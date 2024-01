Dar există un alt motiv convingător, extrem de emoționant, pentru care florile se usucă. De multe ori ne gândim la cum să uscăm florile pentru că sunt simbolul unui anumit moment sau a ceva ce am trăit. O modalitate de a juca împotriva legilor naturii și de a putea păstra în memoria noastră și în prezent o mică parte din acel episod din viața noastră. O modalitate de a le salva dar și de a aplica această natură conservată pentru a personaliza creațiile noastre Do it Yourself.

În plus, uscarea florilor poate deveni o activitate de făcut în familie care poate avea chiar și scopuri educative. Iar dacă acasă sunt copii mici, implicarea lor în a avea propriul caiet de flori uscate sau plante uscate.

3 tehnici de a usca florile și plantele

În multe ocazii nu luăm în considerare cum să uscăm florile pentru că ne imaginăm că procesul este mai complicat decât credem sau chiar pentru că credem că poate dura mult timp. Cu toate acestea, în ciuda tehnicilor obișnuite, putem aplica și altele care nu numai că ne vor ajuta să scurtăm timpii, ci și să usucăm florile în diferite moduri

Cum se usucă florile prin presare

Este cea mai veche tehnică care există și una dintre cele mai utilizate, deși nu este cea mai rapidă. Ideal pentru cei care doresc să folosească aceste flori uscate ca aplicații de papetărie.

Recomandări REPORTAJ. Ce nu s-a văzut la TV de la adevăratul protest al transportatorilor și fermierilor: „Ne învățăm copiii să plece în altă parte. Nu putem să-i condamnăm la sărăcie”

Pentru a ști cum să uscăm florile prin apăsare , va trebui să urmăm următorii pași:

Pune florile pe ziar, cu o foaie deasupra. Motivul folosirii acestui tip de hartie este ca ne va permite să absorbim apa din flori și ne va ajuta la uscarea acestora. Acest prim înveliș va fi urmat de un altul din hârtie absorbantă și un ultim din carton.

Sigilăm setul cu bandă adezivă la capete înainte de a-l introduce într-o carte puțin mai mare decât ambalajul florilor noastre uscate. Vom pune greutate pe ambalaj, făcându-l să exercite aceeași presiune în toate punctele.

După o săptămână, vom înlocui straturile de ziar și hârtie absorbantă cu altele noi. Așezăm din nou sub presa pe care am creat-o cu cărți.

Vom lăsa să treacă cel puțin două săptămâni înainte de a scoate greutatea și hârtiile pentru a îndepărta florile.

Cum se usucă florile în cuptor

O tehnică rar folosită care, însă, ne va permite să păstrăm florile uscate cu volumul lor original. Tehnica ideală dacă florile pe care vrem să le usucăm au ​​multe petale, precum cameliile sau crizantemele.

Pentru a usca florile într-un cuptor cu convecție, va trebui să urmăm următorii pași:

Așezăm plantele cu bobocul floral în sus și le așezăm pe pe grătarul cuptorului, apoi vom ține la o temperatură de 38 de grade cel puțin trei ore. Datorită aerului fierbinte din cuptor, florile se vor deshidrata treptat.

Recomandări Hamas publică, pentru prima dată, „propria versiune a faptelor”: Asaltul din 7 octombrie a fost „o etapă necesară”

Odată ce florile sunt la temperatura camerei, le putem manipula.

Urmărește-ne pe Google News