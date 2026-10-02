Lămâia este unul dintre cele mai simple ingrediente din bucătărie. O folosim în limonade, ceaiuri, cocktailuri, sosuri, dressinguri, deserturi și în preparate culinare. Pe cât de simplu de utilizat pare, pe atât de multe bătăi de cap ne poate da. Gustul lămâilor diferă de la un fruct la altul, unele fructe au mult suc de lămâie, iar altele aproape deloc.

Oricine a cumpărat lămâi știe că două fructe care arată la fel pot avea rezultate complet diferite. Unele dau suficientă zeamă pentru o limonadă, altele abia ajung pentru câteva picături. În plus, fructele uitate în frigider se usucă repede, pot fi expuse la bacterii și mirosuri din frigider, iar costul real este dincolo de cel afișat la raft, pentru că ar trebui luați în calcul și factori precum risipa de fruct, timpul pentru stoarcere și faptul că nu știi niciodată câtă zeamă obții din ele.

În acest context, FRUTIVO este un exemplu interesant de brand românesc care a pornit de la o problemă foarte concretă din piață și a transformat zeama de citrice într-o soluție practică, zeamă BIO proaspăt stoarsă, extrasă la rece, congelată rapid în monoporții, fără nimic altceva adăugat, fără aditivi, fără pasteurizare și niciodată din concentrat.

Între utilitate, gust constant și reducerea risipei.

Povestea FRUTIVO începe dintr-o observație simplă. Înainte să fie un produs de retail sau un brand prezent în aproape toate supermarketurile, ideea a apărut din dialogul cu profesioniștii din HoReCa. Radu Dan Necșulescu, fondatorul HSB Food Group și creatorul FRUTIVO, a observat că lămâia era folosită zilnic în restaurante și baruri, dar era greu de controlat. Fiecare fruct avea alt gust și alt randament.

Aceeași problemă apare și acasă, doar că la o scară mai mică. Cumpărăm două sau trei lămâi, dar nu știm exact cât suc vom obține din ele. Uneori fructele rămân nefolosite și se strică, iar alteori descoperim că nu avem suficiente lămâi tocmai când avem nevoie de zeamă proaspătă.

Brandul românesc a creat un produs cu totul nou și a transformat un ingredient banal, dar greu de controlat, într-o soluție practică. Zeama de citrice BIO este stoarsă, congelată rapid și porționată, astfel încât poate fi folosită ușor, fără pierderi mari și fără variații mari de gust. Este utilă atunci când vrei să ai mereu la îndemână zeamă de lămâie curată, cu gust constant, pe care să te poți baza în preparatele pentru întreaga familie.

Avantaje, așadar, pentru ambele zone de întrebuințare. Pentru consumatorul de acasă înseamnă că știi ce bei și că ai o porție clară, o folosești când ai nevoie și eviți risipa, iar pentru HoReCa, avantajul este controlul asupra gustului, timpului de stoarcere, costului per produs și eficiența în lucru.

Într-o limonadă, un stick FRUTIVO înlocuiește zeama de la o lămâie stoarsă, iar dacă îl adăugăm într-o cană cu apă fierbinte obținem un ceai simplu și natural. Produsul poate fi folosit atât într-o rețetă de limonadă cu lămâie, simplă, cât și pentru o limonadă cu mentă, sau într-o rețetă de limonadă cu miere. Pentru cocktailuri, ajută la obținerea unui rezultat mai constant, fără variații mari de gust de la o preparare la alta. În sosuri, dressinguri și deserturi, oferă aciditate controlată, fără să fie nevoie să storci de fiecare dată o lămâie.

Zeama de lămâie congelată: cum se folosește și de ce reduce risipa

Zeama de lămâie congelată înseamnă, în cazul FRUTIVO, suc de lămâie BIO proaspăt stors, extras la rece, congelat rapid și porționat. Ideea centrală este ca fructul să fie procesat rapid după culegere, iar produsul final să ajungă într-un format ușor de utilizat oriunde ai folosi zeamă de lămâie.

Mulți ar spune că un fruct „fresh” este mai bun decât unul „proaspăt congelat”, dar realitatea ne arată că situația nu este chiar așa. Un fruct considerat „fresh” nu ajunge întotdeauna la noi imediat după recoltare. De multe ori, este cules înainte de maturitate, ca să reziste mai bine la transport și la raft. În schimb, atunci când fructul este ales special pentru congelare rapidă, recoltat la momentul potrivit și procesat repede, calitatea lui poate fi păstrată mai bine până când ajunge să fie folosit.

Astfel, congelarea rapidă poate păstra mai bine calitatea fructului decât traseul clasic al produselor considerate proaspete.

Datele și analizele internaționale arată că diferența dintre „fresh” și congelat nu este atât de simplă pe cât pare. Un studiu publicat în 2017 în Journal of Food Composition and Analysis a comparat fructe și legume proaspete, congelate și „fresh-stored”, adică produse proaspete păstrate cinci zile la frigider, pentru a reproduce un comportament obișnuit al consumatorilor. Concluzia nu a fost că produsele congelate sunt automat mai bune, ci că produsele proaspete nu au întotdeauna un avantaj nutrițional clar față de cele congelate. În multe comparații, diferențele dintre cele două categorii nu au fost semnificative, iar în unele cazuri produsele congelate au avut rezultate mai bune decât cele proaspete păstrate câteva zile la frigider. Cu alte cuvinte, ideea că un produs „fresh” este automat superior doar pentru că nu a fost congelat nu este susținută de date.

