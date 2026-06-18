În prezent, băncile și instituțiile financiare din România oferă soluții de creditare și pentru persoanele cu venituri mai mici, însă condițiile diferă semnificativ de la o ofertă la alta. Tocmai de aceea, este important să înțelegi cum funcționează aceste produse financiare și ce opțiuni ai la dispoziție.

Ce înseamnă un credit de nevoi personale pentru venituri sub 4.000 lei?

Creditul de nevoi personale este un împrumut fără garanții imobiliare, care poate fi utilizat pentru aproape orice tip de cheltuială: renovări, achiziții importante, vacanțe, educație, cheltuieli medicale sau consolidarea altor datorii.

În cazul persoanelor cu venituri sub 4.000 lei, băncile acordă o atenție deosebită gradului de îndatorare și stabilității financiare. Cu alte cuvinte, nu contează doar salariul, ci și:

vechimea la actualul loc de muncă;

istoricul de credit;

existența altor rate;

tipul contractului de muncă;

stabilitatea veniturilor în timp.

În general, gradul maxim de îndatorare acceptat este de aproximativ 40% din venitul net. Astfel, pentru un salariu de 4.000 lei, rata lunară maximă recomandată se situează în jurul valorii de 1.600 lei.

Acest lucru influențează direct suma maximă care poate fi obținută și perioada de rambursare.

De ce este important să compari ofertele?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este solicitarea unui credit de la prima bancă întâlnită. În realitate, aceeași persoană poate primi condiții diferite de la instituții financiare diferite.

Diferențele pot apărea la:

dobândă;

DAE (Dobânda Anuală Efectivă);

comisioane;

perioada de rambursare;

suma maximă aprobată;

condițiile de eligibilitate.

De aceea, compararea ofertelor este esențială pentru a găsi varianta potrivită și pentru a evita costuri inutile pe termen lung.

Cum te poate ajuta un broker de credite?

În loc să mergi individual la fiecare bancă și să analizezi zeci de oferte, poți apela la un broker de credite care să facă această muncă pentru tine.

Brokerii de credite sunt specializați în identificarea și obținerea celor mai avantajoase soluții de finanțare pentru persoane fizice și juridice. Aceștia pot oferi consultanță pentru credite de nevoi personale, credite ipotecare, refinanțări, credite pentru persoane juridice, leasing auto și alte soluții de finanțare adaptate nevoilor fiecărui client.

Rolul unui broker este de a analiza profilul financiar al solicitantului, de a compara ofertele disponibile în piață și de a recomanda soluțiile care au cele mai mari șanse de aprobare și cele mai bune condiții de finanțare.

Avantajele colaborării cu un broker de credite

Mulți clienți descoperă că procesul de obținere a unui credit este mai simplu atunci când beneficiază de consultanță specializată.

Printre principalele avantaje se numără:

✔ economisirea timpului prin compararea ofertelor într-un singur loc;

✔ identificarea soluțiilor potrivite profilului financiar al clientului;

✔ asistență în pregătirea documentației necesare;

✔ suport pe tot parcursul procesului de aprobare;

✔ acces rapid la informații actualizate despre ofertele disponibile în piață.

Specialiștii în brokeraj de credite atrag atenția că alegerea unei soluții de finanțare ar trebui să se bazeze pe compararea mai multor oferte și pe analiza costului total al creditului, nu doar a dobânzii afișate. În opinia consultanților MAAR Credit, o evaluare corectă a nevoilor și posibilităților financiare poate face diferența dintre un credit potrivit și unul care pune presiune inutilă asupra bugetului personal.

Ce trebuie să faci înainte de a solicita un credit?

Înainte de a depune o cerere de finanțare, este recomandat să:

• verifici dacă ai alte obligații financiare active;

• îți calculezi gradul de îndatorare;

• stabilești suma de care ai nevoie cu adevărat;

• compari mai multe oferte;

• consulți un specialist în creditare.

O analiză corectă înainte de aplicare poate crește semnificativ șansele de aprobare și te poate ajuta să obții condiții mai avantajoase.

Concluzie

Un salariu sub 4.000 lei nu exclude posibilitatea obținerii unui credit de nevoi personale. Important este să alegi soluția potrivită, să înțelegi toate costurile implicate și să compari ofertele disponibile înainte de a lua o decizie financiară.

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