Creează o rutină previzibilă, dar nu rigidă

Copiii se adaptează mai ușor când știu ce urmează după școală. O rutină previzibilă îi ajută să treacă de la agitația zilei la activitățile de acasă fără multe discuții sau amânări. Totuși, programul nu trebuie să fie atât de strict încât să pară o nouă listă de obligații.

Poți începe cu o pauză scurtă, apoi cu o activitate ușoară, iar temele pot veni abia după ce copilul s-a deconectat puțin. Pentru unii copii funcționează mai bine joaca liberă. Pentru alții, o gustare și 20 de minute de liniște pot face diferența.

O rutină simplă poate include:

  • pauză după întoarcerea de la școală;
  • gustare și discuție scurtă despre zi;
  • teme împărțite în intervale scurte;
  • activitate creativă sau joc;
  • pregătirea ghiozdanului pentru ziua următoare.

Când copilul știe că există și momente plăcute în program, acceptă mai ușor partea de lucru.

Folosește activitățile creative pentru a schimba direcția zilei

După ore, copilul nu are întotdeauna disponibilitatea de a trece direct la teme. O activitate creativă scurtă poate schimba ritmul și îl poate ajuta să își recapete atenția. Desenul, coloratul, colajele sau proiectele mici de lucru manual sunt potrivite mai ales pentru copiii care au nevoie să se exprime vizual.

Pentru astfel de momente, este util să ai la îndemână materiale simple, ușor de folosit. O cutie cu foi, lipici, foarfece potrivite vârstei și carioci poate transforma rapid o pauză într-o activitate care îi ocupă atenția fără ecrane. În plus, activitățile vizuale pot fi introduse în program fără pregătiri complicate. Propune-i celui mic să:

  • deseneze o scenă din ziua lui;
  • coloreze o fișă simplă;
  • creeze o felicitare pentru cineva din familie;
  • inventeze o copertă pentru o poveste;
  • facă un afiș pentru camera lui.

Aceste exerciții nu trebuie corectate sau transformate în competiții. Rolul lor este să îi ofere copilului un moment de libertate și să îi mențină interesul pentru activități care necesită atenție.

Încurajează scrisul de mână prin exerciții scurte

Scrisul de mână poate deveni obositor dacă este folosit doar la teme, dictări sau corecturi. Copiii îl acceptă mai ușor atunci când are legătură cu lucruri personale: liste, bilețele, invitații, povești scurte sau jurnale de câteva rânduri. Astfel, scrisul nu mai pare doar o cerință școlară, ci devine o formă de exprimare.

Dacă cei mici au început să scrie mai ordonat sau iubesc să își pregătească materialele pentru școală, analizează ofertele de stilouri și alege i un instrument de scris potrivit pentru caiete, notițe sau exerciții regulate. Pentru a-i păstra interesul copilului, propune-i să:

  • scrie trei lucruri bune din ziua respectivă;
  • facă o listă cu ce vrea să citească;
  • noteze idei pentru weekend;
  • scrie o felicitare pentru un coleg;
  • inventeze începutul unei povești.

Textele scurte reduc presiunea și pot dezvolta treptat răbdarea. Important este ca exercițiul să aibă un scop clar pentru copil.

Alternează activitățile liniștite cu mișcarea

După multe ore petrecute în bancă, copiii au nevoie și de mișcare. Dacă programul de după școală include doar stat la birou, interesul scade rapid, iar temele pot deveni mai greu de dus la capăt. O pauză activă ajută copilul să consume energie și să revină apoi mai ușor la activitățile care necesită concentrare.

Nu este nevoie de activități complicate. O plimbare scurtă, câteva exerciții în casă, mersul cu bicicleta sau un joc în curte pot fi suficiente. Important este ca mișcarea să fie introdusă înainte să apară oboseala.

Poți alterna astfel:

  • 20 de minute de teme;
  • 10 minute de mișcare;
  • o activitate creativă;
  • încă o sesiune scurtă de lucru;
  • timp liber fără ecran, dacă este posibil.

Ritmul acesta ajută copilul să nu asocieze după-amiaza doar cu obligații. În plus, pauzele clare pot reduce negocierile lungi din jurul temelor.

Lasă copilul să aleagă o parte din program

Interesul pentru activitățile de după școală crește atunci când copilul simte că are un cuvânt de spus. Nu toate deciziile trebuie să îi aparțină, dar cel mic poate alege ordinea unor activități, tema desenului, cartea citită sau momentul în care face o pauză.

Această libertate îl ajută să se simtă implicat, fără să renunțe la structura de care are nevoie. De exemplu, poți stabili că temele trebuie făcute până la o anumită oră, dar copilul poate decide dacă începe cu matematica sau cu lectura.

Alegeri simple pot fi:

  • ce activitate creativă face după teme;
  • ce carte citește seara;
  • ce muzică ascultă în timp ce strânge biroul;
  • ce proiect mic pregătește în weekend;
  • ce ordine au activitățile de după școală.

Când copilul participă la organizare, programul pare mai puțin impus și mai ușor de acceptat.

Așadar, activitățile de după școală nu trebuie să fie multe, ci potrivite pentru ritmul copilului. Pauzele, mișcarea, activitățile creative și exercițiile scurte de scris pot menține curiozitatea fără presiune. Cu o rutină clară, dar suficient de flexibilă, timpul petrecut acasă poate deveni mai echilibrat și mai plăcut pentru întreaga familie.

Sursa foto: Shutterstock 

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