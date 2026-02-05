Arsenal este lider și pare cea mai constantă echipă din campionat, Manchester City rămâne în plasa londonezilor, Aston Villa continua cu evoluții oscilante, Manchester United si Chelsea sunt pe val, în timp ce Liverpool nu convinge.

În subsol, fiecare punct începe să cântărească enorm, iar meciurile „mici” pot avea implicații majore în clasament.

Manchester United (locul 4) vs Tottenham (14) – derby al orgoliilor

Pe Old Trafford se întâlnesc două echipe cu potențial mare, dar cu parcurs sinuos. Sub comanda lui Michael Carrick, Manchester United pare schimbată în bine după demiterea lui Ruben Amorim, însă trebuie să arate continuitate pentru a emite pretenții la un loc de Champions League.

Tottenham, în schimb, este într-o perioada grea în campionat – fără victorie în 2026, deși a terminat pe locul 4 grupa unică de Champions League! Sunt nori negrii la echipa din estul Londrei, iar acesta ar putea fi un moment de declic!

Istoric, duelurile directe produc goluri, iar contextul actual nu schimbă datele problemei, pentru că ambele formații au mare nevoie de puncte. United – pentru a rămâne conectată la zona europeană, iar Spurs – pentru a se îndepărta de zona periculoasă și a începe urcușul spre primele 10 locuri.

Ambele echipe marchează astfel, o opțiune logică de pariere, având în vedere stilul ofensiv al celor două formații, dar și fragilitatea lor în defensivă. Cota: 1.60 la Casa de Pariuri online Unibet.

Totuși, verifică toate cotele dedicate acestui derby pe pariuri sportive Unibet și alege varianta care ți se potrivește.

Liverpool (locul 6) vs Manchester City (2) – meci vital pentru ambele echipe!

Cel mai așteptat duel al etapei se joacă pe Anfield, unde campioana en-titre Liverpool primește vizita Manchester City, principala urmăritoare a liderului Arsenal. Ambele formații au nevoie stringentă de toate cele 3 puncte pentru a rămâne în obiectiv. Pentru cormorani un alt rezultat decât victoria ar aduce tensiune la club, pentru că s-ar îndepărta de zona de Champions League.

Ambele echipe au câte un stil tactic inconfundabil, așteptările pentru un joc spectaculos fiind astfel îndreptățite. Liverpool este adepta ofensivei totale acasă, cu atacuri în valuri și presing sufocant, în timp ce City impresionează prin posesie, indiferent de teren, dar și prin contraatacuri tăioase, când este sub presiune.

În aceste condiții un pariu tip peste 2.5 goluri este de luat în calcul, cota fiind 1.58 la Unibet Romania, unde găsiți și alte opțiuni interesante.

Arsenal, liderul, sub presiunea confirmării

Arsenal intră în etapa a 25-a din postura de lider și are obligația de a confirma, în fața lui Sunderland. Trupa lui Arteta arată maturitate, echilibru și o defensivă mult mai solidă decât în sezoanele precedente. Chiar și în meciurile mai puțin spectaculoase, „tunarii” știu să gestioneze avantajul și să închidă jocul.

Sunderland pornește clar cu șansa a doua, însă nu are ce pierde. Dacă aveți feeling de o surpriză, cota este amețitoare – 13.00 pentru victoria The Black Cats. Iar orice pas greșit al liderului ar putea reaprinde lupta la vârf.

Pont de pariere: Arsenal câștigă la 2 goluri – cota 3.75, la Casa de pariuri online Unibet.

Celelalte meciuri ale etapei și implicațiile în clasament

În restul etapei, atenția se mută pe duelurile din zona de mijloc și subsol. Echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării joacă sub o presiune enormă, iar forma de moment poate conta mai mult decât valoarea lotului.

De asemenea, confruntările directe pot redesena ierarhia pentru locurile 7 -12, între care se afla numai 3 puncte!

Consultă programul complet al etapei din Premier League pe Unibet.ro și selectează meciurile care aduc un mare potențial de câștig pentru tine.

Dacă ai analizat opțiunile și ești gata să pariezi, Unibet pariuri sportive îți pune la dispoziție cote competitive și multiple variante de joc. Joacă responsabil și bucură-te de spectacolul celui mai intens campionat din lume!

Sursa foto: Freepik.com