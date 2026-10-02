Susține Susține

Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate și continuă tradiția Iluminării în Roz

Ringier România
Comentează
Fundatia Renasterea
Foto: Fundatia Renasterea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București va fi iluminată în roz pe 1 octombrie, de Ziua Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân

Cuprins:

Fundația Renașterea marchează, astăzi, 25 de ani de activitate dedicată sănătății femeilor din România și continuă, ca în fiecare an, pe 1 octombrie, tradiția Iluminării în Roz, eveniment simbol al luptei împotriva cancerului de sân, organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Anul acesta, la București, lumina roz va îmbrăca clădirea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, într-un gest simbolic prin care Fundația Renașterea atrage atenția asupra importanței prevenției, a controalelor medicale periodice și a accesului la diagnostic precoce.

Printre participanții la eveniment se vor număra personalități din mediul medical, cultural și social, autorități locale și centrale, diplomați, alături de membrele Boardului Fundației și de supraviețuitoare ale cancerului, care dau mărtruire despre puterea prevenției și a solidarității.

Iluminarea în Roz este mai mult decât un moment simbolic. Este un mesaj adresat femeilor, familiilor și comunităților: cancerul de sân poate fi depistat la timp și poate fi tratat.

„De 25 de ani, Fundația Renașterea este alături de femeile din România, promovând prevenția și accesul la investigații medicale care pot salva vieți. Iluminarea în Roz ne reamintește, în fiecare an, că dincolo de acest gest simbolic există o responsabilitate reală: aceea de a vorbi despre prevenție, de a încuraja controalele periodice și de a sprijini femeile să ajungă la medic la timp.

Ne dorim ca mesajul nostru să ajungă în cât mai multe comunități și să contribuie la o mai bună înțelegere a importanței depistării precoce. În spatele celor 25 de ani ai Fundației Renașterea se află mii de povești de viață, lacrimi, curaj și speranță. Pentru mine, cea mai mare bucurie este să întâlnesc femei care au învins boala și să știu că am putut contribui la șansa lor de a-și continua povestea alături de cei dragi. Fiecare viață salvată ne amintește de ce am început și de ce nu avem voie să ne oprim. Le mulțumim tuturor instituțiilor, partenerilor și oamenilor care ni se alătură și care, împreună cu noi, susțin sănătatea femeilor din România. După 25 de ani, cred cu aceeași putere că prevenția salvează vieți!” — Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea

25 de ani în slujba sănătății femeilor

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea a adus în atenția publicului din România importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin. De-a lungul celor 25 de ani, organizația a dezvoltat programe de informare și educare, a oferit investigații medicale și consiliere pacientelor oncologice și a contribuit la apropierea serviciilor de prevenție de femeile din comunități vulnerabile:

  • Peste 134.216 investigații medicale efectuate în Centrele Medicale Renașterea.
  • Peste 43.517 de teste medicale gratuite (Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici.
  • 6.400 de paciente diagnosticate în centrele Fundației și Unitățile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp.
  • 75 campanii de informare și educație pentru sănătate.
  • Ziua Națională (1 octombrie) – La inițiativa Fundației Renașterea, în anul 2014, Parlamentul României a declarat ziua de 1 octombrie ca Zi Națională de luptă împotriva cancerului de sân.
  • Peste 2.750 de peruci donate pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste 36.000 de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora.
  • Campanii naționale de informare și conștientizare, prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție.
  • Coaliția pentru Sănătatea Femeii – Parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România.
  • Race for the Cure România – 12 ediții ale evenimentului sportiv de conștientizare a importanței prevenției cancerului de sân.

O inițiativă națională pentru sănătatea femeilor

În 2026, inițiativei Fundației Renașterea i se alătură clădiri reprezentative din mai multe orașe ale țării, care vor fi iluminate în roz în seara de 1 octombrie: Alba Iulia (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Transilvania Medical Clinic, Amethyst, Clinica Elysee, Spitalul Dr. Holhoș, Clinica Gynlife, Clinica Prevet, Mercure City Mall Alba Iulia, Palatul Apor), Brașov (Primăria și literele de pe Tâmpa), Brăila (Brăila Mall), Caracal (Primăria, Teatrul Național, Biblioteca), Chișinău (Arcul de Triumf), Cluj-Napoca (Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”), Constanța (Cazinoul, City Park Mall Constanța), Craiova (Universitatea de Medicină și Farmacie), Galați (Clădirea Consiliului Județean), Iași (Palatul Roznovanu - sediul Primăriei, Muzeul Unirii), Mioveni (Primăria), Oradea (Primăria), Pașcani (Casa Municipală de Cultură „Mihail Sadoveanu”), Râmnicu Vâlcea (Shopping City Râmnicu Vâlcea), Sibiu (Primăria).

