Grupul FERRO anunță o nouă Campanie Națională sub sloganul “FERRO premiază alegerile inspirate”, un eveniment desfășurat în perioada 20 mai – 30 iunie 2026. Destinată tuturor celor care doresc să își reamenajeze sau să își modernizeze locuința, campania aduce în prim-plan inovația și confortul, oferind mii de premii garantate, soluții ecologice inteligente pentru bucătărie și trei mari premii de excepție la finalul promoției.

Dacă în ediția precedentă compania a oferit o vacanță memorabilă, anul acesta focusul se mută pe îmbunătățirea spațiului de locuit. Conceptul a fost creat pentru a răsplăti achizițiile cu echipamente și gadgeturi care aduc un plus de confort și inovație în viața de zi cu zi a clienților.

Un singur bon de 300 de lei: Biletul tău direct spre premiile verii

Campania se remarcă prin flexibilitate absolută: toate produsele marca FERRO participă la promoție. Clienții au libertatea de a achiziționa articolele dorite din orice magazin fizic de bricolaj sau instalații, dar și de pe platformele online partenere.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să achiziționeze produse FERRO în valoare cumulată de minimum 300 de lei, pe un singur bon fiscal sau factură. Validarea achiziției se face rapid, prin trimiterea numărului de bon sau factură printr-un SMS la 1830 sau prin completarea formularului online pe site-ul oficial al campaniei, www.concursferro.ro. Odată parcurs acest pas, participanții sunt înscriși automat în marea tombolă a verii.

De la confort imediat, la tehnologie de top: Trei niveluri de premiere

Pentru a aduce bucurie unui număr cât mai mare de clienți, FERRO a pregătit un sistem de premiere atractiv:

Premii garantate pentru cei mai rapizi: Primii 1000 de participanți care își înscriu corect bonul primesc pe loc un set de accesorii pentru duș FERRO, compus din pară de duș cu 3 funcții și furtun extensibil (150-200 cm).

Primii 1000 de participanți care își înscriu corect bonul primesc pe loc un set de accesorii pentru duș FERRO, compus din pară de duș cu 3 funcții și furtun extensibil (150-200 cm). Extrageri săptămânale pentru inovație în bucătărie: Săptămânal, clienții pot câștiga o baterie sanitară FILTRATA , dotată cu un sistem de filtrare a apei cu carbune activ și nanosilver, care se montează sub chiuvetă (sistemul este mecanic, nefiind necesare baterii electrice pentru funcționare). Această soluție oferă apă curată direct de la robinet, eliminând nevoia achiziționării apei îmbuteliate și reducând masiv consumul de plastic (PET-uri), protejând astfel mediul înconjurător și bugetul familiei.

Săptămânal, clienții pot câștiga o baterie sanitară , dotată cu un sistem de filtrare a apei cu carbune activ și nanosilver, care se montează sub chiuvetă (sistemul este mecanic, nefiind necesare baterii electrice pentru funcționare). Această soluție oferă apă curată direct de la robinet, eliminând nevoia achiziționării apei îmbuteliate și reducând masiv consumul de plastic (PET-uri), protejând astfel mediul înconjurător și bugetul familiei. Marea Extragere Finală: Toate bonurile înscrise de la începutul și până la finalul campaniei participă la marea extragere, unde vor fi desemnați 3 câștigători distincți pentru cele trei super-premii: Un smartphone iPhone 17 Pro Max , pentru performanță și fotografii impecabile; O trotinetă electrică KuKirin G2 Max , soluția ideală pentru mobilitatea urbană estivală; Un Smart TV Samsung QLED cu diagonala de 163 cm, perfect pentru divertismentul acasă.

Toate bonurile înscrise de la începutul și până la finalul campaniei participă la marea extragere, unde vor fi desemnați distincți pentru cele trei super-premii:

FERRO: O promisiune pentru confort și sustenabilitate

Grupul FERRO este unul dintre cei mai importanți producători din Europa Centrală și de Est de echipamente sanitare și instalații, oferind soluții complete pentru baie, bucătărie și sisteme de încălzire, cu o prezență extinsă pe piețele internaționale și peste 30 de ani de experiență în industrie.

Produsele FERRO sunt recunoscute pentru calitate și fiabilitate, funcționalitate și perfomanță tehnică, durabilitate și siguranță în utilizare, precum și pentru designul modern și variat. Dincolo de preocuparea pentru dezvoltarea unor soluții adaptate oricărui stil – de la modern, minimalist și scandinav, până la accente tradiționale sau retro – brandul FERRO își asumă un angajament puternic față de sustenabilitate. Majoritatea produselor sunt echipate cu tehnologii de reducere a consumului de apă, ajutând clienții să facă economii importante la facturi, fără a renunța la confort.

Vara aceasta, FERRO premiază alegerile inspirate!

Colecțiile și portofoliul complet de produse pot fi vizualizate pe platforma www.ferro.ro.

Pentru consultarea regulamentului complet al campaniei și pentru înscrierea bonurilor fiscale, participanții sunt invitați să acceseze pagina oficială concursului.

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