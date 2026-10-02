Blocajul politic din România s-a adâncit, după ce Parlamentul nu a învestit în data de 30 septembrie un nou guvern, a treia încercare din luna mai încoace, ceea ce mai departe ridică semne de întrebare privind adoptarea bugetului pe anul 2027 și consolidarea fiscală, arată agenția de rating Moody’s, într-un comentariu citat de Economedia.ro.

„În ciuda unei noi runde de discuții pentru formarea cabinetului, care încep la 5 octombrie, și a dorinței puternice a Președintelui de a evita alegerile anticipate, cel mai recent impas indică faptul că probabilitatea unor alegeri anticipate este semnificativă.

Mai imediat însă, este din ce în ce mai probabil că nu va fi posibil să se adune suficient sprijin politic pentru a adopta bugetul pe 2027 înainte de sfârșitul acestui an”, arată Moody’s.

Am ratat legea salarizării, dar stăm bine la deficit

Agenția arată că lipsa unui Guvern a lăsat țara guvernată de o administrație interimară, incapabilă să avanseze reforme.

Aceasta notează că a fost ratată legea salarizării, ceea ce va priva țara noastră de 770 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.

„Datele pentru anul până în august 2026 au arătat o scădere suplimentară a deficitului fiscal, care s-a redus la 2,9% din PIB în bază de numerar, de la 4,5% în august 2025. O mare parte din reducerea deficitului s-a datorat restricțiilor temporare asupra salariilor și transferurilor sociale, care au redus cheltuielile totale cu 0,7 puncte procentuale (pp) de la un an la altul, și încasărilor fiscale mai mari decât se aștepta, care au beneficiat de o creștere de 25,2% a încasărilor din TVA”, apreciază agenția de rating.

Dobânzile cresc rapid

Cu toate acestea, cheltuielile cu dobânzile ale țării noastre cresc rapid, acestea fiind de 8 miliarde de euro în primele opt luni ale anului, în creștere cu 26,7% față de anul trecut.

Pentru întreg anul România va plăti dobânzi de 12 miliarde de euro, conform proiectului de buget pe acest an.

Dobânzile la care se împrumută România sunt de 7,64% la titlurile de stat pe zece ani, conform datelor TradingEconomics, în timp ce la nivel internațional are loc o adevărată „furtună” financiară.

Dobânzile au crescut la 5,34% și pentru SUA, în vreme ce pentru Franța au depășit 5%.

Avertisment cu privire la curs și la plata datoriilor

„Mișcările cursului de schimb pun presiune suplimentară asupra capacității de serviciu a datoriei României și asupra deficitului de cont curent, deoarece mai mult de jumătate din datoria administrației publice generale este denominată în valute străine. Nevoile brute de finanțare mari ale României, de aproximativ 55 miliarde de euro în acest an, lasă datoria suverană dependentă de accesul susținut la piață, în timp ce incertitudinea politică este ridicată”, notează Moody’s.

Emoții de la Standard & Poor’s

România așteaptă în seara de vineri, 2 octombrie, raportul unei alte agenții de rating, Standard & Poor’s, pentru a vedea dacă este menținută în categoria statelor recomandate investițiilor sau este retrogradată la junk.

În vară, țara noastră a trecut cu succes de evaluările agențiilor Fitch și Moody’s.

S-au întețit avertismentele