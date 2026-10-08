În toamna acestui an, Antena 1 a făcut mai multe modificări în program, deoarece postul TV a câștigat drepturile de televizare pentru meciurile echipei naționale de fotbal.

Astfel, pentru că România a jucat în septembrie și octombrie nu mai puțin de patru meciuri în grupele Ligii Națiunilor, iar partidele au fost difuzate vinerea și lunea, Antena 1 a trebuit să mute câteva producții.

Dacă Insula Iubirii 2026 s-a mai văzut doar sâmbăta, serialul „Iubire cu parfum de lavandă” nu a mai fost difuzat deloc în ultimele săptămâni! Asta deoarece show-ul Asia Express 2026 a fost mutat și în zilele de joi.

Și pe 8 octombrie 2026, Antena 1 va difuza, de la ora 20.30, tot noul sezon din Asia Express, astfel că serialul „Destine cu parfum de lavandă” este lăsat în continuare pe tușă, cum se spune în sport.

În ediția Asia Express de pe 8 octombrie 2026, care este difuzată de la ora 20.30, în locul serialului „Destine cu parfum de lavandă”, cursa pentru ultima șansă îi va purta pe concurenți în lumea urșilor Panda. Ajunși în Chengdu, echipele aflate în pericol vor avea parte de o cursă cu totul diferită, în care unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei va deveni firul roșu al întregii zile.

Va fi o cursă pentru ultima șansă cu o atmosferă aparte, în care tensiunea unei posibile eliminări se va întâlni cu unele dintre cele mai simpatice și surprinzătoare misiuni ale etapei. Într-un oraș în care Panda apare la fiecare pas, concurenții vor trece de la observație și răbdare la creativitate, umor și interacțiunea cu localnicii.