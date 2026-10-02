Democrații din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor au cerut Departamentului de Stat condus de Marco Rubio să analizeze comportamentul ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, suspectată de „utilizarea necorespunzătoare a funcției oficiale”.

Kimberly Guilfoyle, în vizorul democraților

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraţilor din Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului, i-a trimis joi o scrisoare lui Marco Rubio în care își exprimă îngrijorarea cu privire la „utilizarea necorespunzătoare a funcţiei oficiale” de către Kimberly Guilfoyle, relatează The Wall Street Journal, potrivit news.ro.

Ea se referă la includerea unui lobbyist înregistrat în cadrul întâlnirilor cu oficiali străini şi promovarea unuia dintre clienţii greci ai lobbyistului respectiv, precum şi a asocierii în participaţiune a acestuia cu o companie susţinută de statul grec.

„Astfel de acţiuni nu servesc credibilităţii SUA în străinătate şi riscă să submineze diplomaţia americană”, afirmă Shaheen.

Shaheen vrea să știe din partea Departamentului de Stat dacă l-a autorizat pe lobbyistul Christos Marafatsos să participe la întâlniri cu oficiali ai guvernelor străine și îi cere să prezinte „măsurile care au fost şi vor fi luate pentru a evita influenţa nejustificată şi chiar aparenţa unui conflict de interese”.

Răspunsurile așteptate din partea Departamentului de Stat

La rândul său, Gregory Meeks, liderul democraţilor din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor, şi-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la conduita lui Guilfoyle într-o altă scrisoare, adresată miercuri lui Rubio, și a cerut demiterea ei în cazul în care aceste acuzaţii se dovedesc a fi adevărate.

Meeks solicită mai multe răspunsuri: dacă ambasadoarea Guilfoyle ar fi ameninţat că SUA ar putea să-şi folosească influenţa pentru a submina guvernul democratic suveran al Greciei, invocând, se pare, România ca precedent; dacă ar fi promovat interesele comerciale ale unei companii greceşti din domeniul construcţiilor şi energiei în cadrul unor întâlniri diplomatice oficiale; dacă ar fi permis în repetate rânduri unui lobbyist înregistrat al respectivei companii străine să participe la întâlniri cu oficiali de rang înalt ai Guvernului SUA şi cu interlocutori oficiali străini.

Congresmenii democraţi au solicitat, de asemenea, informaţii cu privire la faptul dacă utilizarea de către Guilfoyle a avioanelor private în calitate de ambasadoare - inclusiv unul plătit de directorul general al Aktor Group - a respectat regulile Departamentului de Stat.

Foşti angajaţi ai ambasadei afirmă că este rar ca ambasadorii SUA să călătorească cu avioane private, iar regulile Departamentului de Stat impun de mult timp ca ambasadorii să obţină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru.

Ambasada SUA la Atena își apără șefa

Un oficial al Ambasadei SUA în Grecia a declarat pentru The Wall Street Journal că ambasadoarea Kimberly Guilfoyle „continuă să respecte toate liniile directoare în materie de etică ale Departamentului de Stat” şi că „orice insinuare conform căreia ar fi acţionat în afara liniilor directoare etice este categoric falsă”.

Un avocat al lui Guilfoyle a declarat anterior pentru ziarul american că ambasadoarea a colaborat cu mai multe companii din domeniul energetic şi nu s-a concentrat doar pe una singură.

Potrivit The Wall Street Journal, în cadrul unei cine organizate în martie la Atena, Kimberly Guilfoyle a avut o discuţie aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a Guvernului Bolojan, Guilfoyle a spus: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici”.

Ministrul grec al Energiei respinge ideea vreunei presiuni din partea administrației Trump

În Grecia, partidele de opoziţie presează executivul să ia măsuri în legătură cu aceste comentarii sau să o convoace pe Guilfoyle pentru a oferi explicații.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului grec, Pavlos Marinakis, a declarat luni reporterilor că „nu a fost niciodată vorba de vreo ameninţare” la adresa țării sale şi că „un astfel de lucru nu ar fi fost tolerat niciodată”.

Ministrul Papastavrou a respins vineri orice presiuni din partea administrației Trump și a susținut că relațiile dintre Atena și Washington sunt la un „maxim istoric”.