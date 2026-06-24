Cu Lidl Plus, experiența de cumpărare devine mai simplă și mai predictibilă: utilizatorii pot activa ofertele disponibile, pot consulta promoțiile săptămânale și pot beneficia de avantaje dedicate, adaptate obiceiurilor lor de consum.

Cupoane personalizate, în fiecare săptămână

Unul dintre avantajele principale ale aplicației Lidl Plus este accesul la cupoane dedicate, disponibile direct în aplicație. De exemplu, în fiecare miercuri, utilizatorii pot descoperi cupoane pregătite special pentru ei, pe care le pot activa înainte de cumpărături și utiliza direct la casa de marcat.

Acest tip de beneficii personalizate simplifică procesul de cumpărare și oferă reduceri relevante, în funcție de preferințele fiecărui client.

Mix & Match: combinații cu reduceri de 25%

Aplicația include și mecanici promoționale care încurajează combinarea produselor din categorii diferite. Prin opțiunile de tip Mix & Match disponibile în anumite perioade, clienții pot beneficia de reduceri atunci când aleg produse din categorii complementare. Astfel, vineri, 26 iunie, clienții Lidl pot beneficia de 25% reducere la achiziția unei combinații formată dintr-un vin și 1 produs din categoria brânzeturi.

Mecanismul este simplu:
• intră în aplicația Lidl Plus și activează cuponul Mix & Match;
• alege câte un produs din fiecare categorie;
• achiziționează combinația și beneficiază de reducerea aferentă.

Acest tip de ofertă adaugă flexibilitate cumpărăturilor și oferă soluții potrivite pentru diverse ocazii, de la mese rapide până la momente speciale.

Produsele preferate, disponibile cu reduceri la Puncte Lidl

Lidl Plus integrează și un sistem de beneficii bazat pe puncte, care permite utilizatorilor să achiziționeze produse din oferta magazinului doar pe baza punctelor sau cu reduceri substanțiale. În plus, în această perioadă retailerul oferă posibilitatea ca utilizatorii Lidl Plus să aleagă recompensele dorite cu și mai puține puncte Lidl decât de obicei.

Astfel, o selecție de produse din categorii variate – de la alimente de bază și produse fresh, până la băuturi sau articole pentru casă – este disponibilă în aplicație cu un necesar redus de puncte, facilitând accesul la produse preferate într-un mod simplu și eficient.

Ce produse cu reduceri la Puncte Lidl sunt acum în ofertă în magazinele Lidl:

  • Băutură răcoritoare carbogazoasă Freeway, 0,33 l – 350 puncte (reducere de la 380 puncte) 
  • Bere Perlenbacher Radler, 0,5 l – 350 puncte (reducere de la 499 puncte) 
  • Muștar Kania, 300 g – 450 puncte (reducere de la 610 puncte) 
  • Doradă proaspătă eviscerată Fresh Fish Today, max. 850 g – 7.000 puncte (reducere de la 8.110 puncte) 
  • Biban de mare eviscerat Fresh Fish Today, max. 850 g – 7.000 puncte (reducere de la 9.670 puncte) 
  • Ulei de măsline extravirgin Primadonna, 750 ml – 3.500 puncte (reducere de la 4.999 puncte) 
  • Lămâi netratate, plasă 500 g – 1.200 puncte (reducere de la 1.665 puncte)
  • Cuburi de gheață, 2 kg – 500 puncte (reducere de la 750 puncte) 
  • Prosecco rose Allini, 0,75 l – 2.500 puncte (reducere de la 3.820 puncte) 
  • Înghețată cornet Gelatelli Trio Choc, 6 x 120 ml – 1.500 puncte (reducere de la 2.000 puncte) 
  • Suc de portocale Solevita Bio, 1 l – 1.200 puncte (reducere de la 1.665 puncte) 
  • Mici porc-vitǎ-oaie, 700 g – 2.500 puncte (reducere de la 3.800 puncte)

Acest mecanism oferă o formă suplimentară de valorizare a cumpărăturilor și contribuie la o experiență completă în magazin.

Lidl Plus: O experiență digitală imbatabilă

Prin Lidl Plus, Lidl continuă să dezvolte o experiență modernă de cumpărături, centrată pe nevoile reale ale clienților. Aplicația reunește într-un singur loc beneficii diverse – de la cupoane și promoții, până la mecanici interactive și recompense – toate accesibile rapid, direct de pe telefon.

Într-o lume în care timpul și bugetul sunt din ce în ce mai atent gestionate, Lidl Plus devine un partener util în organizarea cumpărăturilor de zi cu zi, transformând fiecare vizită în magazin într-o experiență prin care calitatea produselor Lidl este disponibilă la prețuri și mai avantajoase decât de obicei.

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