Există un moment pe care aproape fiecare șofer îl ține minte. Nu e ziua examenului și nici clipa în care a aflat că a promovat. E prima dată când s-a urcat singur în mașină, a închis portiera și a realizat că locul din dreapta e gol. Nu mai are cine să apese frâna dublă. Nu mai are cine să spună „oglinda” cu o secundă înainte să uite. Din acel moment, tot ce a învățat la școală trebuie să funcționeze de la sine.

Există un moment pe care aproape fiecare șofer îl ține minte. Nu e ziua examenului și nici clipa în care a aflat că a promovat. E prima dată când s-a urcat singur în mașină, a închis portiera și a realizat că locul din dreapta e gol. Nu mai are cine să apese frâna dublă. Nu mai are cine să spună „oglinda” cu o secundă înainte să uite. Din acel moment, tot ce a învățat la școală trebuie să funcționeze de la sine.

Statisticile confirmă ceea ce mulți instructori spun de ani buni: perioada cea mai riscantă din viața unui șofer nu este cea a pregătirii pentru examen, ci primele 12 luni de condus independent. Și diferența dintre un început liniștit și unul cu emoții, tamponări mici sau frici care se instalează pe termen lung se face, în mare măsură, înainte de a primi permisul. Se face la școala de șoferi.

Examenul e un prag, nu o destinație

Multe școli funcționează, la modul cel mai sincer, ca niște fabrici de promovare. Elevul învață traseele pe care circulă de obicei examinatorii, învață unde sunt semnele „capcană”, exersează parcarea până la automatism în același loc și, într-un procent bun, trece. Problema apare în ziua în care trebuie să conducă pe o stradă pe care nu a fost niciodată, la o oră la care nu a condus niciodată, cu o ploaie pe care nu a prins-o niciodată în cele 30 de ore.

La scoala soferi Jianu Expert Drive, filozofia e alta, iar instructorii o spun elevilor din prima ședință: nu te pregătim pentru examinator, te pregătim să conduci oriunde, iar Iașiul, cu tot ce are el greu, e cel mai bun teren de antrenament. Dacă știi să conduci cu adevărat, examenul devine o consecință firească, nu un obiectiv în sine. Ordinea asta pare o nuanță, dar schimbă complet felul în care se desfășoară orele.

Ce înseamnă, concret, să conduci „pentru viața reală”

Un șofer care a învățat bine în Iași conduce bine oriunde, pentru că orașul îl scoate din zona de confort încă de la primele ore. Are dealuri pe care mașina cu cutie manuală te testează la fiecare semafor. Are intersecții largi, cu multe benzi, unde trebuie să te încadrezi corect cu 200 de metri înainte. Are zone de tramvai unde regulile se citesc altfel decât în manual. Și are, mai ales, trafic dens la ore de vârf, cu șoferi grăbiți care nu au răbdare cu cel care ezită.

Un instructor care lucrează de mult în acest oraș știe toate aceste lucruri și le introduce treptat în pregătire. Nimeni nu e aruncat în trafic aglomerat din prima zi, dar nici nu e ținut la nesfârșit pe străzi pustii, unde nu greșește nimic pentru că nu are cum. Orele de condus la Jianu Expert Drive cresc în dificultate pe măsură ce elevul prinde încredere: la început zone cu trafic redus, unde se învață mașina și reflexele de bază, apoi arterele mai circulate, apoi situațiile care dau bătăi de cap oricărui începător, pornirea în rampă, giratoriile cu mai multe benzi, întoarcerile în spații strâmte, parcarea între mașini adevărate, nu între jaloane. Ideea e simplă: tot ce va întâlni elevul singur peste câteva luni să fi întâlnit mai întâi cu instructorul alături.

Elevii care ajung la examen după un asemenea parcurs nu se mai tem de traseu. Au fost deja peste tot.

Cele trei frici ale începătorului

Din experiența instructorilor, șoferii proaspeți se confruntă în primul an cu trei temeri mari, iar fiecare dintre ele poate fi tratată din timp.

Prima este frica de a încurca traficul. Începătorul simte că toți îl claxonează, că ține lumea în loc, că fiecare secundă de gândire e o vină. Din această frică se nasc deciziile pripite: pornirile bruște, schimbările de bandă fără verificare, intrările forțate în intersecție. La școală, un instructor bun învață elevul că are dreptul să conducă în ritmul lui, dar îl și antrenează să ia decizii mai repede, fără să le ia mai prost.

A doua este frica de manevre. Parcarea laterală, mersul înapoi pe o distanță mai lungă, întoarcerea în trei mișcări. Aici singurul remediu este repetiția în condiții cât mai variate. Un elev care a parcat de 40 de ori în același loc a învățat locul, nu manevra. Un elev care a parcat de 40 de ori în 40 de locuri diferite a învățat manevra.

A treia, mai puțin discutată, este frica de condițiile speciale: noaptea, ploaia, ceața, primul îngheț de dimineață. Programul standard nu obligă la nimic din toate acestea, însă o școală care își respectă elevii le propune ore la ore neobișnuite atunci când vremea o permite. Cine a condus prima dată pe ploaie cu instructorul alături va conduce a doua oară singur cu mult mai puține emoții.

Instructorul ca partener, nu ca examinator

Un lucru pe care elevii Jianu Expert Drive îl remarcă frecvent este atmosfera din mașină. Nu e vorba de a fi „prietenos” de dragul de a fi plăcut, ci de ceva mai important din punct de vedere pedagogic: un om stresat nu învață. Un elev care așteaptă să fie repezit la fiecare greșeală începe să conducă defensiv într-un sens rău, adică să ascundă erorile în loc să le înțeleagă.

Abordarea aleasă aici este cea a explicației. De ce ai frânat prea târziu? Ce ai văzut și ce nu ai văzut? Unde te uitai când ai schimbat banda? Când elevul ajunge să răspundă singur la aceste întrebări, devine propriul lui instructor. Iar asta e singura garanție reală pentru momentul în care scaunul din dreapta va fi gol.

Tot din această idee vine și insistența pe partea teoretică, dar nu ca memorare mecanică a chestionarelor. Legislația rutieră se învață cel mai bine când e legată de situații concrete întâlnite în trafic. O regulă despre prioritate ținută minte pentru că ai fost într-o intersecție unde ai aplicat-o greșit se uită mult mai greu decât una tocită dintr-o aplicație.

Cum alegi, de fapt, o școală

Iașiul are zeci de școli de șoferi și, la o privire superficială, ofertele seamănă. Aceleași ore de legislație, aceleași 30 de ore de condus, prețuri apropiate. Diferența nu apare în pliant. Apare în trei întrebări pe care orice viitor elev ar trebui să le pună înainte de a semna contractul.

Cine va fi instructorul și cât de constant lucrezi cu același om? Continuitatea contează enorm; un instructor care te cunoaște știe ce ai de corectat, unul nou pierde ore ca să afle.

Unde se fac orele de condus și cât de variate sunt traseele? Dacă răspunsul se rezumă la „unde se dă examenul”, ai aflat suficient.

Ce se întâmplă dacă simți că ai nevoie de mai multe ore decât cele standard? O școală serioasă tratează întrebarea firesc, nu ca pe un motiv de rușine. Ritmul de învățare diferă de la om la om și nimeni nu ar trebui să se urce singur la volan doar pentru că s-au terminat orele din pachet.

La Jianu Expert Drive aceste discuții au loc deschis, încă de la prima întâlnire, iar elevii sunt încurajați să pună orice întrebare, inclusiv pe cele care li se par „prostești”. În condus nu există întrebări prostești, există doar lucruri neînțelese care ies la iveală, mai devreme sau mai târziu, în trafic.

Ce rămâne după permis

Cei care au terminat școala aici povestesc, de regulă, același lucru: că primele luni singuri la volan au fost mai liniștite decât se așteptau. Nu pentru că orașul ar fi devenit brusc mai prietenos, ci pentru că nimic din ce au întâlnit nu era cu adevărat nou. Pantele, aglomerația de la orele de vârf, intersecțiile care par haotice de la distanță, toate fuseseră deja parcurse, discutate, greșite și corectate cu un instructor alături.

Asta e, în fond, măsura reală a unei școli de șoferi. Nu rata de promovare afișată la intrare, ci câți dintre absolvenții ei conduc, la un an distanță, relaxați, atenți și fără nicio tamponare la activ. Pentru cine caută în Iași o pregătire construită în jurul acestui obiectiv, scoala Jianu Expert Drive este un punct de plecare pe care merită să îl iei în calcul.