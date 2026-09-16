Fundația Bog’Art oferă burse UPGRADE, de 8.000 de euro, tinerilor care construiesc proiecte de impact în România

Patru tineri cu inițiativă, rezultate de studiu remarcabile și proiecte prin care își propun să contribuie la dezvoltarea României pot primi, în acest an, burse în valoare totală de 8.000 de euro, în cadrul celei de-a doua ediții a programului UPGRADE, lansat de Fundația Bog’Art.

Programul de burse UPGRADE se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 26 de ani, înscriși la liceu, facultate, școli vocaționale sau de meserii, programe de studii postuniversitare ori doctorale sau care se află într-un program de formare sportivă de nivel avansat. Fundația Bog’Art caută tineri care nu se limitează la performanța academică, ci au și inițiativă, dezvoltă proiecte și își doresc să aibă un rol activ în societate.

Fiecare dintre cei patru beneficiari va primi o bursă în valoare de 2.000 de euro, pe care o poate utiliza pentru a-și susține dezvoltarea educațională și profesională și pentru a-și duce mai departe proiectele și obiectivele.

UPGRADE este construit în jurul unei idei simple: investiția în tineri înseamnă un viitor mai bun pentru societatea românească.Programul se adresează celor care au obținut rezultate importante, dar mai ales celor care transformă ceea ce învață în inițiative concrete și își asumă responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

„Căutăm tineri care au curajul să își imagineze un viitor mai bun și, mai important, care fac deja pași concreți pentru a-l construi. UPGRADE este despre performanță, dar și despre inițiativă, responsabilitate și impact. Ne dorim să susținem oameni care vor să evolueze și care, la rândul lor, pot genera schimbare în România”, declară Bogdan Doicescu, Membru Fondator Fundația Bog’Art.

Cine și cum poate aplica pentru bursele UPGRADE

La programul UPGRADE se pot înscrie tineri cu vârste între 16 și 26 de ani, ce urmează studii la un liceu, facultate, școală vocațională sau de meserii, cei înscriși într-un club sportiv sau la studii postuniversitare ori doctorale, care își doresc să își continue dezvoltarea profesională în România.

Candidații trebuie să aplice completând formularul disponibil pe www.bogardfoundation.ro/upgrade , să răspundă la întrebări despre parcursul lor educațional, rezultatele obținute, proiectele în care s-au implicat și viziunea lor asupra viitorului.

Candidații vor putea atașa documente relevante care să susțină informațiile prezentate în formular și să demonstreze rezultatele, realizările și implicarea lor în proiecte educaționale, profesionale sau extracurriculare.

Cum se desfășoară selecția

Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise în perioada 14 septembrie – 12 octombrie 2026. După încheierea perioadei de înscriere, vor fi selectați 10 finaliști, care vor fi anunțați pe 16 octombrie. Aceștia vor participa la interviuri online, programate în perioada 19-23 octombrie, iar cei patru câștigători ai burselor UPGRADE vor fi anunțați pe 26 octombrie.

Programul se va încheia cu evenimentul de decernare a burselor, pe 30 octombrie.

Șase povești care au definit prima ediție UPGRADE

La prima ediție UPGRADE, din 2025, șase tineri au primit burse și mențiuni din partea Fundației Bog’Art.

Bucur-Sabău Maria-Mirabela, studentă la Inginerie Medicală, dezvoltă tehnologii biomedicale pentru diagnostic, tratament și cercetare și își propune să construiască în România proiecte și, pe termen lung, o companie în acest domeniu.

Chiricheș Florentina-Brigita, psiholog în formare și studentă la master, își dorește să contribuie la îmbunătățirea sănătății mintale și să dezvolte proiecte de suport pentru persoane vulnerabile, inclusiv un grup dedicat adulților care au crescut în familii afectate de alcoolism.

Pora Ana-Maria, specializată în psihopedagogie specială, își propune să dezvolte metode de intervenție pentru persoanele cu cerințe speciale și să contribuie la schimbarea percepției publice asupra persoanelor cu dizabilități.

Saragea Paula-Denisa, doctorandă în neuroștiințe, cercetează noi direcții terapeutice pentru bolile neurodegenerative, cu focus asupra bolii Alzheimer, combinând activitatea de cercetare cu proiecte educaționale și de voluntariat.

Cele două mențiuni UPGRADE au revenit lui Stoian Alexandru-Dragoș, pianist și student la Universitatea Națională de Muzică București, și lui Nașca Tudor, masterand în ingineria instalațiilor, care cercetează soluții pentru creșterea eficienței energetice a boilerelor electrice.

Cei șase tineri au fost premiați pe 17 octombrie 2025, la sediul Fundației Bog’Art din București, iar parcursurile lor au ilustrat diversitatea talentelor și proiectelor pe care programul UPGRADE își propune să le susțină.

Burse upgrade Fundatia Bogart

UPGRADE este un program anual de burse, inițiat de Fundația Bog’Art, creat pentru a sprijini tinerii cu potențial extraordinar, cu vârste între 16 și 26 de ani, integrați într-o instituție de învățământ (liceu, facultate, studii postuniversitare sau doctorat), o școală vocațională, o școală de meserii ori un program de formare sportivă de nivel avansat.