Într-un spațiu mic, o piesă prea mare face balconul să pară sufocant, în timp ce un model bine proporționat poate crea impresia de ordine și profunzime. De aceea, înainte să alegi culoarea pernelor sau forma șezutului, merită să privești spațiul ca pe un ansamblu și să înțelegi cum va fi folosit balansoarul în viața de zi cu zi.

Începe cu măsurarea spațiului disponibil

Măsoară lățimea și adâncimea balconului sau ale zonei din grădină în care vrei să amplasezi balansoarul. Notează distanțele dintre pereți, balustradă, uși, ferestre și mobilierul existent. Verifică dacă ușa balconului se poate deschide complet după montarea balansoarului și dacă mai rămâne un traseu confortabil pentru deplasare.

Într-un balcon mic, balansoarul de tip ou suspendat este, de obicei, mai ușor de integrat decât un model pentru două persoane. Forma ovală sau tip cocon folosește bine spațiul vertical și oferă senzația de intimitate fără să ocupe o lățime foarte mare. Pentru o grădină mică poți lua în calcul și un balansoar gradina tip bancă, dar numai dacă ai o structură de susținere potrivită și suficient loc pentru mișcare.

Conturează pe podea dimensiunile aproximative ale balansoarului cu bandă adezivă sau cu câteva obiecte ușor de mutat. Apoi simulează traseele obișnuite: intră pe balcon, udă plantele, deschide fereastra, așază-te la masă sau mergi spre zona de depozitare.

Păstrează o distanță de siguranță între balansoar și suprafețele dure. Spațiul necesar diferă în funcție de forma șezutului, lungimea lanțului sau a frânghiei și amplitudinea de balans. Un scaun compact, folosit pentru legănare ușoară, are nevoie de mai puțin loc decât un balansoar lung, suspendat în două puncte.

Analizează și înălțimea – dacă tavanul balconului este jos, un model foarte înalt, cu spătar amplu, poate crea impresia că spațiul este comprimat. În această situație, alege un balansoar cu structură aerisită, realizat din împletitură subțire sau frânghie, prin care lumina poate circula.

Alege sistemul de prindere potrivit

Sistemul de prindere este elementul care determină dacă îl poți folosi confortabil și în siguranță. Înainte de montaj trebuie să identifici materialul structurii de care intenționezi să-l fixezi și să verifici dacă aceasta poate susține sarcina totală.

Pe balcon, balansoarul poate fi prins de un tavan solid, de o grindă structurală sau poate fi montat pe un suport independent. Nu presupune că orice plafon poate susține greutatea unei persoane aflate în mișcare.

Dacă nu cunoști structura balconului consultă un specialist înainte de montaj. Sistemele de ancorare trebuie alese în funcție de beton, lemn, metal sau alt material structural, nu doar după aspectul cârligului.

În grădină poți fixa balansoarul de o grindă a pergolei, de o structură special construită sau, în anumite condiții, de o ramură sănătoasă și suficient de rezistentă. Totuși, aspectul robust al unei crengi nu reprezintă o garanție.

Pentru un balcon mic caută un suport cu bază compactă și formă curbată, care urmărește linia șezutului. Verifică atent dimensiunile bazei, nu doar dimensiunile scaunului. În fotografii, suportul poate părea discret, însă în realitate poate avea o amprentă la sol mai mare decât o masă de exterior.

În grădină, suportul independent îți oferă mai multă flexibilitate – îl poți muta în funcție de umbră, anotimp sau activitățile familiei. Ai nevoie însă de o suprafață stabilă. Pe un teren moale sau înclinat, baza se poate afunda sau dezechilibra.

Alege un model proporțional cu dimensiunea spațiului

Pentru un balcon îngust, scaunul suspendat individual este adesea cea mai practică alegere. Modelele de tip ou sau cocon oferă susținere laterală și creează senzația unui colț privat. Totuși, alege o structură deschisă, cu împletitură rară, dacă balconul este întunecos.

Dacă balconul este lung, dar nu foarte lat, poți amplasa balansoarul la unul dintre capete. Astfel, creezi o zonă de relaxare distinctă, fără să întrerupi traseul principal. În partea opusă poți păstra o măsuță îngustă, un suport vertical pentru plante sau o ladă de depozitare care funcționează și ca bancă.

Pernele fac balansoarul mai confortabil, dar pot mări vizual volumul lui. Într-un spațiu mic, două sau trei perne mari, în culori puternice, pot transforma șezutul într-o masă compactă care atrage toată atenția. Alege o pernă de șezut bine proporționată și, eventual, o pernă lombară mai mică.

