Hotel Carmen Internațional din Venus a devenit un reper nu doar prin condițiile de 5 stele, ci mai ales prin investițiile concrete în accesibilitate și implicarea în cauze sociale.

Pentru mii de români cu probleme de mobilitate, o simplă plimbare pe malul mării este un chin sau chiar o imposibilitate pe litoral. În stațiunea Venus  mediul privat a luat inițiativa: Hotelul Carmen Internațional a construit singura rampă de acces din stațiunea Venus destinată persoanelor cu dizabilități. Aceasta face legătura direct cu faleza care se întinde până în capătul digului, oferind un serviciu de bază și vital pentru cei care doresc să coboare în siguranță la malul mării.

„Credem că dreptul la relaxare nu ar trebui să fie limitat de bariere fizice. Arătăm pieței că accesibilizarea nu este doar o obligație legală, ci un act de respect”, transmit reprezentanții hotelului de 5 stele. Pe lângă rampa exterioară, hotelul a fost gândit cu o accesibilitate totală (lifturi, căi de rulare netede către zonele comune) și dispune de camere special adaptate – cu spații lărgite și băi dotate cu accesorii de siguranță, care permit independența persoanelor cu dizabilități.

Investiții în viitor: Sport de performanță și sprijin pentru copiii vulnerabili

Implicarea celor de la grupul hotelier Carmen Venus nu se oprește doar la infrastructura turistică. Locația a devenit o adevărată bază de susținere pentru sportul de performanță din România. Un exemplu concret este colaborarea cu Federația Română de Arte Marțiale (FRAM), ai cărei sportivi revin an de an în complexul din Venus pentru cantonamente și evenimente, beneficiind de meniuri adaptate nutrițional și facilități pentru recuperare.

Mai mult, hotelul își folosește logistica pentru a găzdui și sprijini proiecte care le oferă copiilor din medii defavorizate acces la educație, recreere și sport. Practic, campaniile de advocacy care vizează echitatea socială sunt luate în calcul și respectate la Hotel Carmen Internațional Venus.  

La nivel de business, Carmen Internațional Hotel a dezvoltat o infrastructură solidă pentru turismul de evenimente, punând la dispoziție săli de conferințe modulare dotate tehnologic și capacitatea de a gestiona logistic grupuri mari, de la check-in-uri rapide la mese organizate impecabil.

Hotel Carmen Internațional sau cum singura rampă de acces la plajă pentru persoanele cu dizabilități a fost construită de hotelul de 5 STELE din Venus?

EXPERIENȚE DE 5 STELE în fiecare weekend 

Dincolo de componenta socială, hotelul excelează la capitolul experiențelor oferite oaspeților. Confortul de cinci stele se traduce prin atenția la detalii și modul în care sunt organizate serile de vacanță.

Pentru a oferi o alternativă rafinată la aglomerația specifică litoralului, locația organizează constant serate de 5 stele și seri tematice cu muzică live pe terasă. Aceste experiențe personalizate sunt dublate de o logistică impecabilă, inclusiv mese în regim bufet suedez la micul dejun care acoperă cele mai diverse preferințe culinare. Fie că este vorba de cupluri, familii sau grupuri mari, activitățile și atmosfera sunt gândite special pentru a consolida relațiile dintre participanți și a le oferi o experiență de relaxare completă.

Într-o industrie dominată de multe ori de goana după profitul rapid estival, exemplul de la Venus arată că succesul pe termen lung se construiește altfel. „Adevărata ospitalitate nu înseamnă doar să primești pe cineva sub acoperișul tău, ci să contribui la o lume în care acel oaspete să vrea să se întoarcă”, este filozofia după care se ghidează echipa hotelului.

O lecție de normalitate și omenie, de care litoralul românesc are atât de mare nevoie.

Pentru REZERVĂRI, SUNĂ ACUM la numărul de telefon: +40754055476! 

Te așteptăm pe Strada Nicolae Iorga, Nr. 34, în Venus, Mangalia la Hotel Carmen Internațional. 

Mai multe detalii pe www.hotelcarmenvenus.ro 

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