De ce tot mai mulți români aleg un cont bancar online

Alegerea unui cont deschis la distanță ține de timp, costuri și de numărul de operațiuni care pot fi finalizate fără deplasare. Un cont 100% online poate fi deschis printr-un flux digital de identificare și semnare, iar pentru produse precum credite ipotecare online, o parte dintre etapele de solicitare poate fi parcursă la distanță, în funcție de instituție.

Pentru multe persoane, deschiderea unui cont la unitate presupune timp pentru programare, deplasare și așteptare. Eliminarea acestor pași face mai ușoară compararea ofertelor și accesarea serviciilor bancare.Într-un proces digital, alegerea se poate concentra mai mult pe criterii precum costurile, funcționalitățile disponibile și transparența informațiilor. Ușurința deschiderii la distanță poate face și schimbarea instituției mai simplă decât într-un proces exclusiv fizic.

Ce înseamnă un cont deschis integral la distanță?

Un cont 100% online este un cont pentru care etapele necesare deschiderii sunt parcurse la distanță: alegerea produsului, completarea datelor personale, verificarea identității și semnarea documentelor. Modul de livrare sau activare a cardului fizic diferă de la o instituție la alta.

Procesul poate cuprinde, în funcție de instituție:

alegerea tipului de cont și a pachetului de servicii;

completarea datelor personale și a informațiilor despre venituri;

fotografierea actului de identitate;

verificarea identității prin selfie, videoclip sau apel video;

semnarea electronică sau confirmarea documentelor prin metoda pusă la dispoziție de instituție;

activarea accesului la aplicația bancară;

emiterea unui card virtual și, dacă produsul include această opțiune, livrarea cardului fizic.

Metoda de identificare diferă de la o instituție la alta. Unele solicită un apel video cu un operator, altele se bazează pe fotografierea documentului și pe o verificare biometrică, iar durata totală depinde de varianta aleasă.

De ce crește interesul pentru conturile deschise la distanță?

Interesul pentru conturile deschise la distanță este susținut de reducerea timpului necesar pentru accesarea serviciilor bancare. Un utilizator poate analiza mai ușor mai multe oferte atunci când nu este necesară o deplasare pentru fiecare etapă de informare sau deschidere.

Avantajele practice ale unui proces digital pot include:

economia de timp, prin eliminarea programărilor și a deplasărilor;

accesul la cont în afara programului de lucru al unităților;

vizibilitatea rapidă asupra tranzacțiilor, atunci când aplicația oferă notificări;

posibilitatea de a compara mai multe oferte înainte de a decide;

administrarea limitelor și a cardurilor direct din aplicație, dacă aceste funcții sunt disponibile;

accesul la documente și extrase fără o cerere separată, dacă aplicația le pune la dispoziție;

posibilitatea de a solicita produse noi din aceeași aplicație, în funcție de oferta instituției.

Un alt avantaj posibil este accesul mai ușor la informații scrise despre costuri și condiții. Atunci când acestea sunt afișate clar înainte de confirmare, utilizatorul poate compara ofertele pe criterii concrete și poate reduce riscul unor neînțelegeri ulterioare.

Ce operațiuni se pot face fără deplasare?

Multe operațiuni bancare curente pot fi realizate din aplicație, iar unele produse mai complexe pot fi cel puțin inițiate la distanță. Gradul de digitalizare diferă însă între instituții și între tipurile de produse.

În funcție de aplicație, se pot realiza online:

transferurile în lei și în valută, inclusiv plățile instant;

plata facturilor și configurarea plăților recurente;

schimbul valutar și transferul între conturi proprii;

blocarea temporară a cardului și modificarea limitelor;

deschiderea unui depozit sau a unui cont de economii;

solicitarea unei finanțări și încărcarea documentelor;

descărcarea extraselor și a documentelor contractuale.

Pentru produsele garantate cu un imobil, unele etape pot rămâne în afara aplicației. Evaluarea proprietății și actele notariale implică proceduri distincte, iar măsura în care cererea, documentele și comunicarea deciziei se desfășoară digital diferă de la o instituție la alta.

Ce costuri verifici înainte de a alege un cont?

Verificarea trebuie să vizeze lista completă de costuri, nu doar comisionul evidențiat în ofertă. Un cont promovat ca gratuit poate avea condiții de utilizare, iar dacă acestea nu mai sunt îndeplinite se poate aplica un comision conform documentației contractuale.

Înainte de a decide, compară:

costul administrării contului și al cardului;

condițiile exacte în care administrarea rămâne gratuită;

comisioanele pentru transferuri standard și instant;

costul retragerilor de la bancomatele proprii și ale altor bănci;

cursul aplicat plăților și retragerilor în valută;

dacă notificările prin SMS sau e-mail sunt taxate;

condițiile și eventualele costuri de închidere a contului.

Verifică și ce se întâmplă dacă nu mai îndeplinești condițiile pentru administrarea gratuită, de exemplu dacă venitul nu mai este încasat în cont. Important este să știi dinainte ce comision se aplică și în ce condiții.

