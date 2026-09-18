Într-o perioadă în care mare parte din timpul liber se petrece în fața unui ecran, jocurile de societate încep să-și facă din nou loc în serile petrecute cu familia sau prietenii.

Nu mai vorbim doar despre jocurile clasice pe care aproape toată lumea le cunoaște din copilărie. Au apărut tot mai multe jocuri construite în jurul culturii generale, logicii, creativității sau provocărilor între prieteni. Sunt ușor de învățat, nu necesită neapărat câteva ore pentru o partidă se poate juca acasa sau pot fi luate cu ușurință într-o vacanță, la cabană sau la o petrecere.

Un brand românesc cu peste 20 de jocuri

Un exemplu este Cardly Games, un brand românesc care a dezvoltat până în prezent peste 20 de jocuri de societate, disponibile online pe site și în peste 80 de librării din România.

Portofoliul cuprinde de la jocuri intelectuale și de cultură generală până la jocuri pentru cupluri, petreceri, familie sau grupuri de prieteni. Ideea din spatele lor este simplă: reguli care pot fi explicate rapid și jocuri în care interacțiunea dintre participanți este mai importantă decât un regulament complicat.

Trei jocuri potrivite pentru o seara cu familia sau prietenii

Mai Mult sau Mai Puțin combină cultura generală cu intuiția. Jucătorii întâlnesc întrebări din domenii precum geografie, știință, istorie, recorduri sau curiozități și trebuie să estimeze răspunsurile. Nu trebuie să știi întotdeauna răspunsul exact – uneori o estimare bună este suficientă.

Ghiceste cu Creier pune accentul pe logică, asocieri și creativitate. Răspunsurile nu sunt întotdeauna evidente, iar partea distractivă apare tocmai din încercările participanților de a fi cel mai aproape de raspunsul corect.

Spune-mi fără să-mi spui schimbă ritmul și pune accentul pe comunicare și rapiditate. Trebuie să-i faci pe ceilalți să ghicească răspunsul fără să îl spui direct, iar presiunea timpului poate transforma chiar și cele mai simple cuvinte în provocări neașteptate.

Foto: jocuri societate

Sunt trei concepte diferite, dar au ceva în comun: pot fi jucate fără pregătiri complicate și nu trebuie să fii pasionat de board games pentru a intra rapid în joc.

Mai mult decât o simplă distracție

Jocurile de societate au și avantajul de a aduce oamenii împreună într-un mod în care puține forme de divertisment o mai fac. În familie pot crea momente în care părinții și copiii participă la aceeași activitate, iar între prieteni încurajează conversația, competiția amicală, colaborarea și, inevitabil, multe momente amuzante.

În plus, jocurile care implică logică, cultură generală sau creativitate pot pune mintea la contribuție fără senzația unui exercițiu sau a unui test. Interesul pentru jocurile de societate continuă să crească, pe măsură ce tot mai mulți oameni caută forme de socializare și divertisment care să îi aducă împreună, dincolo de timpul petrecut în fața ecranelor.

Jocuri pentru toate ocaziile

Jocurile intelectuale sunt doar o parte din universul Cardly Games. Printre cele peste 20 de titluri există și jocuri pentru cupluri, petreceri, familie, muzică sau seri cu prietenii, astfel încât fiecare grup își poate găsi un joc potrivit.

Foto: jocuri societate

Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care jocurile de societate continuă să fie apreciate: într-o perioadă în care aproape orice formă de divertisment poate fi consumată individual, ele creează un motiv simplu pentru ca oamenii să lase pentru o vreme ecranele deoparte și să se distreze împreună.