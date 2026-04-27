Suspectul riscă închisoarea pe viață

Suspectul este acuzat de tentativă de omor asupra preşedintelui Statelor Unite, transportul unei arme de foc cu intenţia de a comite o infracţiune gravă şi folosirea unei arme de foc în timpul unei infracţiuni violente.

Potrivit CNN, procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia până la proces, iar o audiere în acest sens a fost stabilită pentru joi, 30 aprilie.

Pus sub acuzare de un tribunal din Washington D.C., Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, riscă să fie condamnat la închisoare pe viață dacă va fi găsit vinovat pentru tentativă de omor asupra lui Trump.

Suspecul ar fi lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul federal prietenos” și își anunța intenția de a lua ca țintă oficiali de rang înalt prezenți în sala de bal a hotelului în care a fost organizată Cina Corespondenților de anul acesta.

Procuroarea Jeanine Pirro promite să aducă noi capete de acuzare

Anchetatorii susțin că Allen a trecut prin detectorul de metale de la Hotelul Hilton din Washington D.C. ţinând în mână o armă. „În timp ce făcea acest lucru, personalul Secret Service repartizat la punctul de control a auzit o împuşcătură puternică”, se menţionează în actul de acuzare.

„Ofiţerul V.G. din cadrul Secret Service a fost împuşcat o dată în piept; ofiţerul V.G. purta o vestă antiglonţ în acel moment”, precizează actul de acuzare.

Procuroarea generală a Districtului Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că suspectul va fi acuzat de capete de acuzare suplimentare, „pe măsură ce ancheta va avansa”. „Dar să nu vă înşelaţi, aceasta a fost o tentativă de omor împotriva preşedintelui Statelor Unite, inculpatul exprimându-şi clar intenţia, şi anume aceea de a elimina cât mai mulţi dintre oficialii de rang înalt ai Cabinetului”, a declarat Pirro într-o conferință de presă.

Plângerea penală oferă noi detalii din cronologia presupusului atac armat

Plângerea penală oferă noi detalii privind cronologia evenimentelor înaintea presupuselor infracţiuni de sâmbătă seara, cu o declaraţie sub jurământ din partea unui agent FBI.

Suspectul ar fi făcut o rezervare la Hotelul Hilton în data de 6 aprilie, la doar câteva zile după anunţul lui Donald Trump că va participa la Cina Corespondenților, şi a plecat din California cu trenul pe 21 aprilie. El a schimbat trenul joi la Chicago şi s-a cazat vineri la hotel.

Plângerea include și manifestul pe care acesta l-ar fi trimis membrilor familiei, cu o funcţie de „programare a trimiterii” mesajului, activată cu puţin timp înainte de apropierea lui Allen de un punct de control de securitate, în jurul orei 20:40 la Washington D.C. În acel moment, Allen ar fi avut asupra sa o puşcă cu acțiune la pompă de calibrul 12 şi un pistol Rock Island Armory 1911.

Casa Albă pune accent pe „tentativele de asasinat” orchestrate împotriva lui Donald Trump

Suspectul, care a lucrat ca profesor în sudul Californiei, a vorbit foarte puţin în timpul apariţiei sale în faţa instanţei, el invocându-și dreptul de a păstra tăcerea după arestare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris atacul de sâmbătă seara drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump”, după altele presupuse două în timpul campaniei prezidențiale din 2024. Ea a comparat retorica din manifestul suspectului cu criticile aduse lui Trump de către adversarii săi politici.

