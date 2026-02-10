Majoritatea oamenilor aleg parfumul greșit pentru că urmează reguli învechite sau ascultă sfaturi generice. Realitatea e simplă: parfumul tău trebuie să fie o extensie a personalității tale, nu o mască pe care o porți. Și există câteva principii clare care te pot ajuta să faci alegerea potrivită.

Regula 1: Testează pe piele, nu pe hârtie sau pe alții

Parfumul se comportă diferit pe fiecare piele. Chimia corpului tău modifică notele olfactive, iar ceea ce miroase divin pe prietena ta poate deveni banal pe tine. Lasă parfumul să se dezvolte timp de 2-3 ore înainte să decizi.

Prima impresie nu contează atât de mult pe cât crezi. Notele de vârf dispar rapid, iar esența reală a parfumului apare abia după 20-30 de minute. Vrei să știi cum miroși după o zi întreagă, nu doar în primele 5 minute din magazin.

Regula 2: Uită de descrierile florale – caută ce ți se potrivește cu adevărat

Marketingul din industria parfumurilor te bombardează cu termeni ca „floral”, „fresh”, „seducător”. Ignoră-i. Ce contează e cum te simți când porți acel parfum. Te face să te simți încrezător? Misterios? Provocator?

Parfumurile de nișă sunt adesea o alegere excelentă pentru cine vrea să iasă din tipare. Sunt mai complexe, mai puțin comerciale și te ajută să te diferențiezi. De exemplu, dacă cauți ceva cu personalitate puternică, poți achiziționa un Parfum Initio Side Effect – un unisex care combină tutun, vanilie și note orientale într-un mod neașteptat.

Regula 3: Investește în 2-3 parfumuri de calitate, nu în 10 mediocre

Mai puțin înseamnă mai mult. Un dulap plin de sticle ieftine te lasă confuz și nemulțumit. În schimb, 2-3 parfumuri bune – unul pentru zi, unul pentru seară, eventual unul pentru ocazii speciale – îți oferă versatilitate reală.

Calitatea se simte. Parfumurile premium au silaj mai bun, persistență mai mare și evoluează frumos pe parcursul zilei. Nu economisești bani când cumperi ieftin – cumperi frustrare și rezultate slabe.

Regula 4: Alege parfumul care te surprinde, nu pe cel „sigur”

Cele mai memorabile alegeri olfactive sunt cele care te scot din zona de confort. Dacă ai purtat toată viața parfumuri florale-dulci, poate e timpul să încerci ceva oriental sau lemnos. Dacă ai fost mereu pe fresh-citric, testează note de piele sau condimente.

Surpriza nu înseamnă extravagant. Înseamnă autentic pentru cine ești acum, nu pentru cine ai fost acum 5 ani. Oamenii evoluează, iar parfumul ar trebui să evolueze odată cu ei. Riscul calculat aduce cele mai mari recompense în materie de identitate olfactivă.

Parfumul potrivit nu te transformă într-o altă persoană. Te ajută să fii versiunea cea mai autentică a ta. Și odată ce înțelegi aceste 4 reguli simple, nu vei mai cumpăra la întâmplare. Vei construi o colecție care chiar te reprezintă.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE