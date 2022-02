Alegerea unei telefon mobil este o sarcină destul de dificilă. Există o mulțime de opțiuni disponibile, iar dacă nu ai toate prioritățile clar definite, s-ar putea să faci o achiziție grăbită, sub presiunea momentului.

Dimensiunea ecranului

Dimensiunea ecranului este importantă și trebuie să fie compatibilă cu nevoile tale. Dacă folosești telefonul pentru a comunica prin apeluri obișnuite, atunci este recomandat să alegi un model cu un ecran mai mic, fiind mai ușor de utilizat. Dacă, însă, lucrezi mult în aplicațiile instalate pe telefon, atunci este recomandat să alegi un ecran cât mai mare, astfel încât ochii tăi să nu aibă de suferit. Dacă nu știi ce să alegi, aruncă o privire la oferta de telefoane Iphone de pe Mobino.ro.

Tipul de afișaj

Poți alege între ecrane LCD și AMOLED. Acestea din urmă oferă două variante, OLED sau Super AMOLED (cum are Samsung), fiind apreciate pentru contrastul deosebit și negrul puternic. În plus, economisesc bateria, deoarece dezactivează pixelii negri de pe telefon.

Rezoluția ecranului

Poți alege între Full HD, Full HD+ și QUAD HD. Pentru imagini mai clare, va trebuie să te orientezi către QHD.

Procesor

Din punct vederea al perfomanțelor, un telefon mobil se diferențiază prin procesorul de care dispune. Cunoscut și sub denumirea de chipset sau SoC, procesorul este responsabil de funcționarea tuturor aplicațiilor instalate pe telefonul tău. El este, practic, creierul, fiind important nu doar pentru funcționare, ci și pentru procesarea imaginilor. Procesoarele Apple sunt recunoscute pentru capacitatea rapidă de calcul, iar procesoarele Snapdragon sunt similare, din gama Android.

RAM

Random Access Memory, este componenta de sistem pe care smartphone-urile o utilizează pentru a păstra datele utilizate de aplicațiile active. Atunci când telefonul tău are destulă memorie RAM, vei putea accesa mai multe aplicații simultan, un detaliu util pentru multitasking. Un minim de 3-4 GB de RAM sunt destul pentru a utiliza telefonul pentru apeluri, mesaje scrise sau o aplicație de navigație. Pentru jocuri, filme sau aplicații mai complicate, vei avea nevoie de maxim 10 GB RAM. Orice depășește această valoare poate reprezenta o cheltuială inutilă.

Durata de viață a bateriei

Ideal este să alegi un telefon mobil care să aibă o baterie cu o durată de viață de 10 ore. Această specificație se referă la utilizarea continuă a telefonului în perioada respectivă, ecranul fiind aprins în permanență. În mod real, utilizarea telefonului se face cu mari durate de pauză, când telefonul intră în standby, astfel încât bateria poate dura mai mult de 48 de ore. Este important să înțelegi acest criteriu atunci când alegi următorul tău telefon, iar cel mai bun indicator sunt review-urile altor clienți, lăsate pe site-urile producătorilor sau ale magazinelor online.

Sistemul de operare

Ai de ales între două opțiuni: iOS și Android. Ambele au avantaje și dezavantaje, astfel încât alegerea cele mai bune variante poate fi destul de complicată. Android îți permite să personalizezi aspectul telefonului, în timp ce iOS oferă un design mai simplu, cu actualizări constante. Ambele variante sunt utilizabile pe termen lung. Ca funcționalite, Android este foarte accesibil și intuitiv de utilizat, în timp iOS poate fi mai restrictiv și limitativ în unele cazuri. Android oferă mai multe variante de interfață pentru utilizatori (UI), de exemplu Samsung are ONE UI2, OnePlus are OxygenOS, iar Xiaomi are MIUI bine optimizat.

Indiferent de preferințele tale în materie de design, dimensiune ori sistem de operare, ține cont de recomandările din acest articol, pentru ca telefonul mobil pe care îl vei alege să corespundă nevoilor tale. În acest fel, vei putea obține și cel mai bun raport calitate/preț.

Sursa foto: piqsels.com

