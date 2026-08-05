De la producătorii din România, direct pe rafturile magazinelor din Grecia

Grecia devine o piață din ce în ce mai atractivă pentru companiile românești care își doresc să își extindă exporturile și să fie prezente în marile rețele de retail din sud-estul Europei. Dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări, investițiile în sectorul de retail și consolidarea lanțurilor de distribuție creează noi oportunități pentru producătorii români din industrii precum materiale de construcții, bunuri de larg consum, produse alimentare, mobilier, echipamente sau produse industriale.

Însă succesul unui proiect de export nu depinde doar de calitatea produselor. Livrările trebuie să fie rapide, predictibile și adaptate cerințelor fiecărui client sau lanț de retail. În acest context, alegerea partenerului logistic devine un factor esențial în dezvoltarea unei afaceri.

Pentru a răspunde acestor cerințe, Raben România, împreună cu Raben Grecia, oferă o conexiune logistică integrată între cele două piețe, susținută de experiența și infrastructura unui grup european prezent în 17 țări.

O singură rețea. O singură echipă.

Transporturile dintre România și Grecia sunt gestionate de echipe care fac parte din aceeași organizație europeană. Acest model de lucru asigură procese unitare, comunicare directă între specialiștii din cele două țări și o coordonare eficientă pe întregul traseu al mărfurilor.

Pentru clienți, acest lucru se traduce printr-un singur partener logistic, o comunicare simplificată și o vizibilitate mai bună asupra transporturilor, indiferent de volumul expediat.

Soluții logistice pentru orice volum de marfă

Fiecare afacere are propriile nevoi logistice, iar Raben oferă soluții flexibile, adaptate fiecărui tip de expediere dintre România și Grecia.

Companiile care expediază volume reduse pot beneficia de transport în regim de grupaj, soluția ideală pentru expedieri între 1 și 8 paleți, cu plecări regulate și costuri optimizate.

Pentru volume mai mari, Raben oferă transporturi LTL (Less Than Truck Load), dedicate mărfurilor care depășesc un grupaj, dar care nu necesită un camion complet. Această soluție oferă flexibilitate și eficiență, reprezentând o opțiune ideală pentru companiile aflate în plin proces de dezvoltare a exporturilor.

Atunci când marfa ocupă întreaga capacitate a unui vehicul, serviciul FTL (Full Truck Load) pune la dispoziția clienților camioane dedicate, optimizând timpii de tranzit și oferind control maxim asupra transportului.

Indiferent de dimensiunea expediției, clienții beneficiază de aceleași standarde ridicate de calitate, monitorizarea permanentă a transporturilor și acces la una dintre cele mai performante rețele logistice din Europa.

Pregătiți pentru cerințele marilor rețele de retail din Grecia.

Tot mai mulți producători români aleg să își dezvolte prezența pe piața din Grecia, iar succesul unei colaborări cu marile rețele comerciale depinde, în egală măsură, de calitatea produselor și de performanța logistică.

Raben deține experiența și know-how-ul necesare pentru gestionarea livrărilor către hipermarketuri, magazine DIY și alte lanțuri moderne de retail din Grecia, respectând cerințele specifice privind programările de livrare, documentația și fluxurile operaționale.

Astfel, producătorii români beneficiază de un partener logistic care înțelege atât particularitățile exportului internațional, cât și exigențele impuse de marile rețele comerciale, contribuind la construirea unor relații comerciale solide și sustenabile.

Mai mult decât transport

Într-o economie în continuă schimbare, logistica înseamnă mai mult decât deplasarea mărfurilor dintr-un punct în altul. Înseamnă încredere, predictibilitate și capacitatea de a susține dezvoltarea afacerilor pe termen lung.

Prin colaborarea strânsă dintre echipele din România și Grecia, Raben oferă clienților suport local în ambele țări, monitorizarea permanentă a transporturilor și acces la expertiza unei organizații europene care deservește zilnic mii de companii. 

Indiferent dacă este vorba despre un transport în regim de grupaj, un transport LTL sau un camion complet, obiectivul rămâne același: fiecare client are soluția logistică potrivită pentru a-și dezvolta afacerea pe piața din Grecia și din întreaga Europă.

Observăm un interes tot mai mare din partea producătorilor români pentru dezvoltarea exporturilor către Grecia, în special în contextul extinderii colaborărilor cu marile rețele de retail. Misiunea noastră este să transformăm această oportunitate într-un proces logistic simplu, predictibil și eficient. Fie că este vorba despre transporturi în regim de grupaj, LTL sau camioane complete, punem la dispoziția clienților soluția potrivită, susținută de colaborarea directă dintre echipele Raben din România și Grecia și de puterea unei rețele logistice europene integrate. Astfel, companiile se pot concentra pe ceea ce știu să facă cel mai bine – dezvoltarea afacerii lor – în timp ce noi ne asigurăm că produsele lor ajung la destinație în siguranță, la timp și în cele mai bune condiții.” – Cătălina Zamfir, International Transport Manager, Raben România

Mai multe detalii despre serviciile Raben către Grecia sunt disponibile aici: https://romania.raben-group.com/transport-marfa-grecia

De la producătorii din România, direct pe rafturile magazinelor din Grecia

Raben Group 

Raben Group este un furnizor logistic de origine olandeză, care oferă servicii complete TSL: logistică contractuală, rețea de transport rutier (intern, internațional și transport spre Est), Fresh Logistics, transport FTL și intermodal. 

Cei 95 de ani de experiență și recunoașterea pe piață permit construirea și menținerea unor relații pe termen lung cu clienții. Compania oferă logistică „cu față umană” pentru întreprinderi mici, medii și mari. Parteneriatul și încrederea reprezintă fundamentul acestui stil de cooperare. În activitatea sa, Raben respectă principiile fair-play-ului, fiind convinsă că relațiile bazate pe onestitate reciprocă contribuie la construirea unui viitor mai bun. 

Grupul operează peste 180 de filiale proprii în 17 țări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Elveția, Turcia și Ucraina), administrează aproximativ 2.100.000 m² de spații de depozitare și trimite zilnic pe drumurile Europei circa 10.000 de camioane. În 2025, operatorul logistic a înregistrat venituri de peste 2,3 miliarde EUR. 

Totul a început ca o mică afacere de familie în Olanda. Astăzi, valorile specifice companiilor de familie rămân importante pentru Raben și influențează pozitiv implicarea angajaților și relațiile cu clienții. 

Raben înseamnă «People with Drive» – o echipă care iubește provocările și este permanent orientată către un obiectiv comun. Fiecare dintre cei peste 12.400 de angajați are propria motivație care impulsionează echipa înainte. Spiritul antreprenorial, energia și dorința de evoluție îi definesc. 

Grupul își propune să fie motorul care nu doar pune lumea în mișcare, ci o face mai bună și mai sustenabilă. De aceea, implementează consecvent strategia de dezvoltare durabilă bazată pe trei piloni: organizație responsabilă, protecția mediului și impact social. 

Mai multe informații sunt disponibile pe: https://romania.raben-group.com/

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