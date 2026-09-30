Susține Susține

Răspunsul surprinzător dat de Donald Trump despre Kim Jong Un, după ce a fost întrebat de ce Coreea de Nord poate deține arme nucleare

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
Comentează
Donald Trump susține că are o relație foarte bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Foto: Getty Images
Kim Jong Un și Donald Trump s-au întâlnit la 30 iunie 2019 în partea de sud a zonei demilitarizate (DMZ) care separă Coreea de Sud de Coreea de Nord, în Panmunjom. Foto: Getty Images
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a minimalizat din nou pericolul reprezentat de arsenalul nuclear al Coreei de Nord, invocând relația sa personală apropiată cu liderul autoritar de la Phenian, Kim Jong Un, relatează The Independent.

Cuprins:

Întrebat de ce Iranului îi este interzisă dezvoltarea capacităților nucleare în timp ce Coreea de Nord își extinde fără piedici arsenalul atomic, liderul de la Casa Albă a mutat vina asupra fostului președinte Joe Biden și a insistat că legătura sa cu dictatorul nord-coreean menține securitatea globală.

Afirmațiile președintelui american vin într-un moment de extremă tensiune internațională, marcând o abordare diplomatică neconvențională în raport cu una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității globale.

„Se întâmplă să fie un prieten de-al meu”

În cadrul intervenției sale, Donald Trump a susținut că administrația anterioară condusă de Joe Biden ar fi putut opri expansiunea nucleară a Phenianului, dar a eșuat din cauza lipsei de dialog și tact diplomatic.

Trump s-a descris drept singura figură internațională capabilă să mențină un canal deschis de comunicare cu liderul nord-coreean.

„Pentru că ați avut un alt președinte. L-ar fi putut opri. Kim Jong Un îmi este prieten. Îi place de Trump”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a subliniat că respectul reciproc dintre el și Kim Jong Un reprezintă o garanție suficientă împotriva unui conflict major, chiar dacă admite că arsenalul nuclear al Phenianului este în prezent „destul de mare”.

„Nu prea îi plac alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el. Cât timp sunt prin preajmă, el va fi bine. Știi de ce? Pentru că mă respectă și mă place”, a mai spus Donald Trump.

El a menționat că este conștient de criticile aprige pe care le primește pentru această abordare, dar le consideră nejustificate în raport cu rezultatele obținute.

Comportamentul Phenianului și umbra războiului din Ucraina

Declarațiile conciliante ale lui Donald Trump vin la doar o zi după un avertisment lansat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a semnalat intensificarea sprijinului militar oferit de Coreea de Nord către Federația Rusă.

Conform informațiilor furnizate de Kiev, Phenianul este pregătit să trimită încă 10.000 de soldați pe frontul din Ucraina, după ce a desfășurat deja un contingent de 8.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse.

Aprofundarea relației dintre Phenian și Moscova s-a concretizat printr-o alianță strategică de apărare care a permis regimului nord-coreean să își extindă capacitățile militare convenționale și să testeze noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune.

În paralel, regimul condus de Kim Jong Un și-a strâns legăturile diplomatice și economice cu Beijingul.

Un nou summit la orizont și concesii pentru securitatea regională

Dorința lui Donald Trump de a relua discuțiile la înalt nivel cu Kim Jong Un rămâne o prioritate pe agenda sa externă. Liderul american a lăsat să se înțeleagă că o nouă întrevedere cu Kim Jong Un ar putea avea loc până la finalul acestui an.

Surse din presa americană indică faptul că președintele le-a cerut consilierilor săi să exploreze posibilitatea organizării unei întâlniri cu ocazia summitului APEC din China.

Pentru a pregăti terenul diplomatic, Donald Trump a luat decizia de a reduce amploarea exercițiului militar comun Ulchi Freedom Shield desfășurat alături de Coreea de Sud.

Președintele SUA a criticat manevrele militare de 11 zile, catalogându-le drept costisitoare pentru contribuabilul american și „nepotrivite și ostile” la adresa Phenianului, luându-și prin surprindere aliații tradiționali din regiune.

Relația dintre cei doi lideri are un istoric complex, Donald Trump fiind primul președinte american în exercițiu care s-a întâlnit cu Kim Jong Un în anul 2018.

După o serie de trei întrevederi istorice și un schimb intens de corespondență privată, dialogul oficial s-a blocat în 2019.

Cu toate acestea, Coreea de Nord a continuat să își dezvolte programul nuclear, efectuând șase teste atomice de-a lungul anilor și demonstrând capacitatea de a monta încărcături nucleare pe rachete balistice intercontinentale

