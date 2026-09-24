De la o idee de licean la un posibil startup: competiția care îi provoacă pe tineri să folosească AI pentru a rezolva probleme reale

Liceenii din România pot transforma o idee într-un prototip și, mai departe, într-o soluție cu potențial de business. High School Innovation Challenge este o competiție națională de AI și Business lansată de Universitatea Româno-Americană, alături de Google România și TotalSoft, care îi aduce pe tineri mai aproape de tehnologie, antreprenoriat și mediul de business.

Ce se întâmplă atunci când un licean are o idee, dar nu știe încă dacă poate deveni un produs? Sau când observă o problemă în comunitatea sa și se gândește că tehnologia ar putea ajuta la rezolvarea ei?

De aici pornește High School Innovation Challenge (HSIC), prima competiție națională de AI și Business dedicată liceenilor inovatori. Inițiativa le oferă elevilor din clasele a IX-a – a XII-a ocazia să treacă de la idee la prototip și, ulterior, către o soluție cu potențial de implementare, cu sprijinul profesorilor, mentorilor și specialiștilor din tehnologie și business.

Competiția este lansată de Universitatea Româno-Americană, alături de Google România și TotalSoft, Parteneri Strategici, și se desfășoară în perioada 5 octombrie – 5 decembrie 2026.

Nu trebuie să fii programator ca să începi

High School Innovation Challenge se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, indiferent de profil. Participarea se face în echipe de 2 până la 5 membri, iar experiența avansată în programare nu este necesară.

Ideea este ca elevii să pornească de la probleme reale – din comunitățile lor sau din societate – și să exploreze modul în care tehnologia și inteligența artificială pot contribui la rezolvarea acestora.

Pe parcursul celor opt săptămâni, participanții vor lucra la analiza pieței, customer discovery, dezvoltarea primului MVP, automatizări și agenți AI, strategie de business, costuri și KPI, dar vor avea și sesiuni de pitch și feedback din partea mentorilor.

Competiția este împărțită în două etape: „De la idee la prototip”, între 5 octombrie și 1 noiembrie, și „De la prototip la startup”, în perioada 2–29 noiembrie.

Astfel, AI nu este prezentat doar ca un instrument pe care elevii îl pot folosi, ci ca o tehnologie pe care trebuie să învețe să o înțeleagă și să o aplice în raport cu o nevoie concretă.

AI în educație: de la utilizare la înțelegere

Pentru Universitatea Româno-Americană, proiectul este și un mod de a construi, încă din perioada liceului, o legătură mai puternică între educație, tehnologie și lumea profesională în care tinerii vor lucra și vor crea.

„High School Innovation Challenge este, pentru Universitatea Româno-Americană, un mod concret de a construi, încă din liceu, punți între educație, tehnologie și lumea în care tinerii vor lucra și vor crea. Într-un moment în care inteligența artificială schimbă rapid modul în care învățăm și lucrăm, credem că este esențial ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci să o înțeleagă, să o pună în slujba unor idei și să își asume responsabilitatea pentru felul în care o utilizează. Faptul că acest proiect este susținut printr-un protocol de colaborare aprobat de Consiliul Local Sector 1 și oferă acces gratuit elevilor consolidează și dimensiunea sa de inițiativă educațională cu impact public”, a declarat Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Această abordare este susținută și de implicarea administrației publice locale. În ședința din 9 septembrie 2026, Consiliul Local Sector 1 a aprobat protocolul de colaborare cu Universitatea Româno-Americană pentru susținerea programului educațional High School Innovation Challenge, ediția 2026.

Prin acest protocol, liceenii beneficiază de acces gratuit la activități practice dedicate inteligenței artificiale, antreprenoriatului și inovației. Programul pune, de asemenea, accent pe gândire critică, creativitate, colaborare, comunicare și folosirea etică și responsabilă a inteligenței artificiale.

AI, dincolo de instrumente: ce au de învățat liceenii

Implicarea Google România și TotalSoft aduce în competiție și perspectiva unor companii care lucrează direct cu tehnologia și cu transformarea digitală.

Pentru Google România, miza este ca educația despre AI să meargă dincolo de utilizarea punctuală a unor instrumente.

„Generațiile care intră astăzi în liceu vor fi primele care vor construi și vor lucra într-o economie în care inteligența artificială va fi parte firească din aproape orice domeniu. De aceea, credem că educația despre AI trebuie să înceapă dincolo de instrumente și să îi ajute pe tineri să pună întrebările potrivite: ce problemă vrem să rezolvăm, pentru cine construim o soluție, ce valoare poate aduce și care sunt responsabilitățile pe care ni le asumăm atunci când folosim această tehnologie. High School Innovation Challenge creează exact acest spațiu de experimentare și învățare, în care elevii pot transforma curiozitatea în idei, iar ideile în soluții cu potențial real”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Manager Google România.

La rândul său, TotalSoft aduce în proiect experiența acumulată în dezvoltarea unor soluții software utilizate la nivel internațional. Specialiștii companiei îi vor ajuta pe elevi să exploreze posibilitățile oferite de AI, automatizare și noile modele de dezvoltare software și să înțeleagă cum poate evolua tehnologia de la experiment la produs cu relevanță în economie și societate.

„Inteligența artificială va schimba nu doar tehnologia pe care o folosim, ci și modul în care vor fi construite companiile, produsele și profesiile următorilor ani. Pentru o companie de tehnologie precum TotalSoft, inovația înseamnă și responsabilitatea de a transfera mai departe experiența acumulată și de a crea contexte în care noua generație poate experimenta, construi și învăța direct de la oameni care dezvoltă tehnologie în fiecare zi. Ne dorim ca prin High School Innovation Challenge să le oferim tinerilor mai mult decât acces la AI: încrederea că pot deveni ei înșiși creatori ai următoarei generații de soluții și businessuri bazate pe tehnologie”, a declarat Görkem Tursucu, CEO TotalSoft.

De la prototip la pitch

Pentru echipele care ajung în etapa finală, experiența continuă cu mentorat individual, feedback pe produs și business și sesiuni de Pitch Coaching 1:1.

Marea finală va avea loc pe 5 decembrie 2026, în Aula Magna a Universității Româno-Americane. Finaliștii își vor prezenta proiectele în fața unui juriu format din profesori, antreprenori și experți.

Valoarea totală a premiilor puse la dispoziție de organizatori și partenerii programului depășește 65.000 de euro. Din această sumă, 45.000 de euro sunt acordați sub formă de burse de studiu, iar peste 20.000 de euro reprezintă premii în produse și bani.

Proiectele câștigătoare vor beneficia de premii în echipamente tehnologice și de oportunitatea de a intra într-un accelerator internațional de startup-uri. Finaliștii vor avea, de asemenea, prioritate în cadrul programelor educaționale și taberelor organizate de Universitatea Româno-Americană pentru liceeni.

Înscrierile sunt deschise până pe 2 octombrie

High School Innovation Challenge le oferă liceenilor ocazia să experimenteze ce înseamnă să pornească de la o problemă reală și să construiască o soluție folosind tehnologia și inteligența artificială.

Înscrierile sunt deschise până la 2 octombrie 2026, inclusiv, iar competiția se desfășoară între 5 octombrie și 5 decembrie 2026.

Mai multe informații despre competiție și înscriere sunt disponibile pe liceeni.rau.ro.

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