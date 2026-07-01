Transformările structurale din sistemul de sănătate din România și creșterea plăților directe pentru tratamentele stomatologice au reorientat pacienții români către Turcia. Din cauza sprijinului public insuficient și a timpilor lungi de așteptare din metropole, pacienții aleg Istanbulul pentru a economisi timp și bani. Estelion Medical, un centru care oferă soluții de stomatologie digitală la standarde europene, răspunde cererii intense de pe piața românească prin protocoale rapide de diagnostic și tratament asistate de inteligența artificială.

Raportul sectorului de sănătate pe anul 2025, publicat de Institutul Național de Statistică (INSSE), arată că cabinetele și clinicile stomatologice din România sunt controlate aproape în totalitate de sectorul privat, cu o pondere de peste 95%. Lipsa unei infrastructuri stomatologice publice îi obligă pe pacienți să suporte singuri toate costurile, în timp ce în metropole precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, planificarea chirurgicală avansează lent, transformând „timpul” în cel mai critic criteriu de decizie pentru pacienți.

Analizând situația, fondatorul Estelion Medical, Hüseyin Azman, a declarat: „Privatizarea aproape totală a infrastructurii stomatologice din România și listele lungi de așteptare îngreunează accesul pacienților la tratament. Datorită protocolului de ‘tratament rapid și confortabil’ dezvoltat de Estelion Medical, putem finaliza în doar câteva zile la Istanbul planificarea chirurgicală și restaurările pe implanturi pentru întreaga arcadă, proceduri pentru care un pacient român ar aștepta săptămâni în țara sa. Managementul timpului este cel mai mare atu al nostru.”

Datele Eurostat din 2025 privind finanțarea sănătății susțin această perspectivă. Potrivit raportului, România înregistrează una dintre cele mai mari rate a plăților „din propriul buzunar” (out-of-pocket expenditure) pentru sănătate din întreaga Uniune Europeană, depășind 21%. Deoarece procedurile estetice și tratamentele cu implanturi nu sunt acoperite de sistemul național de asigurări, avantajul de cost de până la 60% de pe ruta București-Istanbul reprezintă o oportunitate extrem de atractivă.

Hüseyin Azman a concluzionat, subliniind importanța transformării digitale: „Pacienții români nu beneficiază doar de un avantaj de cost de până la 60%, ci obțin și acces direct la soluțiile de stomatologie digitală bazate pe inteligența artificială pe care le aplicăm în clinica noastră. Cu ajutorul scanerelor intraorale 3D și ghidurilor chirurgicale robotice, reducem marja de eroare la zero și generăm soluții durabile cu materiale premium. Această superioritate tehnologică și avantajul economic transformă puntea dentară dintre cele două țări dintr-o simplă coincidență într-o tendință structurală.”

Sursă foto: https://estelionmedical.com

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
Viva.ro
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
Fanatik.ro
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Stiri Mondene 16:19
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
ObservatorNews.ro
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Mediafax.ro
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Politică 17:41
Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Fanatik.ro
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație