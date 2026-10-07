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Lista completă pentru botezul unui băiat: Ce pregătesc nașii și părinții

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lovia.ro
Foto: lovia.ro
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Pentru botezul unui băiat ai nevoie de trei lucruri pregătite: trusoul cu obiectele slujbei, lumânarea și mărturiile pentru invitați. Restul ține de discuția cu parohia și de câteva detalii pentru ziua evenimentului.

Cuprins:

Mai jos le iei pe rând, de la slujbă până la masa de familie.

1. Ce se pregătește pentru slujba de botez

Primul pas este o discuție cu preotul parohiei. Fiecare biserică poate avea mici particularități, așa că merită confirmat ce obiecte se aduc la slujbă. Dacă parohia are cerințe pentru dimensiunea pânzei de mir sau pentru lumânare, confirmă-le înainte de comandă, ca trusoul să fie personalizat după ele.

  • Pânza de mir (crâșma);
  • Fașa de botez;
  • Prosopul cu capișon pentru bebeluș;
  • Sticluța pentru mir, plus prosopul și săpunul pentru preot;
  • Lumânarea de botez;
  • Certificatul de naștere al copilului și actele cerute de parohie.

Când toate acestea stau într-o singură cutie, nașii știu exact ce iau cu ei, iar părinții au totul la îndemână în dimineața botezului.

2. Trusoul de botez: piesa centrală a pregătirilor

Trusoul adună într-un singur set obiectele slujbei, toate în aceeași temă. Pentru un băiat, un trusou botez băiat de la Lovia se alege dintr-o colecție de 22 de modele, toate lucrate manual și personalizate cu numele copilului.

Temele pentru băieți merg de la Aventura pe Mare, cu vapoare și valuri în nuanțe de bleumarin, până la Micul Aventurier, Galaxie, Planete, Ursuleț sau Lumea Acvariului. Trusoul complet are 10 piese și costă 875 lei, iar varianta de 9 piese, fără lumânare, costă 695 lei.

  • Prosop cu capișon personalizat, 80x80 cm, din bumbac;
  • Pânza de mir (crâșma) personalizată, 90x80 cm, din finet de bumbac 100%;
  • Fașa de botez personalizată, lungă de 100 cm;
  • Sticluța pentru mir și cutiuța pentru prima șuviță, ambele personalizate;
  • Prosopul și săpunul pentru preot;
  • Lumânarea de botez tip fagure, din ceară naturală de albine;
  • Două cartonașe pentru amintiri, unul pentru nași și unul pentru părinți.

Cartonașele se completează chiar în ziua botezului, cu gândurile fiecăruia, și se păstrează alături de restul setului.

3. Cutia pentru amintiri care rămâne o viață

Cutia de lemn este cea mai de preț piesă a trusoului. Este personalizată cu numele copilului și data botezului, iar în varianta completă măsoară 40x30x15 cm, cât să încapă toate piesele, inclusiv lumânarea. Interiorul capacului poate purta, la cerere, un mesaj de la părinți sau de la nași, iar fundul este căptușit cu catifea.

După botez, aici se strâng brățara de la maternitate, prima șuviță și primele fotografii. Cutia rămâne în familie o viață întreagă, iar într-o zi ajunge în mâinile băiatului care a crescut.

4. Lumânarea și prima băiță cu nașii

Lumânarea ține centrul fotografiilor de la biserică, așa că merită aleasă în aceeași temă cu trusoul. Lumânările de botez pentru băieți sunt tip fagure, din ceară naturală de albine, și pornesc de la 199 lei. Modelul cu catifea albastră are numele copilului brodat pe panglică și un medalion de lemn în formă de inimă, cu data botezului.

Comandată împreună cu trusoul, lumânarea primește aceeași temă, așa că setul arată unitar în fiecare fotografie.

A doua zi urmează prima băiță cu nașii. Setul dedicat vine într-o cutie de lemn personalizată, cu un prosop cu capișon și un săculeț textil brodat cu „Prima băiță cu nașii”. În săculeț găsești săpun, miere, sticluțe cu flori uscate, busuioc, orez, grâu, lavandă și pene.

5. Mărturii botez pentru invitați

Mărturiile pleacă acasă cu fiecare invitat și duc ziua botezului mai departe, în casele celor dragi. De aceea merită alese în aceeași temă cu trusoul și lumânarea. Colecția de mărturii botez personalizate are variante pentru fiecare moment al zilei, de la biserică până la masa de familie.

  • Magneți personalizați cu poză, în set de 10, cu fotografia copilului, numele și data botezului. Pentru băieți există modele precum Ursuleț în Balon Bleu, Coroana, Norișori Bleu sau Safari;
  • Cruciulițe de botez, aurii sau argintii, în set de 10, cu ac de siguranță și fundițe colorate, pentru invitații care intră cu voi în biserică;
  • Odorizante de dulap din ceară, cu flori uscate și o etichetă personalizată cu numele, data și un mesaj de mulțumire;
  • Săculeți cu lavandă, cu etichetă personalizată în același fel, așezați lângă fiecare loc de la masă.

Magnetul ajunge pe frigiderul fiecărei familii, iar odorizantul în dulap, așa că invitații își amintesc de botez de fiecare dată când îl văd.

Andreea, din Buzău, a scris atelierului după botezul copilului ei: „La botezul de la weekend, nașii au întrebat de unde sunt mărturiile, iar bunica soției a luat un odorizant pentru dulap înainte să apuce musafirii să ajungă la masă. Mi-a plăcut că fiecare plicuțel mirosea la fel și că nu s-a spart niciunul la transport. O să revenim și pentru lumânare.”

lovia.ro
lovia.ro

6. Lista rapidă pentru ziua botezului

  1. Confirmarea orei la biserică și a actelor cerute de parohie.
  2. Trusoul complet, verificat cu o seară înainte.
  3. Lumânarea de botez, așezată în cutie lângă restul pieselor.
  4. Sticluța pentru mir, prosopul și săpunul pentru preot.
  5. Cele două cartonașe pentru amintiri și un pix la îndemână.
  6. Setul pentru prima băiță cu nașii, dacă îl incluzi în program.
  7. Mărturiile, împachetate separat, ușor de împărțit la masă.

7. Cum alegi, pas cu pas

Alege în ordine: întâi tema, apoi trusoul, apoi lumânarea și mărturiile, toate în aceeași linie. Verifică la parohie ce obiecte sunt necesare și notează-le pe listă înainte de comandă.

Lovia este brandul românesc de trusouri de botez personalizate, lucrate manual în atelierul propriu. Trusourile, lumânările, seturile pentru prima băiță și mărturiile se aleg în aceeași temă, astfel încât ziua botezului să aibă un fir comun. Alege tema, apoi comandă trusoul, lumânarea și mărturiile împreună.

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