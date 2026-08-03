Situația devine cu atât mai gravă cu cât autovehiculul aparținând Primăriei circula pe drumurile publice fără a deține o poliță de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) valabilă, încălcând flagrant legislația rutieră în vigoare, conform investigației publicației DeFapt.ro.

Primarul PSD din Sirețel, județul Iași, Gelu Spaiuc, a fost oprit de polițiști la Vatra Dornei, care au stabilit că acesta circula cu mașina primăriei fără RCA. În această situație, plăcuțele de înmatriculare și talonul au fost confiscate pe loc. Astfel, primarul și soția sa au rămas pe jos, cu bagajele în stradă.

„Lăsați pietoni în plin centru, primarul și doamna vice au fost nevoiți să-și strângă bagajele din portbagaj și să caute de urgență ocazii sau trenuri pentru a se întoarce acasă. Mașina instituției rămâne sechestrată la Vatra Dornei până când edilii vor scoate bani din buzunar pentru amendă și pentru o nouă asigurare”, se arată într-o postare pe Facebook a Iași TV Life.