În București va mai fi iluminat în roz și Turnul Televiziunii Române.

Mesajul „Iluminării în Roz” va ajunge în acest an și în spitalele partenere ale proiectului DARIA „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces”, un program național dedicat prevenirii, depistării precoce (screeningului) și diagnosticării cancerului de sân, coordonat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, în care Fundația Renașterea este partener. În semn de susținere a mesajului nostru comun, vor fi iluminate în roz mai multe clădiri în care își desfășoară activitatea, printre care Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală în cadrul căreia clădiri-emblemă precum Empire State Building (New York), Turnul Perla Orientului (Shanghai), Opera din Paris sau Muzeul Britanic (Londra) au fost iluminate în roz – culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân.

Pe 1 octombrie, jurnaliști și reprezentanți ai mai multor posturi de televiziune vor purta fundița roz, simbol al luptei împotriva cancerului de sân, pentru a susține mesajul de conștientizare și importanța prevenției.

În continuarea eforturilor de a aduce prevenția mai aproape de femei, Fundația Renașterea, împreună cu NEPI Rockcastle, va marca pe 5 octombrie 2026, la București, un nou moment important al parteneriatului, în cadrul unui eveniment de lansare a proiectului național „Prevenția salvează vieți”, care va avea loc la Promenada Mall începând cu ora 12:00 în Piațeta Intersport.

Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe la eveniment și să afle mai multe despre această inițiativă dedicată sănătății femeilor.

Pe parcursul lunii octombrie, dedicată prevenției și luptei împotriva cancerului de sân, mai multe companii de retailer au ales să susțină această campanie prin promovarea mesajelor de prevenție prin intermediul magazinelor unde își desfășoară activitatea. Anul acesta Marks&Spencer donează 10 lei din vânzarea fiecărui sutien în perioada 1-31 octombrie, Primark contribuie cu un procent din vânzări și donațiile făcute la casele de marcat, iar OZ Style, business românesc cu produse pentru îngrijirea părului, donează 10% din încasările din luna octombrie. Oaspeții Corinthia Hotel vor fi informați pe parcursul lunii octombrie cu privire la importanța prevenției și necesitatea controalelor medicale periodice.

Mulțumim pentru implicare tuturor companiilor și instituțiilor care s-au alăturat celei de-a 25-a ediții a Iluminării în Roz, contribuind prin donații, produse și servicii la susținerea programelor de prevenție și diagnostic precoce!

Parteneri: Nepi Rockcastle, Eli Lilly, Regina Maria, Xella Holcim, Kultho Forever Diamonds, Super Foundation;

Sponsori gold: Catena, CEC Bank, Banca Transilvania, Douglas, Astra Zeneca, Gilead, MSD, Novartis, Primark;

Susținători: Aqua Carpatica, Roche, Pfizer, Marks & Spencer, Jidvei, OZ Style, My K Romania;

Partener media principal: PRO TV; Partener media oficial: TVR;

Parteneri media: Antena 3 CNN, Kanal D, Trinitas TV, United Media Services, Agerpres, Alist Magazine, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Radio Trinitas, Radio România Actualități, Radio București FM.

Iluminarea în Roz rămâne un apel la responsabilitate și implicare. Fiecare femeie merită acces la informație, prevenție și servicii medicale, iar fiecare gest de susținere contribuie la construirea unei comunități mai informate și mai atente la sănătatea femeilor.

Prevenția salvează vieți!

Cancerul de sân în România – prevenția și depistarea precoce contează

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor, la nivel mondial și în România. Potrivit estimărilor GLOBOCAN 2022, în România au fost înregistrate 12.685 de cazuri noi de cancer de sân, reprezentând 26,8% din totalul cazurilor noi de cancer în rândul femeilor.

La nivel global, în 2022 au fost estimate peste 2,3 milioane de cazuri noi de cancer de sân. Depistarea precoce și accesul la servicii medicale adecvate sunt esențiale pentru identificarea bolii în stadii în care tratamentul poate avea rezultate mai bune.

Prin activitatea sa, Fundația Renașterea promovează informarea corectă, controalele medicale periodice și accesul la investigații, încurajând femeile să discute cu medicul despre opțiunile de prevenție și screening potrivite vârstei și istoricului lor medical.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă, atunci când este depistat la timp, șansele de tratament și vindecare sunt foarte mari.

