CET Grozăvești aduce un aport de aproximativ 30 MW

Electrocentrale București (ELCEN) a transmis, într-un comunicat, că începând de luni, CET Grozăvești a reluat producția de energie electrică, prin punerea în funcțiune a grupului de cogenerare.

„Aportul de circa 30 MW furnizat de CET Grozăvești consolidează stabilitatea Sistemului Energetic Național în contextul evoluțiilor recente și al deciziei Guvernului de a declara stare de alertă energetică la nivel național”, a transmis compania deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei.

Până în prezent, CET Grozăvești a funcționat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă de exploatare adaptată specificului sezonului cald și nivelului redus al cererii de energie termică, se mai arată în comunicat.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel național ne pune în fața unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Național contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor. Decizia ELCEN de a porni CET Grozăvești demonstrează din nou rolul strategic pe care centralele noastre de cogenerare îl au: nu doar furnizarea apei calde pentru bucureșteni, ci și consolidarea securității energetice la nivel național. Funcționăm adaptat cererii actuale și suntem pregătiți să răspundem prompt solicitărilor Dispecerului Energetic Național”, a transmis conducerea Electrocentrale București.

CET Grozăvești asigură și producția de energie termică necesară Capitalei

Pe lângă aportul de energie electrică furnizat Sistemului Energetic Național, repornirea CET Grozăvești asigură și producția de energie termică necesară municipiului București.

„CET Grozăvești livrează în prezent aprox. 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere. CET București Sud este, de asemenea, în funcțiune cu un Cazan de Apă Fierbinte (CAF), producând aprox. 60 Gcal. Cu un total de aprox. 100 Gcal livrate în sistemul de termoficare, ELCEN acoperă integral și eficient cererea actuală din această perioadă, caracterizată printr-un consum energetic termic redus”, potrivit ELCEN.

De asemenea, compania desfășoară „pregătirile tehnice și operaționale” necesare pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august. Acțiune va aduce „un plus de flexibilitate și siguranță atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât și în sprijinirea Sistemului Energetic Național”, potrivit sursei citate.

Termocentrala Paroșeni a fost pusă și ea în funcțiune

Tot luni a fost pornită și Termocentrala Paroșeni, din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ). Ea este pregătită să funcționeze până în weekend, iar dacă vor fi solicitări din partea Dispeceratului Energetic Național (DEN), perioada de lucru se va putea prelungi și săptămâna viitoare.

„Avem un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Vom funcționa până în weekend. Dacă vor exista solicitări din partea DEN, vom lucra și în perioada sfârșitului de săptămână și apoi în următoarele zile”, a declarat luni, pentru Agerpres, directorul general al CEVJ, Samuel Dioane.

Termocentrala a fost conectată, de la ora 17:00, în paralel cu Sistemul Energetic Național. Termocentrala Paroșeni folosește cărbunele rezultat din operațiunile de punere în siguranță și conservare a minelor de huilă din Valea Jiului.