Diferența dintre o poză banală și una cu adevărat memorabilă stă, de cele mai multe ori, în câteva principii de bază pe care fotografii profesioniști le aplică indiferent de aparatul folosit. Vestea bună este că aceste tehnici sunt simple, intuitive și le poți învăța și tu pentru a aduce un plus de creativitate și impact vizual imaginilor tale.

1. Curăță lentila: Cel mai simplu și mai ignorat truc

Pare un detaliu minor, dar este poate cel mai important pas. Telefonul stă în buzunar, în geantă sau pe masă, iar lentila camerei adună constant amprente, praf și particule de grăsime. O lentilă murdară va produce imagini șterse, lipsite de contrast și cu reflexii ciudate (efect de „ceață”).

Formează‑ți un obicei simplu: înainte de a face o poză, șterge rapid lentila cu un material moale, precum o lavetă de microfibră sau chiar cu un colț al tricoului. Diferența de claritate va fi vizibilă imediat.



2. Gândește compoziția: Regula treimilor și liniile directoare

O compoziție bine gândită ghidează ochiul privitorului și creează o imagine echilibrată și plăcută. Cea mai simplă metodă de a îmbunătăți compoziția este „regula treimilor”.

Activează grila din setările camerei telefonului tău — aceasta va împărți ecranul în nouă secțiuni egale. Plasează subiectul principal nu în centrul imaginii, ci pe una dintre liniile verticale sau la intersecția acestora. De asemenea, folosește liniile naturale din cadru (un drum, un gard, orizontul) pentru a conduce privirea către subiect.



3. Lumina este totul: Caută „ora de aur”

Fotografia înseamnă, la propriu, „a scrie cu lumină”. Calitatea luminii este mai importantă decât orice altceva.

Evită, pe cât posibil, lumina dură de la amiază, care creează umbre aspre și neplăcute. Cele mai bune momente pentru fotografie sunt în timpul „orei de aur” — prima oră după răsărit și ultima oră înainte de apus. Lumina este caldă, difuză și pune în valoare orice subiect, de la portrete la peisaje.



4. Folosește modul Portret și controlează focalizarea

Majoritatea telefoanelor moderne au un filtru „Portret” care estompează fundalul (efectul „bokeh”), imitând aspectul unui aparat foto profesional. Nu te sfii să îl folosești, dar învață să îl controlezi. Atinge ecranul pentru a seta punctul de focalizare exact pe subiectul tău.

Această funcție a evoluat enorm, iar progresele în fotografia computațională promit și mai mult. Este de așteptat ca viitoarele modele de top, precum un Apple iPhone 17 Pro Max, să ducă acest control la un alt nivel, oferind o separare și mai naturală a subiectului de fundal și opțiuni avansate de editare a profunzimii câmpului după realizarea fotografiei.

5. Magia se întâmplă la final: Editează cu subtilitate

O fotografie grozavă rareori iese perfectă după un singur clic. Chiar și fotografii profesioniști își editează imaginile pentru a le pune în valoare. Scopul editării nu este să alterezi realitatea, ci să ajustezi fin detaliile: să corectezi luminozitatea, să accentuezi culorile sau să îndrepți orizontul.

Nu ai nevoie de programe complicate — majoritatea telefoanelor au un editor foto integrat excelent. Începe prin a ajusta câțiva parametri de bază: expunerea (luminozitatea), contrastul și saturația culorilor. Regula de aur este subtilitatea. O editare bună este cea care îmbunătățește fotografia fără a fi evidentă.

Fotografia este o artă accesibilă tuturor, iar telefonul din buzunar este unealta perfectă pentru a experimenta și a-ți dezvolta creativitatea. Nu uita că practica este cheia — așa că ieși afară și începe să surprinzi lumea prin ochii tăi!

Foto: Pexels