De aceea, discuția nu ar trebui să fie „fresh versus congelat”, ci despre cât de corect este făcut fiecare proces. În cazul unui produs precum Frutivo, contează ca fructul să fie recoltat la momentul potrivit, stors rapid, porționat și congelat imediat, astfel încât consumatorul să aibă acces la un ingredient curat, constant și ușor de folosit.

O analiză mai recentă, publicată în 2023 în “Journal of Food Science”, arată că fructele și legumele au o durată naturală de viață scurtă, iar congelarea este considerată o metodă eficientă de conservare în raport cu păstrarea nutrienților și a caracteristicilor senzoriale, cum sunt gustul și aroma. Rezultatul depinde de tehnologia folosită, de viteza de congelare, de controlul temperaturii și de modul în care produsul este păstrat și decongelat. De aceea, nu orice produs congelat este automat superior, dar atunci când fructul este recoltat corect, procesat rapid și păstrat într-un lanț frigorific controlat, congelarea poate fi o metodă bună de a conserva calitatea lui pentru mai mult timp.

Privită astfel, zeama de lămâie congelată nu trebuie comparată doar cu o lămâie proaspătă în momentul ideal, ci cu traseul real al fructului până la consumator, de la recoltare, la transport, depozitare, timp petrecut la raft și apoi în frigiderul de acasă.

Porționarea este un alt element foarte important pentru oricine vrea zeamă de citrice. Într-o pungă de FRUTIVO există 10 monoporții echivalentul a 10 lămâi stoarse, iar acest lucru ajută consumatorul să își gestioneze mai bine consumul și reaprovizionarea. În același timp, produsul oferă control asupra gustului și reduce dependența de fluctuațiile de preț ale lămâilor proaspete.

Reducerea risipei este și ea un mare atuu al produsului congelat, pentru că nu mai cumperi fructe care pot rămâne nefolosite, nu mai arunci coji, semințe sau fructe uscate sau stricate și nu mai depinzi de randamentul unei lămâi care poate avea mai multă sau mai puțină zeamă. În plus, porționarea ajută la disciplină în consum, pentru că folosești doar cât ai nevoie.

Un alt plus al produsului este lista scurtă de ingrediente. Brandul autohton de zeamă de lămâie congelată are doar citrice proaspăt stoarse și congelate, iar pentru zona BIO folosește lămâi bio, fără nimic altceva adăugat, fără aditivi, fără pasteurizare și niciodată din concentrat. Această poziționare este hotărâtoare pentru acei consumatori care vor produse curate și ușor de înțeles. Important este și ce nu este produsul. Nu vorbim despre concentrat de lămâie, sirop de lămâie sau suc reconstituit, ci despre pur și simplu zeamă stoarsă și congelată, nimic altceva. Pentru rețetele în care se folosesc citrice apropiate, cum sunt lămâie verde sau suc de lime, logica rămâne aceeași, ingredientul trebuie să fie simplu, clar și ușor de dozat.

Produsul proaspăt congelat, între mituri și realități

Una dintre cele mai mari provocări pentru un produs de acest tip este percepția consumatorului. În România, fructele congelate sunt încă privite, uneori, ca o variantă inferioară. Exemplul FRUTIVO arată că în discuție ar trebui aduse mai multe probe relevante.

Nu toate produsele congelate sunt la fel. Contează când este recoltat fructul, cât de repede este procesat, cât de scurt este traseul până la congelare și cât de bine este controlat lanțul frigorific.

Când aceste etape sunt făcute corect, congelarea rapidă poate ajuta la păstrarea calităților produsului și la menținerea unui gust mai constant.

Pentru FRUTIVO, alegerea materiei prime a fost o etapă esențială. După testarea mai multor țări, Sicilia a devenit principala sursă pentru citrice, datorită combinației dintre sol, climă, varietate și know-how local. Controlul calității începe încă de la fermă, nu abia în etapa de ambalare. Sunt făcute verificări, se stabilește blend-ul de soiuri, se validează loturile, iar produsul este testat de mai multe ori, atât prin parametri fizico-chimici, cât și prin evaluarea gustului, mirosului, aspectului și a senzației finale.

Culegerea, procesarea, stoarcerea și ambalarea sunt toate etape realizate în Sicilia în mijlocul plantațiilor, tocmai pentru a păstra un traseu fermă-fabrică foarte scurt. După producție, marfa ambalată este adusă săptămânal în România și în depozitul din nordul Italiei.

Pentru consumator, această muncă nu se vede direct. Clientul final vede doar o porție de zeamă de lămâie congelată, dar în spatele acestei porții se află un proces complex, iar aceasta este valoarea educativă a exemplului FRUTIVO. Brandul propune o altă perspectivă asupra prospețimii, în care contează nu doar fructul în sine, ci și traseul lui, de la alegerea materiei prime și momentul recoltării, până la stoarcerea rapidă, porționare și congelare imediată.

FRUTIVO este un exemplu de bună practică pentru felul în care o nevoie simplă poate genera o categorie nouă. Privit astfel, produsul congelat nu mai este opusul produsului proaspăt, ci este o formă de a păstra ce este valoros în fruct și de a face acel ingredient disponibil exact atunci când ai nevoie de el.

Surse pentru cele două studii/analize citate:

studiu publicat în 2017 în “Journal of Food Composition and Analysis”