  • 1 din 8 femei va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții;
  • 80% dintre cazuri pot fi vindecate, dacă boala este descoperită în stadiu incipient;
  • Screeningul periodic reduce semnificativ mortalitatea prin cancer de sân;
  • Conform datelor Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel mondial, cancerul de sân cu peste 2,26 milioane de cazuri estimate, a devenit în 2020, pentru prima dată, cel mai frecvent tip de cancer depășind cancerul pulmonar (2,20 milioane);
  • În rândul femeilor, la nivel mondial, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer înregistrat cu 2.261.419 cazuri noi diagnosticate anual, de aproape 3 ori mai mult decât cancerul colorectal (865.630 cazuri noi) și cancerul de plămân (770.828 cazuri noi);
  • În România, cancerul de sân ocupa în 2020 prima poziție cu o pondere a cazurilor noi de 12.085 cazuri noi, la mare distanță de cancerul de colon (5.331 cazuri noi) și cancerul de col uterin (3.380 cazuri noi);
  • Cele mai scăzute rate ale mortalității prin cancer mamar s-au înregistrat în Spania, Finlanda, Suedia, Malta, Lituania, iar cele mai ridicate au fost în Slovacia, Polonia, Cipru și Ungaria. România, deși are una din cele mai scăzute rate de incidență (ASR 113.1‰ femei) comparativ cu media europeană (142.8‰ femei), are o rată standardizată a mortalității prin cancer de sân (36.2‰ femei) mai ridicată decât media europeană (34.1‰ loc).

Informații despre Fundația Renașterea și Iluminarea în Roz

Fundația Renașterea este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2001, care a primit statut de Organizație de Utilitate Publică în anul 2007. Misiunea Fundației Renașterea este aceea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacienților oncologici.

Alăturându-se Inițiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundația Renașterea organizează evenimentul Iluminare în roz a unor clădiri reprezentative din București și din alte orașe din țară. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul României a declarat 1 Octombrie Zi Națională de Luptă Împotriva Cancerului de Sân.

Câteva dintre clădirile reprezentative ale lumii care s-au îmbrăcat în culoarea speranței sunt: Empire State Building New York - SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai - China, Muzeul Britanic din Londra - Anglia, Opera din Paris - Franța.

În București, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001), Muzeul George Enescu (2002), Teatrul Național (2003), Palatul C.E.C. (2004), Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Național de Artă (2006), Cercul Militar Național (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din București (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justiție (2011), Banca Națională a României (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul Național al Țăranului Român (2014), Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (2015), Muzeul Național de Artă al României (2016), Globalworth Tower și City Tower (2017), Ateneul Român (2018), Palatul Ministerului Agriculturii (2019), Spitalul Clinic Colțea (2020), Palatul Marmorosch (2021), Palatul CEC (2022), Casa Mița Biciclista (2023), Academia Română (2024), Palatul Cotroceni (2025).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Viva.ro
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Fanatik.ro
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Anghel Damian la filmările pentru „Tătuțu'”
InterviuExclusiv
Stiri Mondene
13:17
Legătura din filmele lui Anghel Damian și Guvernul României: „Este o schemă de ajutor de stat”
Radu Bucălae pe scena de la Sala Palatului, la spectacolul de stand-up comedy „Fool's night out - Scadalos 2025”
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
13:03
„Insula Iubirii” este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Radu Bucălae: „M-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Observatornews.ro
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Mediafax.ro
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Nicușor Dan și delegația PSD de la consultările din septembrie FOTO Presidency
Analiză
Politică
1 oct.
Noile scenarii și calcule. Cum poate PSD să-și impună omul, dacă Nicușor Dan vine cu „propunerea potrivită”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
14:01
Secretarul general al NATO a primit Premiul Westfalia pentru Pace și i-a transmis un mesaj ferm lui Putin: „Vei eșua”
Ştiri
13:46
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum a infestat SPP Ministerul de Externe al României | Cu cât ne scurtează singurătatea viața
Știri Externe
13:42
Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă
Bani și Afaceri
13:23
Indicele ROBOR crește din nou și atinge cele mai mari valori din ultimele luni
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:00
Cum l-au scăpat judecătorii pe Victor Micula de închisoare, după ce „s-a distrat” cu baza de date a Poliției. Pedeapsă redusă „din pix” până la limita suspendării
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Lifestyle
1 oct. 2023
Mesaje de Sfântul Ciprian - urări și felicitări pentru cei care poartă numele Ciprian
Știri România
1 oct.
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Ion Țiriac poartă ochelari și este îmbrăcat în costum negru cu albastru închis
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu