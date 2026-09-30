De la fațete la proteze: ghidul soluțiilor de refacere a zâmbetului de la Gentle Dentist

Un dinte ciobit în față, o plombă veche care s-a colorat, un molar pierdut acum câțiva ani și niciodată înlocuit. Puțini oameni ajung la 40 de ani cu dantura intactă, iar amânarea nu vine, de obicei, din nepăsare, ci din confuzie: nu știi exact ce ți se potrivește și cât de complicat va fi.

Vestea bună este că soluțiile de refacere a zâmbetului formează astăzi o scară întreagă, de la intervenții aproape invizibile până la lucrări complexe. La Gentle Dentist, estetica dentară și protetica funcționează ca două ramuri ale aceleiași specialități, iar alegerea pornește mereu de la cât a mai rămas din dintele tău.

Primul nivel: dintele e sănătos, dar nu arată bine

Sunt situații în care dintele își face treaba perfect, însă forma, culoarea sau un mic spațiu între incisivi te fac să zâmbești cu buza strânsă. Aici intervin modelele de fatete dentare, lamele subțiri aplicate pe fața vizibilă a dintelui, realizate din porțelan, zirconiu sau compozit. Unele cer o șlefuire minimă, de aproximativ 0,3 milimetri; altele, de tip NO PREP, se aplică fără să atingă smalțul. Diferența dintre materiale se vede în timp: variantele ceramice sau din zirconiu rezistă peste 15-20 de ani, în vreme ce compozitul are o durată de viață de maximum doi ani.

Procedura se desfășoară, de regulă, în două ședințe. Între ele porți fațete provizorii din compozit, aproximativ zece zile, cât durează realizarea lucrării definitive. Este un interval util și pentru tine, fiindcă îți dă timp să te obișnuiești cu forma și cu lungimea noilor dinți înainte ca totul să devină permanent.

Al doilea nivel: dintele are nevoie de protecție

Când dintele a fost devitalizat, s-a fracturat sau a pierdut o bucată mare din structură, o lamelă aplicată pe suprafață nu mai este suficientă. Atunci se trece la coroane dentare, care îmbracă dintele pe toate fețele și preiau presiunea masticației. Se realizează din zirconiu, ceramică, metalo-ceramică sau compozit, iar durata lor de viață se întinde, în medie, între 5 și 15 ani. Până la finalizarea lucrării definitive porți o coroană provizorie, care protejează bontul timp de una-două săptămâni.

Al treilea nivel: când lipsesc mai mulți dinți

Pierderea mai multor dinți schimbă nu doar aspectul, ci și felul în care mesteci, vorbești și în care osul maxilar se comportă în timp. Soluția clasică rămâne proteza dentara, parțială sau totală, mobilă, mobilizabilă ori fixă, din acrilat, metal, ceramică sau zirconiu. Variantele moderne se sprijină pe implanturi — de regulă șase la maxilarul superior și patru la cel inferior — și elimină senzația de lucrare care se mișcă. Bine îngrijită, o astfel de restaurare te poate însoți chiar și trei decenii.

Ce face diferența dincolo de material

Rezultatul unei lucrări ține la fel de mult de felul în care este făcută. Prima clinică Advanced Gentle Dentist s-a deschis la începutul anului 2011, în zona Unirii, iar din 2016 funcționează și cabinetul din Dorobanți, ambele gândite ca spații de tip one-stop, unde prevenția, chirurgia, endodonția și protetica se rezolvă în același loc. Amprenta clasică a fost înlocuită cu scanarea intraorală, iar tehnologia CAD/CAM și laboratorul propriu permit realizarea unei coroane chiar în aceeași zi.

Pentru pregătirea dintelui și a țesuturilor, echipa folosește laserul Waterlase, care lucrează cu energie, apă și lumină, fără contact direct cu dintele sau cu gingia. Pentru pacienții care amână ani la rând o vizită din cauza fricii, principiul „fără freză, fără durere” schimbă complet experiența din scaun, iar tratamentele devin, potrivit clinicii, cu 40% mai scurte.