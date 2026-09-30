Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta pe șosea, în Alba

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Un copil în vârstă de 11 ani a căzut miercuri, 30 septembrie 2026, de pe bicicletă. Incidentul a avut loc pe raza localităţii Heria, judeţul Alba. Acesta a fost resuscitat de medici, însă nu a putut fi salvat, fiind declarat decesul, relatează News.ro.
„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Ocna Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe raza localităţii Heria, judeţul Alba, un minor, în vârstă de 11 ani, ar fi căzut, în timp ce se deplasa cu bicicleta, pe partea carosabilă”, a transmis, miercuri, IPJ Alba.
Copilul a fost rănit, iar echipajele medicale sosite la faţa locului au aplicat manevre de resuscitare.
„Din nefericire, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia de către echipajele medicale”, a transmis sursa citată.
Poliţiştii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Un alt caz a avut loc în anul 2023. Un copil de 9 ani din Galați a murit după ce a căzut cu bicicleta. Tragedia s-a petrecut chiar sub privirile părinţilor și ale fratelui său.