Ce produse pot fi solicitate ulterior din aplicație?

Unele instituții permit solicitarea altor produse direct din aplicație după deschiderea contului. Faptul că datele de identificare sunt deja înregistrate poate simplifica anumite etape, dar procesul, documentele și criteriile de eligibilitate diferă în funcție de produs.

În funcție de instituție, din aplicație pot fi solicitate:

un card de credit, cu limita stabilită în urma analizei;

un cont de economii sau un depozit la termen;

o finanțare fără garanție, pentru nevoi curente;

credite ipotecare online, pentru etapele pe care instituția le pune la dispoziție digital;

produse de asigurare sau alte servicii asociate, dacă sunt disponibile;

servicii suplimentare, precum plăți programate sau limite personalizate.

În cazul produselor promovate ca credite ipotecare online, gradul de digitalizare diferă de la o instituție la alta. Cererea și transmiterea unor documente pot fi realizate online, în timp ce evaluarea imobilului și actele notariale presupun proceduri distincte, care nu sunt gestionate integral în aplicația bancară.

Ce limite are varianta digitală?

Varianta digitală poate avea limite în situațiile atipice, în cazurile care necesită verificări suplimentare sau atunci când anumite documente nu pot fi validate la distanță. Etapele care necesită deplasare diferă în funcție de produs și de procedura instituției.

Pot necesita pași suplimentari sau prezență fizică:

situațiile în care identificarea la distanță nu poate fi finalizată;

documentele care necesită verificare în original;

produsele garantate cu un imobil, în etapele notariale;

cazurile care nu se încadrează în variantele standard din aplicație;

clarificările privind contracte complexe, atunci când situația nu poate fi soluționată integral prin canalele digitale.

Faptul că un proces poate fi parcurs online nu îl face automat potrivit pentru orice situație. Pentru decizii cu impact pe termen lung, solicitarea unor explicații suplimentare poate clarifica aspecte care nu reies suficient dintr-o simulare sau din interfața aplicației.

Cum îți alegi contul potrivit pentru felul în care îl folosești?

Contul potrivit depinde de modul concret de utilizare, nu de pachetul care include numeric mai multe servicii. Cine face în principal plăți în lei are alte priorități decât cine cumpără frecvent din străinătate, retrage des numerar sau trimite bani în afara țării.

Întrebările utile înainte de a alege sunt:

îți încasezi venitul în acest cont sau îl folosești doar pentru plăți;

câte transferuri faci lunar și către câți beneficiari;

retragi numerar des sau plătești aproape exclusiv cu cardul;

faci cumpărături în alte monede;

ai nevoie de carduri suplimentare pentru membri ai familiei;

intenționezi să soliciți ulterior alte produse de la aceeași instituție.

Răspunsurile arată, de obicei, ce comisioane și funcționalități contează pentru tine. O ofertă avantajoasă doar în anumite condiții poate deveni mai puțin potrivită dacă modul tău de utilizare nu îndeplinește acele condiții.

Protecția datelor într-o relație bancară digitală depinde atât de măsurile de securitate ale instituției, cât și de modul în care utilizatorul își protejează datele de autentificare. Riscul crește atunci când parolele, codurile de autorizare sau alte date sensibile sunt comunicate unor terți.

Câteva reguli pot reduce riscul:

descarcă aplicația doar din magazinul oficial al telefonului;

verifică adresa paginii înainte de a introduce date personale;

nu transmite prin mesaje fotografii ale actului, parole sau coduri;

activează autentificarea biometrică, dacă este disponibilă;

menține notificările active pentru fiecare tranzacție;

evită rețelele Wi-Fi publice pentru operațiuni bancare;

contactează instituția prin datele oficiale, dacă primești un mesaj suspect.

O instituție financiară nu ar trebui să îți ceară să comunici prin telefon sau prin mesaje parola, codul PIN ori codurile de autorizare. O astfel de solicitare trebuie tratată ca suspectă și verificată prin canalele oficiale ale instituției.

Întrebări frecvente

Cât durează deschiderea unui cont la distanță?

Completarea cererii poate dura puțin atunci când datele sunt pregătite, dar durata totală diferă în funcție de metoda de identificare, de verificările necesare și de procesul instituției.

Am nevoie de dovada venitului pentru un cont curent?

Pentru simpla deschidere a unui cont curent, de regulă nu este necesară o adeverință de venit. Pot fi solicitate însă informații despre ocupație, sursa fondurilor sau scopul utilizării contului, în cadrul procedurilor de identificare și cunoaștere a clientelei.

Pot folosi contul înainte de a primi cardul fizic?

În unele cazuri, da. Dacă aplicația oferă acces imediat la cont și un card virtual, pot fi făcute anumite transferuri sau plăți online înainte de livrarea cardului fizic.

Se poate obține o finanțare imobiliară fără prezență fizică?

Parțial, în funcție de instituție și de produs. Unele etape ale cererii și analizei pot fi desfășurate digital, însă evaluarea imobilului și actele notariale presupun proceduri distincte, care nu sunt realizate integral în aplicație.

Este sigur un cont deschis online?