriei și să colaboreze deschis, fără bariere, cu alte companii de tehnologie pentru a produce valoare reală pentru utilizatori și parteneri. Portofoliul său inovator de produse include telefoane, tablete și o mare varietate de dispozitive portabile bazate pe inteligență artificială. HONOR își propune să ofere utilizatorilor instrumente eficiente de a se conecta la noua lume inteligentă și la beneficiile sale.

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