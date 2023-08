Artistul spune că nu știe când au trecut acești ani, că nu are regrete și că viața sa este o frumoasă călătorie, făcând ce îi place, cu sacrificii și multă muncă. El se pregătește intens și cu filmări pentru noul sezon al emisiunii ”Drag de România mea!”, care ajunge la sezonul 11, în al șaselea an de existență. De asemenea, are în plan mai multe colaborări inedite, concerte, spectacole interesante, piese și desigur, un vinil de colecție, pe care-l va lansa pe piață în toamna asta. Fuego este artistul care are parte de o popularitate covârșitoare, care face spectacole inedite la Sala Palatului și la Chișinău, unde este și ”Artist al Poporului”, care are multe fațete artistice, de la cântăreț la actor, pictor, moderator, om de radio sau editorialist.

”Nu am dorințe prea multe de ziua mea. Niciodată n-am fost un om pretențios. Eu mă mulțumesc cu puțin și de cele mai multe ori, e nevoie de ceva nesemnificativ pentru alții, ca eu să fiu pe deplin fericit. Îmi doresc să fiu sănătos și să pot duce fiecare proiect în parte. Să am mintea limpede și să nu pic în derizoriu vreodată. Să pot face emisiuni frumoase și să mențin o linie de bun simț și calitate, la TVR 2, acolo unde de cinci ani, reușesc, alături de o echipă minunată, să creez divertisment clasic, cu substanță. Vreau să pot fi în continuare un om corect, care să nu încurce și care să-și respecte cuvântul dat.

De fapt, aceasta este una dintre caracteristicile care definesc cel mai bine personalitatea mea – sunt un om de cuvânt și am lăsat mereu loc de bună ziua, pe oriunde am fost. Nu am mințit, nu am păcălit și nu am vanități sau ranchiuni față de unii sau alții. Știu să întorc și celălalt obraz, nu dau satisfacție răutăcioșilor, pentru că știu, indiferent de situație, că totul se întoarce după felul în care gândești și acționezi. De ziua mea, cu siguranță, ca și în celelalte, lăsând totul în plan secund, sunt un om fericit și împlinit!” (Paul Surugiu Fuego)

