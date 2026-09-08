Cine produce case din containere cu etaj în România? Companii și modele modulare

Casa cu etaj este varianta căutată de familiile care vor camere separate, dar au teren limitat: câștigi suprafață utilă fără să ocupi mai mult loc la sol

În România lucrează deja mai mulți producători cu containere modulare, însă abordarea celor două niveluri diferă de la o firmă la alta. Iată criteriile care fac diferența:

Cum este gândit etajul – dacă locuința este proiectată de la început pe două niveluri sau dacă rezultă din suprapunerea unor containere.

– dacă locuința este proiectată de la început pe două niveluri sau dacă rezultă din suprapunerea unor containere. Structura și izolația – tipul de tablă folosită la cadru, grosimea panourilor și izolația din tavan și pardoseală.

– tipul de tablă folosită la cadru, grosimea panourilor și izolația din tavan și pardoseală. Compartimentarea și suprafața – câte camere, ce baie și ce zonă de bucătărie primești.

– câte camere, ce baie și ce zonă de bucătărie primești. Timpul până la mutare – cât durează producția, livrarea și montajul efectiv.

– cât durează producția, livrarea și montajul efectiv. Ce se pregătește din start – finisaje, terase, extinderi și dotări stabilite în faza de ofertare.

Pe baza acestor criterii, Case din containere FDC deschide clasamentul de mai jos, cu o categorie dedicată de locuințe proiectate pe două niveluri de la bun început.

1. Case din containere FDC

Case din containere FDC construiește locuințe de la zero, în fabrică, după modelele standard sau după specificațiile clientului. Gama este împărțită în patru categorii, iar modelele D sunt cele cu etaj: au parter și etaj încă din faza de proiectare. Extinderea pe verticală a containerelor individuale nu este posibilă, așa că etajul există exclusiv la această categorie, planificat din start.

O casa din containere cu etaj din oferta FDC are între 45,3 și 90 mp, în cinci modele standard, cu 2–3 camere, baie și zonă de bucătărie, iar o parte dintre ele includ și terase integrate. Cel mai spațios este D01, cu 90 mp, 3 camere, baie și zonă de bucătărie — varianta pentru o locuință permanentă de familie, în care zona de zi este separată de cea de noapte, ca într-o casă clasică.

Configurația standard a modelelor cu etaj cuprinde:

Cadru din tablă zincată de 2,5–8 mm, profilată la rece, cu utilizare exclusivă în construcția de containere, grunduită și vopsită electrostatic, cu sistem de captare a apei pluviale și drenare prin stâlpii containerului.

din tablă zincată de 2,5–8 mm, profilată la rece, cu utilizare exclusivă în construcția de containere, grunduită și vopsită electrostatic, cu sistem de captare a apei pluviale și drenare prin stâlpii containerului. Pereți din panouri sandwich cu spumă PIR, cu vată minerală în strat dublu în tavan și în pardoseală — la casele cu etaj, stratul dublu face parte din configurația standard. Pentru un plus de confort termic și fonic se pot alege panouri de 60, 80 sau 100 mm și tâmplărie PVC cu profil de șase camere și geam tripan.

din panouri sandwich cu spumă PIR, cu vată minerală în strat dublu în tavan și în pardoseală — la casele cu etaj, stratul dublu face parte din configurația standard. Pentru un plus de confort termic și fonic se pot alege panouri de 60, 80 sau 100 mm și tâmplărie PVC cu profil de șase camere și geam tripan. Încălzire exclusiv electrică, montată din producție: convectoare de căldură, aer condiționat cu funcție dublă sau încălzire în pardoseală.

exclusiv electrică, montată din producție: convectoare de căldură, aer condiționat cu funcție dublă sau încălzire în pardoseală. Baie complet utilată din fabrică; zona de bucătărie face parte din compartimentare și se amenajează de către client după montaj.

Finisajele exterioare și interioare, terasele, extinderile viitoare și dotările speciale se stabilesc tot în faza de ofertare, înainte de producție.

Avantajul practic este viteza. Producția durează 6–8 săptămâni, livrarea depinde de distanță, iar montajul unui model cu etaj ajunge până la 2 zile — cele mai complexe din gamă. În total, aproximativ 2 luni până la mutare. Transportul și montajul se oferă împreună, ca un singur serviciu.

O casa container FDC poate funcționa ca locuință permanentă, casă de vacanță sau spațiu de cazare turistică și poate fi relocată dacă circumstanțele se schimbă. Modelele pot fi văzute în showroom-urile din București și Bacău, iar garanția este de 24 de luni pentru clienții persoane fizice și de 12 luni pentru clienții persoane juridice.

Compania are în spate peste 11 ani de activitate și peste 10.000 de containere produse, iar în prezent ajunge la o medie de 120 de case pe an. Numai în ultimii trei ani, 360 de familii s-au mutat într-o locuință FDC.

Producția și sediul sunt la Bacău, în Str. Izvoare 87 (cod 600170), iar nota medie lăsată de clienți este 4,7 din 5, din 73 de recenzii.

Contact: +40 377 900 212 · vanzari@case-din-containere.ro · case-din-containere.ro

2. Containere FDC

Containere FDC este un producător român din Bacău, care realizează containere modulare și monobloc pentru numeroase utilizări, de la case din containere până la spații de lucru și organizări de șantier. Gama de locuit include și modele cu etaj, pe două niveluri, cu scară interioară și terase, iar compania acoperă tot procesul, de la producția în fabrică până la transport și montaj. Structurile pot fi personalizate în funcție de cerințele clientului.

3. Block Box

Block Box este un producător român de containere modulare, cu fabrică la Brașov. Containerele sunt realizate astfel încât să poată fi îmbinate atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru a obține spații mai mari, inclusiv construcții pe două niveluri. Configurația interioară și dotările se stabilesc în funcție de cerințele clientului.

4. New Line Container

New Line Container este un producător din județul Prahova, care realizează containere modulare pentru locuit. În ofertă există o categorie dedicată de containere supraetajate, configurate la cerere, alături de ansambluri formate din mai multe containere. Unitățile pot fi personalizate ca finisaje și dotări.

5. Containere Vest

Containere Vest este un producător român din Arad, care realizează containere modulare și monobloc, inclusiv de locuit. Modulele pot fi îmbinate atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru spații mai mari sau pe mai multe niveluri. Compartimentarea, dotările și finisajele se stabilesc la cerere.

Alegerea finală ține de ce înseamnă „etaj" pentru proiectul tău: o locuință proiectată din start pe două niveluri, cu compartimentare de casă clasică, sau un ansamblu modular construit pe verticală, pentru mai mult spațiu. Compară producătorii după modul în care este gândită structura, după suprafața și compartimentarea efective, după ce include configurația standard și după cât durează până te muți — și cere de fiecare dată detalii clare despre transport, montaj și pregătirea terenului.