Folosește textile în nuanțe apropiate de pereți, pardoseală sau mobilier dacă vrei ca balansoarul să se integreze discret. Tonurile de crem, bej, gri deschis, verde salvie sau albastru prăfuit creează continuitate vizuală. Pentru un accent mai energic, poți introduce o singură culoare intensă printr-o pernă decorativă sau o pătură subțire.

Folosește-te de amenajarea verticală pentru a economisi podeaua

Montează rafturi înguste, suporturi pentru plante sau panouri modulare pe peretele opus zonei de balans. Poți utiliza și balustrada pentru jardiniere, cu condiția ca acestea să fie fixate sigur și să nu încarce excesiv structura. În acest fel, podeaua rămâne liberă, iar balansoarul nu pare înconjurat de obiecte.

Alege plante cu port vertical sau curgător, în funcție de poziție. Plantele înalte pot masca un colț tehnic, în timp ce cele curgătoare pot înmuia vizual marginile unui perete. Evită ghivecele foarte mari lângă zona de mișcare. Chiar dacă nu sunt lovite în mod direct, ele pot reduce spațiul perceput și îți pot limita accesul.

Integrează iluminatul fără să încarci amenajarea

Pe balcon folosește aplice de perete, ghirlande luminoase cu lumină caldă sau lămpi portabile de dimensiuni reduse. Evită corpurile de iluminat suspendate foarte jos în apropierea balansoarului, deoarece pot intra în zona de mișcare. Dacă alegi o ghirlandă fixeaz-o pe conturul tavanului sau al balustradei, nu direct de sistemul de prindere al scaunului.

În grădină, pentru a pune în valoare orice set mobilier gradina de pe Kalenda.ro poți folosi lămpi solare, spoturi orientate spre vegetație sau o sursă de lumină montată pe pergolă. Lumina indirectă este mai plăcută decât un bec puternic amplasat deasupra capului. Dacă luminezi plantele din spatele balansoarului, obții profunzime și o atmosferă relaxantă fără să adaugi multe obiecte.

Păstrează funcționalitatea spațiului pe tot parcursul zilei

Un balcon mic sau o grădină restrânsă trebuie să îndeplinească adesea mai multe roluri. Poate fi loc de cafea dimineața, spațiu de lucru după-amiaza, zonă de joacă pentru copil sau loc de relaxare seara. Balansoarul suspendat trebuie să susțină aceste activități, nu să le elimine.

Alege mobilier pliabil sau multifuncțional în jurul lui. O măsuță rabatabilă prinsă de perete poate fi folosită atunci când ai nevoie și pliată când vrei mai mult spațiu. Un taburet ușor poate funcționa ca suport pentru picioare, măsuță auxiliară sau loc suplimentar pentru un musafir. O ladă îngustă poate păstra pernele și poate servi drept bancă.

Poziționează obiectele folosite frecvent în afara zonei de balans. Nu așeza căni, ghivece fragile sau obiecte decorative pe o măsuță aflată foarte aproape de scaun. Chiar și o mișcare ușoară poate provoca accidente.

Protejează balansoarul de soare, ploaie și umezeală

Chiar dacă balconul este acoperit, balansoarul poate fi expus la raze solare, praf, diferențe de temperatură și ploaie purtată de vânt. Ratanul sintetic este apreciat pentru întreținerea relativ simplă și rezistența la condițiile exterioare, însă calitatea diferă de la un produs la altul. Metalul trebuie să aibă un strat de protecție împotriva coroziunii, iar lemnul necesită tratamente periodice. Textilele trebuie să fie detașabile și ușor de curățat. Pernele cu huse lavabile sunt mai practice decât cele cusute permanent.

Dacă balconul primește soare puternic o mare parte din zi, alege materiale și culori care nu se decolorează rapid. Poți folosi o copertină, o umbrelă compactă sau un rulou exterior, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu sistemul de suspendare.

În grădină, o husă de protecție îți permite să păstrezi balansoarul montat în perioadele cu vreme instabilă. Totuși, husa nu trebuie să rețină umezeala. Aerisirea este importantă pentru a preveni apariția mirosurilor, mucegaiului sau petelor.

Verifică periodic frânghiile, lanțurile, carabinierele, arcurile și punctele de prindere. Caută semne de uzură, rugină, slăbire sau deformare. Un balansoar integrat frumos în amenajare rămâne plăcut doar atunci când este și întreținut corect.

Sursa foto: magnific.com