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Coreea de Nord Donald Trump Kim Jong Un
Parteneri
Breaking-ul ultimului minut! Anunțul crucial venit imediat după ce s-a aflat rezultatul final al votului în Parlament! Dragi români, ce s-a întâmplat la numai 8 minute de la ședința din Parlament
Viva.ro
Breaking-ul ultimului minut! Anunțul crucial venit imediat după ce s-a aflat rezultatul final al votului în Parlament! Dragi români, ce s-a întâmplat la numai 8 minute de la ședința din Parlament
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Gsp.ro
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Gsp.ro
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Laura Cosoi și cele 5 fiice, într-un pictorial de colecție! Sunt primele imagini în care se vede chipul micuței Nina. Cum arată mezina familiei?
Tvmania.libertatea.ro
Laura Cosoi și cele 5 fiice, într-un pictorial de colecție! Sunt primele imagini în care se vede chipul micuței Nina. Cum arată mezina familiei?
ALTE ȘTIRI
Cuplu care se bucură de toamnă
Știri România
19:27
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat miercuri un nou regulament privind ridicarea maşinilor parcate neregulamentar
Știri România
18:50
Mașinile parcate ilegal în București vor fi ridicate după reguli noi. Cât îi costă pe șoferi să-și recupereze mașina
Parteneri
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Adevarul.ro
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv
Fanatik.ro
Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Conflict la MasterChef | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
18:43
Conflict la Masterchef: „Indiferent dacă sunt în capătul celălalt al cămării, scoate ghearele”
Vladimir Drăghia și Dumbo (Marius Alexandru) la „Desafio: Aventura” | sursa foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
17:40
Singurul cuvânt prin care Dumbo îl caracterizează pe Vladimir Drăghia: „Nu știa să calculeze. Despre ce vorbim?”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Observatornews.ro
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
Starul Barcelonei nu și-a putut lua ochii de la iubita româncă a lui Philipp Plein
Gsp.ro
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „L-am întrebat dacă îmi poate doborî recordul mondial. Știți ce mi-a răspuns?”
Parteneri
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Biserica Ortodoxă Română este îndoliată! S-a stins din viață preotul Nicu Moldoveanu. Când și unde va fi înmormântat
Kanald.ro
Biserica Ortodoxă Română este îndoliată! S-a stins din viață preotul Nicu Moldoveanu. Când și unde va fi înmormântat
POLITIC
Decizia lui Nicușor Dan convoacă partidele pentru noi negocieri pe 5 octombrie și în aceeași zi va desemna un premier
Politică
17:20
Decizia lui Nicușor Dan după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament: convoacă partidele pe 5 octombrie și în aceeași zi va desemna al patrulea premier
A început votul pentru Guvernul Mureșan în Plenul Parlamentului
LiveText
Politică
18:12
LIVE TEXT Guvernul Siegfried Mureșan a picat cu 182 de voturi. Nicușor Dan cheamă partidele la consultări luni
Parteneri
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Fanatik.ro
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Analiză
Știri România
20:00
Doi influenți membri PSD își vor pierde mandatele la Iași: au început să „curgă” notificările ANI. „Voi ataca ordinul”
Sănătate și Fitness
20:00
Cifrele secrete ale Sănătății: Cum s-au chinuit cercetătorii ASE să afle pe ce se duc banii din spitale, pentru că instituțiile statului nu vorbesc între ele
Politică
19:57
Traian Băsescu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat că va desemna al patrulea premier și nu va face alegeri anticipate
Știri Externe
19:52
Câți bani câștigă un pescar de crabi care lucrează patru luni pe mare, în Norvegia
Citește mai multe
TRENDING
Politică
15:25
Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Ce urmează după respingerea Cabinetului
Politică
15:34
Sorin Grindeanu, mesaj la câteva minute după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat la votul din Parlament
ExclusivInterviu
Știri România
07:00
Procurorul european Cătălin Borcoman dezvăluie că în România fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene sunt investigate de Parchetul European
Lifestyle
12:00
Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie. Ce tradiții se respectă de Pocroave și ce semnficație are această sărbătoare
Soare, la comandă ce sunt lucșii și cum pot oglinzile orbitale să lumineze Pământul pe timpul nopții. Sursă foto: Captură video/ Youtube.
Lifestyle
19:31
Ce sunt lucșii, oglinzile care vor lumina Pământul noaptea. O companie vrea să trimită 50.000 de sateliți în Spațiu până în 2035
Patru mașini parcate
Lifestyle
19:12
Un șofer și-a lăsat mașina în parcarea unui supermarket, în Croația. Ce a găsit a doua zi l-a lăsat fără cuvinte: „Toată stima pentru profesionalismul lor”
Numarul neasiguratilor in sistemul de asigurări de sanatate public a crescut
Sănătate și Fitness
19:00
„Gaura neagră” din Sănătate: Numărul neasiguraților a crescut cu jumătate de milion. Peste 95% sunt tineri și apți de muncă
În lunile de toamnă, ploșnițele încep să caute adăpost în spații încălzite și protejate pentru a supraviețui sezonului rece. Foto: Getty Images
Sănătate și Fitness
17:34
Cum scapi de ploșnițe în casă: metode eficiente și greșeli de evitat
Toamna aduce cu ea mirosuri inconfundabile, iar printre cele mai iubite se numără cel al castanelor proaspăt coapte.
Lifestyle
17:31
Castane coapte perfect la airfryer: trucul simplu pentru a le crăpa cojile și a deveni delicioase în doar 15 minute
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Concurs columbofili - Bănești, județul Prahova
ReportajExclusiv
Știri România
18:43
Un porumbel de 15.000 de euro din Prahova a zburat cu 1.230 de metri pe minut, ca să se întoarcă acasă, din Bulgaria
Animawings Airbus A320
BREAKING NEWS
Știri România
18:37
Animawings a cerut intrarea în insolvență, după ce a anunțat retragerea temporară din uz a avioanelor Airbus A220-300
Orașul Gelsenkirchen din Germania
Știri România
18:15
Ce măsuri împotriva „migrației sărăciei” din România și Bulgaria vrea să ia un oraș din Germania
Imagine cu podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. În imagini se vede și o plăcuță pe care scrie „Bulgaria”, dar și un TIR
Știri România
17:40
România elimină taxa pentru autoturisme la traversarea Podului Giurgiu-Ruse. În Bulgaria, taxa rămâne la 2 euro
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu