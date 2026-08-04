La MEMORMED, un RMN cu trimitere se programează simplu și se desfășoară pe aparatură modernă, cu interpretarea unui medic radiolog cu experiență. În plus, fiind o rețea medicală multidisciplinară, aici pacientul are aproape atât consultul, cât și analizele de care ar putea avea nevoie pentru un diagnostic complet.

Ce înseamnă, de fapt, biletul de trimitere pentru un RMN

RMN-ul este o investigație inclusă în serviciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Practic, un bilet de trimitere emis de un medic specialist poate reduce semnificativ sau chiar acoperi integral costul examenului, în limita fondurilor disponibile pentru perioada respectivă. Biletul se obține, de regulă, de la medicul care a constatat nevoia investigației, are o valabilitate limitată – în general 30 de zile de la emitere – și trebuie folosit în acest interval. Fără trimitere, RMN-ul se poate efectua oricând în regim privat, însă biletul rămâne cea mai simplă cale de a accesa aceeași investigație la un cost minim. La MEMORMED, pacienții care se prezintă cu un bilet de trimitere valabil beneficiază de RMN decontat, la același standard de calitate ca în regim privat.

Pas cu pas: cum faci un RMN cu bilet de trimitere

Traseul este mai simplu decât pare și se rezumă, în esență, la câțiva pași:

Programează investigația telefonic sau online, menționând regiunea recomandată de medic și faptul că ai bilet de trimitere. Prezintă-te la clinică cu biletul de trimitere valabil și un act de identitate, iar personalul verifică eligibilitatea pentru decontare. Efectuează examenul RMN – o procedură nedureroasă, care durează în general între 20 și 45 de minute, uneori cu substanță de contrast pentru imagini mai clare. Primești imaginile și interpretarea detaliată a medicului radiolog, cu care te poți întoarce la specialistul care ți-a recomandat investigația.

Ce regiuni pot fi investigate prin RMN

RMN-ul acoperă o gamă largă de indicații. Cel mai frecvent se efectuează pentru sistemul nervos (RMN cerebral și de coloană), pentru articulații (genunchi, umăr, șold) sau pentru organele interne. De la dureri de cap persistente și amețeli, la o hernie de disc, o leziune articulară după un accident sportiv sau dureri abdominale neelucidate, motivele pentru care un medic recomandă un RMN sunt numeroase. În cazul afecțiunilor digestive, de exemplu, un consult gastroenterologie cu bilet de trimitere poate indica un RMN abdominal sau o colangio-RMN pentru evaluarea ficatului, pancreasului ori a căilor biliare. Avantajul unei rețele precum MEMORMED, cu peste 150 de medici și 18 ani de activitate, este că întregul traseu – consult, imagistică și analize de laborator – poate fi parcurs într-un singur loc, fără drumuri între centre diferite.

Unde programezi RMN-ul

Pentru a stabili tipul de examen potrivit și a rezerva o programare, rețeaua MEMORMED poate fi contactată la numărul 031 9443, cu clinici disponibile în București, Iași și Sibiu și program de luni până vineri. De cele mai multe ori, un apel scurt este tot ce separă o recomandare medicală de un diagnostic clar și la timp.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE