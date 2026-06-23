Tenorul Ştefan von Korch, coordonatorul concertelor Musical Extravaganza spune: “În această deschidere de stagiune, vă invităm să descoperiţi sau redescoperiţi o selecţie de piese foarte cunoscute, pe care vrem să le dăruim publicului şi dincolo de scena pe care ele au fost consacrate. Îi aşteptăm în egală măsură pe cei ce iubesc opera şi opereta, cât şi pe cei care încă nu i-au cunoscut încă bogăţia.”

Cei trei solişti ale căror voci încântă publicul pe scene lirice din ţară şi de peste hotare, vor oferi publicului o călătorie sonoră strălucitoare prin repertoriul de operă și operetă, de la arii celebre și pline de energie la momente lirice emoționante. Publicul va fi răsfățat cu un spectacol somptuos, spumos și plin de emoție, în care bogăția muzicii clasice se va împleti cu personalitatea scenică a celor trei artiști.

Programul serii va cuprinde lucrări iubite de public, precum „La donna è mobile”, „O sole mio,” fiind o incursiune printre arii reper, dar şi printre canzonete foarte iubite şi piese celebre ce trezesc sentimente înalte.

„Duelul Tenorilor” a avut deja ediţii de succes găzduite la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Grădina de Vară Herăstrău, dar şi în ţară la Sibiu şi Craiova.

Ediţia din 2026 fusese iniţial planificată la Grădina de Vară Herăstrău, dar ca urmare a intrării spaţiului în reabilitare va avea loc la Teatrul Naţional I. L Caragiale, Sala Studio.

Biletele sunt deja disponibile pe Tickeetstore.ro, Biletlateatru.ro, DynamicTicket.ro şi Startickets.ro, iar până pe 15 iulie este valabilă o ofertă de lansare 3 + 1 bonus, ce permite cumpărătorilor să selecteze 4 bilete şi să plătească 3.

Stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ştefan von Korch, se reia în luna septembrie, după următorul program:

„Duelul Tenorilor” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada” – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals” – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals” – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals” – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals” – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Invitaţie la Vals” – 22 noiembrie – Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti

„Zaraza” – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„CARMINA BURANA ” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana, dar şi pentru rolurile din „I Puritani,” „Bărbierul din Sevilla”, „Rigoletto”, „Elixirul Dragostei,” sau „Falstaff”, încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Andrei Mihalcea– Tenor

Cu un repertoriu divers, Andrei Mihalcea are la activ atât apariţii în musicaluri – cel mai recent succes al său fiind rolul Romeo din musicalul „Romeo & Julieta” producţie de mare notorietate din stagiunea singurului teatru de operetă şi musical din Bucureşti, cât şi titluri sonore din genul operei sau lucrări celebre din genurile vocal-simfonice și camerale.

Pe scena Operei Comice pentru Copii îi încântă pe cei mici şi mari deopotrivă în „Bărbierul din Sevilla,” „Cenușăreasa,” ambele de Gioachino Rossini, „Elixirul dragostei,” „Răpirea din Serai,” sau „Flautul Fermecat”, de W.A. Mozart dar şi în musicalul „Sunetul Muzicii,”, în regia lui Răzvan Mazilu.)

În anul 2024 a debutat internațional, în rolul Don Ottavio din opera Don Giovanni – Clyde Opera Group Glasgow, Scoția, iar în anul 2023 a debutat internațional în rolul Contelui Almaviva din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini Clyde Opera Group, în aceeaşi instituţie.

Mihai Urzicana- Tenor

Ca solist de operă, tenorul Mihai Urzicana a câștigat numeroase premii naționale și internaționale: Premiul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală Mihail Jora, Premiul I la Concursul Național Opera Start, Premiul II și Premiul Publicului la LAssoluta Virginia Zeani – The International Grand Prix of Romania – Tg. Mureș, Premiul II – Concursul Internațional Vox Artis – Sibiu și este o prezență constantă pe scenele de concert și pe scenele teatrelor muzicale din țară și străinătate.

Tenorul Mihai Urzicana se bucură de îndrumarea unor personalități ale artei lirice mondiale, precum: Liora Maurer și Lucy Arner – Metropolitan Opera New York, baritonul George Petean și regizoarea Sharon Mohar – Les Maîtres Sonneurs – Franța.

Solist al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, tenorul Mihai Urzicana este absolvent de master la Universitatea Națională de Muzică București, al Seminarului Teologic Ortodox Constanța și al Facultății de Teologie, Secțiile Artă Sacră și Pastorală.

Mihai Urzicana este totodată solist al Coralei Armonia din Constanța, ansamblu alături de care a susținut concerte în toată lumea (Anglia, Irlanda, Franța, Italia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Serbia, Bosnia, Polonia, Elveția, Israel etc.) și a câștigat Medalii de Aur la competiții mondiale corale din S.U.A, Letonia, Austria, Germania, Rusia.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliștii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, pianistul Marius Groza şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Foto: Musical Extravaganza

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