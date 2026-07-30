Dan Negru, Irina Baianț și Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale au celebrat Ziua Imnului Național la NIBIRU, în fața a 25.000 de oameni

Aproximativ 25.000 de oameni au participat la momentul dedicat Zilei Imnului Național al României, organizat la NIBIRU. Evenimentul a fost prezentat de Dan Negru, care a vorbit despre semnificația și istoria imnului „Deșteaptă-te, române!”, invitând publicul să îl cânte împreună.
Momentul central i-a aparținut sopranei Irina Baianț, una dintre cele mai apreciate voci crossover din România, a cărei interpretare a imnului, alături de Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale Române și de militarii Forțelor Navale, a adus un plus de emoție și solemnitate ceremoniei. Publicul a însoțit interpretarea vers cu vers, transformând promenada NIBIRU într-un cor de mii de oameni.
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