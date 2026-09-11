De ce tot mai mulți români aleg un cont bancar online

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Alegerea unui cont deschis la distanță ține de timp, costuri și de numărul de operațiuni care pot fi finalizate fără deplasare. Un cont 100% online poate fi deschis printr-un flux digital de identificare și semnare, iar pentru produse precum credite ipotecare online, o parte dintre etapele de solicitare poate fi parcursă la distanță, în funcție de instituție.
Cuprins:
Pentru multe persoane, deschiderea unui cont la unitate presupune timp pentru programare, deplasare și așteptare. Eliminarea acestor pași face mai ușoară compararea ofertelor și accesarea serviciilor bancare.Într-un proces digital, alegerea se poate concentra mai mult pe criterii precum costurile, funcționalitățile disponibile și transparența informațiilor. Ușurința deschiderii la distanță poate face și schimbarea instituției mai simplă decât într-un proces exclusiv fizic.
Un cont 100% online este un cont pentru care etapele necesare deschiderii sunt parcurse la distanță: alegerea produsului, completarea datelor personale, verificarea identității și semnarea documentelor. Modul de livrare sau activare a cardului fizic diferă de la o instituție la alta.
Procesul poate cuprinde, în funcție de instituție:
Metoda de identificare diferă de la o instituție la alta. Unele solicită un apel video cu un operator, altele se bazează pe fotografierea documentului și pe o verificare biometrică, iar durata totală depinde de varianta aleasă.
Interesul pentru conturile deschise la distanță este susținut de reducerea timpului necesar pentru accesarea serviciilor bancare. Un utilizator poate analiza mai ușor mai multe oferte atunci când nu este necesară o deplasare pentru fiecare etapă de informare sau deschidere.
Avantajele practice ale unui proces digital pot include:
Un alt avantaj posibil este accesul mai ușor la informații scrise despre costuri și condiții. Atunci când acestea sunt afișate clar înainte de confirmare, utilizatorul poate compara ofertele pe criterii concrete și poate reduce riscul unor neînțelegeri ulterioare.
Multe operațiuni bancare curente pot fi realizate din aplicație, iar unele produse mai complexe pot fi cel puțin inițiate la distanță. Gradul de digitalizare diferă însă între instituții și între tipurile de produse.
În funcție de aplicație, se pot realiza online:
Pentru produsele garantate cu un imobil, unele etape pot rămâne în afara aplicației. Evaluarea proprietății și actele notariale implică proceduri distincte, iar măsura în care cererea, documentele și comunicarea deciziei se desfășoară digital diferă de la o instituție la alta.
Verificarea trebuie să vizeze lista completă de costuri, nu doar comisionul evidențiat în ofertă. Un cont promovat ca gratuit poate avea condiții de utilizare, iar dacă acestea nu mai sunt îndeplinite se poate aplica un comision conform documentației contractuale.
Înainte de a decide, compară:
Verifică și ce se întâmplă dacă nu mai îndeplinești condițiile pentru administrarea gratuită, de exemplu dacă venitul nu mai este încasat în cont. Important este să știi dinainte ce comision se aplică și în ce condiții.
Unele instituții permit solicitarea altor produse direct din aplicație după deschiderea contului. Faptul că datele de identificare sunt deja înregistrate poate simplifica anumite etape, dar procesul, documentele și criteriile de eligibilitate diferă în funcție de produs.
În funcție de instituție, din aplicație pot fi solicitate:
În cazul produselor promovate ca credite ipotecare online, gradul de digitalizare diferă de la o instituție la alta. Cererea și transmiterea unor documente pot fi realizate online, în timp ce evaluarea imobilului și actele notariale presupun proceduri distincte, care nu sunt gestionate integral în aplicația bancară.
Varianta digitală poate avea limite în situațiile atipice, în cazurile care necesită verificări suplimentare sau atunci când anumite documente nu pot fi validate la distanță. Etapele care necesită deplasare diferă în funcție de produs și de procedura instituției.
Pot necesita pași suplimentari sau prezență fizică:
Faptul că un proces poate fi parcurs online nu îl face automat potrivit pentru orice situație. Pentru decizii cu impact pe termen lung, solicitarea unor explicații suplimentare poate clarifica aspecte care nu reies suficient dintr-o simulare sau din interfața aplicației.
Contul potrivit depinde de modul concret de utilizare, nu de pachetul care include numeric mai multe servicii. Cine face în principal plăți în lei are alte priorități decât cine cumpără frecvent din străinătate, retrage des numerar sau trimite bani în afara țării.
Întrebările utile înainte de a alege sunt:
Răspunsurile arată, de obicei, ce comisioane și funcționalități contează pentru tine. O ofertă avantajoasă doar în anumite condiții poate deveni mai puțin potrivită dacă modul tău de utilizare nu îndeplinește acele condiții.
Protecția datelor într-o relație bancară digitală depinde atât de măsurile de securitate ale instituției, cât și de modul în care utilizatorul își protejează datele de autentificare. Riscul crește atunci când parolele, codurile de autorizare sau alte date sensibile sunt comunicate unor terți.
Câteva reguli pot reduce riscul:
O instituție financiară nu ar trebui să îți ceară să comunici prin telefon sau prin mesaje parola, codul PIN ori codurile de autorizare. O astfel de solicitare trebuie tratată ca suspectă și verificată prin canalele oficiale ale instituției.
Completarea cererii poate dura puțin atunci când datele sunt pregătite, dar durata totală diferă în funcție de metoda de identificare, de verificările necesare și de procesul instituției.
Pentru simpla deschidere a unui cont curent, de regulă nu este necesară o adeverință de venit. Pot fi solicitate însă informații despre ocupație, sursa fondurilor sau scopul utilizării contului, în cadrul procedurilor de identificare și cunoaștere a clientelei.
În unele cazuri, da. Dacă aplicația oferă acces imediat la cont și un card virtual, pot fi făcute anumite transferuri sau plăți online înainte de livrarea cardului fizic.
Parțial, în funcție de instituție și de produs. Unele etape ale cererii și analizei pot fi desfășurate digital, însă evaluarea imobilului și actele notariale presupun proceduri distincte, care nu sunt realizate integral în aplicație.
Un cont 100% online poate fi utilizat în condiții de siguranță dacă sunt folosite canalele oficiale și sunt protejate datele de autentificare. Deschiderea la distanță include proceduri de verificare a identității, iar metoda exactă de semnare sau confirmare a documentelor diferă de la o instituție la alta.