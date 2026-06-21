Mesajul transmis de Manfred Weber

„Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership”, a scris, duminică seară, pe reţelele de socializare, Manfred Weber.

Potrivit acestuia, „Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”.

„Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic”, a adăugat Manfred Weber.

Vot masiv pentru Bolojan și programul său la Congres

Congresul liberalilor, care a avut loc azi, 21 iunie 2026, la Romexpo, s-a încheiat cu un vot masiv în favoarea lui Ilie Bolojan și a moțiunii pe care o propune, acesta obținând 1.769 de voturi dintr-un total de 1.842 de opțiuni exprimate, în timp ce 73 de voturi au fost anulate.

„Vă muţumesc pentru susţinere, pentru încurajări. Vă mulţumesc pentru că aţi venit din toată ţara la Bucureşti”, le-a transmis Ilie Bolojan colegilor după anunţarea rezultatelor.

Preşedintele liberalilor a anunţat, de asemenea, prima reuniune a Biroului Permanent Naţional.



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