Răspunsul surprinzător dat de Donald Trump despre Kim Jong Un, după ce a fost întrebat de ce Coreea de Nord poate deține arme nucleare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a minimalizat din nou pericolul reprezentat de arsenalul nuclear al Coreei de Nord, invocând relația sa personală apropiată cu liderul autoritar de la Phenian, Kim Jong Un, relatează The Independent.

Întrebat de ce Iranului îi este interzisă dezvoltarea capacităților nucleare în timp ce Coreea de Nord își extinde fără piedici arsenalul atomic, liderul de la Casa Albă a mutat vina asupra fostului președinte Joe Biden și a insistat că legătura sa cu dictatorul nord-coreean menține securitatea globală.

Afirmațiile președintelui american vin într-un moment de extremă tensiune internațională, marcând o abordare diplomatică neconvențională în raport cu una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității globale.

„Se întâmplă să fie un prieten de-al meu”

În cadrul intervenției sale, Donald Trump a susținut că administrația anterioară condusă de Joe Biden ar fi putut opri expansiunea nucleară a Phenianului, dar a eșuat din cauza lipsei de dialog și tact diplomatic.

Trump s-a descris drept singura figură internațională capabilă să mențină un canal deschis de comunicare cu liderul nord-coreean.

„Pentru că ați avut un alt președinte. L-ar fi putut opri. Kim Jong Un îmi este prieten. Îi place de Trump”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a subliniat că respectul reciproc dintre el și Kim Jong Un reprezintă o garanție suficientă împotriva unui conflict major, chiar dacă admite că arsenalul nuclear al Phenianului este în prezent „destul de mare”.

„Nu prea îi plac alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el. Cât timp sunt prin preajmă, el va fi bine. Știi de ce? Pentru că mă respectă și mă place”, a mai spus Donald Trump.

El a menționat că este conștient de criticile aprige pe care le primește pentru această abordare, dar le consideră nejustificate în raport cu rezultatele obținute.

Comportamentul Phenianului și umbra războiului din Ucraina

Declarațiile conciliante ale lui Donald Trump vin la doar o zi după un avertisment lansat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a semnalat intensificarea sprijinului militar oferit de Coreea de Nord către Federația Rusă.

Conform informațiilor furnizate de Kiev, Phenianul este pregătit să trimită încă 10.000 de soldați pe frontul din Ucraina, după ce a desfășurat deja un contingent de 8.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse.

Aprofundarea relației dintre Phenian și Moscova s-a concretizat printr-o alianță strategică de apărare care a permis regimului nord-coreean să își extindă capacitățile militare convenționale și să testeze noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune.

În paralel, regimul condus de Kim Jong Un și-a strâns legăturile diplomatice și economice cu Beijingul.

Un nou summit la orizont și concesii pentru securitatea regională

Dorința lui Donald Trump de a relua discuțiile la înalt nivel cu Kim Jong Un rămâne o prioritate pe agenda sa externă. Liderul american a lăsat să se înțeleagă că o nouă întrevedere cu Kim Jong Un ar putea avea loc până la finalul acestui an.

Surse din presa americană indică faptul că președintele le-a cerut consilierilor săi să exploreze posibilitatea organizării unei întâlniri cu ocazia summitului APEC din China.

Pentru a pregăti terenul diplomatic, Donald Trump a luat decizia de a reduce amploarea exercițiului militar comun Ulchi Freedom Shield desfășurat alături de Coreea de Sud.

Președintele SUA a criticat manevrele militare de 11 zile, catalogându-le drept costisitoare pentru contribuabilul american și „nepotrivite și ostile” la adresa Phenianului, luându-și prin surprindere aliații tradiționali din regiune.

Relația dintre cei doi lideri are un istoric complex, Donald Trump fiind primul președinte american în exercițiu care s-a întâlnit cu Kim Jong Un în anul 2018.

După o serie de trei întrevederi istorice și un schimb intens de corespondență privată, dialogul oficial s-a blocat în 2019.