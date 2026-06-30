Tot mai des, discuția din cabinetele din zona Drumul Taberei se mută către dantura fixă pe implanturi. Este o soluție care nu se mai sprijină pe gingie, ci pe implanturi inserate în os, iar acest detaliu tehnic schimbă complet experiența de zi cu zi a pacientului. Am încercat să înțelegem ce anume îi determină pe locuitorii din Sector 6 să facă acest pas și ce presupune, concret, tratamentul.

În București, accesul la implantologie a devenit mai larg în ultimii ani, însă pacienții caută tot mai mult un cabinet din proximitatea cartierului, în care să poată reveni ușor pentru etapele de tratament și pentru controale. Pentru cei din vestul Capitalei, zona Drumul Taberei a devenit un astfel de reper.

Ce este, de fapt, dantura fixă pe implanturi

Față de proteza clasică, dantura fixă pe implanturi nu se scoate seara și nu depinde de aderența la gingie. Lucrarea se ancorează pe implanturi din titan, un material biocompatibil, care preiau rolul rădăcinilor naturale. Pe aceste implanturi se montează coroanele sau puntea dentară, rezultând o structură stabilă, care rămâne pe loc.

Diferența principală ține de sprijin. Proteza mobilă apasă pe mucoasă și pe osul de dedesubt, care în timp se poate resorbi, ceea ce duce la o potrivire tot mai slabă. Implanturile, în schimb, transmit forțele de masticație direct în os, contribuind la menținerea structurii osoase și oferind un punct de sprijin solid pentru lucrarea finală.

Pentru pacient, asta înseamnă posibilitatea de a mușca și a mesteca cu mai multă siguranță, fără grija că lucrarea se va mișca în timpul mesei sau al unei conversații.

De ce aleg pacienții din Drumul Taberei această soluție

Atunci când discută despre motivele alegerii, pacienții din Sectorul 6 menționează aproape mereu aceleași aspecte. Primul este confortul la masă. Cei care au purtat proteză mobilă povestesc că revin treptat la alimente pe care le evitau, fără teama de instabilitate.

Al doilea motiv este de natură psihologică. O proteză care se mișcă poate afecta felul în care o persoană vorbește sau zâmbește în public. Trecerea la o lucrare fixă aduce, pentru mulți, o revenire a încrederii și o vorbire mai clară.

Al treilea aspect ține de igienă și de simplitatea îngrijirii. O lucrare fixă pe implanturi se curăță asemănător dinților naturali, prin periaj și prin dispozitive de curățare interdentară recomandate de medic, fără ritualul zilnic de scoatere și curățare separată. Nu în ultimul rând, proximitatea contează: un cabinet aproape de cartier, în zona Drumul Taberei, face mai ușor de gestionat un tratament care presupune mai multe etape și controale periodice.

Pentru mulți pacienți din București, ideea de a parcurge orașul pentru fiecare programare este un motiv de amânare. Un cabinet din Sector 6, ușor accesibil din Drumul Taberei și din zonele învecinate, reduce această barieră și ajută pacientul să ducă tratamentul până la capăt, fără pauze inutile între etape.

Cum decurge tratamentul

Procesul începe cu o evaluare amănunțită a stării osului și a gingiei. Medicul stabilește câte implanturi sunt necesare și unde anume, în funcție de situația fiecărui pacient și de zona care trebuie reabilitată. La nivelul unei arcade complete, dantura fixă se poate sprijini pe un număr de implanturi atent poziționate, care distribuie echilibrat forțele de masticație.

După inserarea implanturilor urmează osteointegrarea, perioada în care acestea se integrează în os. În anumite situații clinice, pacientul poate primi o lucrare provizorie fixă din etapele incipiente, astfel încât să nu rămână fără dinți pe durata vindecării. Lucrarea finală se realizează după ce medicul confirmă stabilitatea implanturilor.

În cazurile în care volumul osos nu este suficient, pot fi necesare proceduri pregătitoare de chirurgie orală, care reconstruiesc suportul osos înainte de inserarea implanturilor. Tocmai de aceea, planul de tratament se construiește individual, după o analiză clinică atentă, și nu pe baza unor scheme standardizate.

Candidatul ideal pentru dinți ficși pe implanturi

Dantura fixă pe implanturi nu este o soluție universală, iar evaluarea fiecărui caz rămâne esențială. Există însă câteva tipologii de pacienți care beneficiază în mod evident de acest tratament.

Un prim profil este cel al persoanei care poartă de mai mulți ani o proteză mobilă totală și care resimte instabilitate la masticație sau iritații ale gingiei. Pentru acești pacienți, o lucrare fixă poate însemna o schimbare importantă a calității vieții.

Un al doilea profil este cel al pacientului cu edentații întinse, care a pierdut mai mulți dinți consecutivi și își dorește o reabilitare completă, fără punți sprijinite pe dinți naturali deja slăbiți. Implanturile oferă un sprijin independent, fără a solicita suplimentar dinții vecini.

Al treilea profil este al persoanei care urmează să piardă dinți compromiși, afectați de parodontoză avansată sau de fracturi, și care preferă să planifice din timp o soluție fixă, în loc să apeleze ulterior la o proteză mobilă. Condiția de bază în toate aceste situații rămâne un volum osos suficient sau posibilitatea de a-l reconstrui.

Nu sunt candidați potriviți pacienții cu afecțiuni generale necontrolate sau cu o igienă orală pe care nu o pot menține, motiv pentru care evaluarea medicală inițială are un rol decisiv în stabilirea planului.

Abordarea de la Dynamic Dental

În cabinetul din Drumul Taberei, tratamentele de implantologie și protetică sunt coordonate de Dr. Dayana Stănescu, Medic Coordonator al clinicii Dynamic Dental și fondatoare a cabinetului încă din 2003. Cu o activitate de peste 20 de ani în stomatologie și o competență în implantologie obținută la UMF Carol Davila București, Dr. Stănescu lucrează într-un model de practică individuală, în care pacientul discută de la prima consultație până la finalul tratamentului cu același medic.

Acest model aduce continuitate. De la evaluarea inițială, la inserarea implanturilor și până la montarea lucrării fixe, planul este urmărit de aceeași persoană, ceea ce ajută la o comunicare clară și la o relație de încredere. Dr. Stănescu pune accent pe o abordare cu grijă și empatie, într-un mediu relaxant, gândit inclusiv pentru pacienții care resimt anxietate față de tratamentele stomatologice.

Pentru locuitorii din Sectorul 6 interesați de o soluție stabilă, un prim pas util este o consultație dedicată, în care se discută opțiunile de implant dentar în Sector 6 și se analizează dacă structura osoasă permite ancorarea unei lucrări fixe. Pe lângă implanturi, cabinetul acoperă un spectru larg de servicii, de la coroane dentare și proteze, la endodonție, parodontologie și chirurgie orală, ceea ce permite gestionarea integrată a cazurilor complexe.

Întrebări frecvente

Cât durează tratamentul cu dantura fixă pe implanturi? Durata variază în funcție de situația clinică, de starea osului și de eventualele proceduri pregătitoare. În general, procesul se întinde pe câteva luni, perioadă în care implanturile se integrează în os înainte de montarea lucrării finale.

Este dureroasă inserarea implanturilor? Intervenția se realizează sub anestezie locală, cu tehnici moderne pentru gestionarea disconfortului. Majoritatea pacienților descriu perioada de după intervenție ca fiind suportabilă, cu un disconfort care se ameliorează în zilele următoare.

Cum se îngrijește o lucrare fixă pe implanturi? Îngrijirea seamănă cu cea a dinților naturali: periaj regulat, curățare interdentară și controale periodice. O igienă corectă contribuie la menținerea pe termen lung a lucrării.

Cum afli dacă ești candidat

Decizia de a renunța la proteza mobilă în favoarea unei lucrări fixe nu ar trebui luată pe baza informațiilor de pe internet. Un punct de plecare potrivit este o evaluare clinică, în care medicul analizează starea osului și a gingiei și îți explică opțiunile adaptate situației tale.

Dacă locuiești în Sectorul 6 al Bucureștiului sau în apropiere de Drumul Taberei și te gândești la dinți ficși pe implanturi, poți programa o consultație la Dynamic Dental, unde Dr. Stănescu îți poate oferi o evaluare personalizată și un plan de tratament adaptat nevoilor tale. Un telefon sau un mesaj pot fi primul pas către un zâmbet stabil, pe care nu mai trebuie să îl scoți seara.

Foto: Dynamic Dental

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