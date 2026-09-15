Cum ajută angiografia cerebrală la identificarea malformațiilor vasculare?

Angiografia cerebrală este o investigație imagistică prin care medicul vizualizează direct vasele de sânge din creier, folosind o substanță de contrast și imagini realizate cu raze X sau alte tehnologii. Ea permite identificarea malformațiilor vasculare, cum sunt malformațiile arteriovenoase (MAV) sau fistulele arteriovenoase, adică legături anormale între artere și vene.

Dacă ai avut dureri de cap intense, convulsii sau un accident vascular cerebral fără o cauză clară, medicul poate recomanda această investigație pentru a înțelege exact ce se întâmplă la nivelul circulației cerebrale. Cu informații corecte, poți lua decizii informate alături de echipa medicală.

Ce este angiografia cerebrală

Angiografia cerebrală arată forma, traseul și modul în care circulă sângele prin arterele și venele creierului. Spre deosebire de un CT sau un RMN standard, care oferă imagini statice, angiografia evidențiază fluxul sanguin în timp real.

Malformațiile vasculare apar, de regulă, din naștere. În cazul unei malformații arteriovenoase, sângele trece direct din arteră în venă, fără rețeaua fină de capilare care ar trebui să le separe. Acest tip de conexiune poate crește presiunea în vase și, în unele situații, poate duce la sângerare cerebrală.

Prin angiografie, medicul vede exact unde se află această legătură anormală, cât este de mare și ce vase sunt implicate.

Pentru o evaluare complexă, poți discuta cu specialiștii care realizează angiografie cerebrală la Memorial România, unde investigația se desfășoară într-un cadru controlat, cu echipă multidisciplinară.

Cum funcționează procedura

Procedura are loc într-o sală special echipată. Medicul radiolog intervenționist introduce un tub subțire, numit cateter, printr-o arteră de la încheietura mâinii sau din zona inghinală. Folosește anestezie locală, astfel încât să nu simți durere la locul puncției.

Cateterul avansează prin vase până la nivelul arterelor care duc sângele spre creier. Apoi, medicul injectează o substanță de contrast pe bază de iod. Aceasta „colorează” temporar vasele de sânge și le face vizibile pe imaginile radiologice. În acel moment, aparatele captează rapid o serie de imagini care surprind traseul sângelui.

Medicul urmărește:

direcția fluxului sanguin;

viteza cu care circulă sângele;

eventuale dilatații sau conexiuni anormale;

zone cu risc crescut de ruptură.

Pentru rezultate optime, echipa îți monitorizează constant tensiunea, pulsul și starea neurologică. În majoritatea cazurilor, procedura durează între 30 și 90 de minute, iar supravegherea continuă câteva ore după finalizare.

Tipuri principale de angiografie utilizate în neurologie

Medicii folosesc trei metode principale pentru a evalua vasele cerebrale, în funcție de situația clinică.

Angiografia digitală cu subtracție (DSA) implică introducerea cateterului și administrarea directă a contrastului în arterele cerebrale. Oferă imagini foarte detaliate și permite analiza fină a malformațiilor mici. De aceea, mulți specialiști o consideră metoda de referință pentru evaluarea MAV-urilor și a fistulelor arteriovenoase.

Angiografia CT (CTA) presupune injectarea contrastului într-o venă de la braț și realizarea unui examen computer tomograf. Este mai rapidă și mai puțin invazivă decât DSA, dar poate oferi detalii mai puțin fine în cazul leziunilor foarte mici.

Angiografia prin rezonanță magnetică (MRA) utilizează câmp magnetic și, uneori, substanță de contrast diferită de cea iodată. Nu implică radiații și este utilă pentru monitorizare sau pentru pacienții la care medicul evită expunerea la raze X.

Medicul alege metoda potrivită în funcție de simptomele tale, istoricul medical și rezultatele altor investigații.

Ce poate identifica angiografia în malformațiile vasculare?

Angiografia cerebrală oferă informații precise despre:

dimensiunea malformației;

localizarea exactă în creier;

arterele care o alimentează;

venele prin care se drenează sângele;

prezența unor dilatații asociate, cum sunt anevrismele.

Aceste detalii contează atunci când echipa stabilește riscul de sângerare și decide conduita terapeutică. De exemplu, o malformație mică, situată într-o zonă profundă a creierului, necesită o abordare diferită față de una superficială și ușor accesibilă chirurgical.

Beneficii, limitări și riscuri

Principalul avantaj al angiografiei constă în acuratețea imaginilor. Medicul vede detalii pe care alte metode le pot omite, în special în cazul leziunilor mici sau complexe.

Totuși, procedura are și limitări. Este invazivă în varianta DSA și implică expunere la radiații. Substanța de contrast poate provoca reacții alergice, de la erupții ușoare până la reacții severe, rare. De aceea, este important să îi spui medicului dacă ai avut alergii la iod sau la substanțe de contrast în trecut.

În plus, contrastul se elimină prin rinichi. Dacă ai afecțiuni renale, medicul va evalua atent analizele de sânge înainte de investigație.

Riscul de complicații neurologice există, dar în centre cu experiență este redus. Echipa ia măsuri stricte de siguranță pentru a limita aceste situații.

Când este recomandată angiografia cerebrală?

Medicul poate recomanda angiografia dacă:

ai suferit un accident vascular cerebral hemoragic fără cauză clară;

prezinți convulsii care sugerează o posibilă cauză vasculară;

investigațiile RMN sau CT indică o suspiciune de malformație;

urmează să începi un tratament intervențional sau chirurgical.

În unele cazuri, angiografia ajută și la planificarea embolizării, procedură prin care medicul blochează vasele anormale prin același tip de cateter.

Interpretarea rezultatelor și pașii următori

După investigație, radiologul analizează imaginile și discută concluziile cu neurologul sau neurochirurgul. Vei primi explicații clare despre tipul malformației, riscurile asociate și opțiunile disponibile.

Uneori, medicul recomandă intervenție. Alteori, decide monitorizare periodică prin RMN sau MRA, mai ales dacă malformația este mică și nu produce simptome.

Este important să înțelegi că rezultatul angiografiei nu înseamnă automat intervenție. El oferă informația necesară pentru a alege varianta potrivită pentru tine.