Kimberly Guilfoyle, actuala ambasadoare a Statelor Unite în Grecia și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., se află în centrul unui scandal de proporții la Washington. Potrivit unei investigații ample publicate de The Wall Street Journal, diplomata i-ar fi cerut unui important donator republican să îi achite o datorie de 100.000 de dolari către American Express chiar în perioada în care aștepta confirmarea Senatului pentru postul de la Atena, promițând în schimb că își va folosi trecerea pe lângă administrația americană pentru a-l ajuta în dosare fiscale și juridice.

Cotidianul american susține că a analizat sute de mesaje, e-mailuri și documente financiare care conturează relația dintre Guilfoyle și Eric Deters, un fost avocat și candidat republican din Kentucky în vârstă de 63 de ani, cunoscut pentru finanțarea unor evenimente politice asociate familiei Trump.

Cum a fost cerută suma de 100.000 de dolari și ce servicii au fost promise

Conform datelor obținute de jurnaliștii americani, la data de 3 iulie 2025 — cu doar șase zile înaintea audierii sale oficiale în Comisia pentru Relații Externe a Senatului —, Guilfoyle i-ar fi trimis un mesaj direct pe aplicația criptată Signal lui Eric Deters.

În text, ea ar fi cerut virarea urgentă a sumei de 100.000 de dolari către contul său American Express, subliniind că un transfer direct către compania de carduri ar fi evitat lăsarea unor urme financiare vizibile.

În schimbul banilor, Guilfoyle ar fi promis că va interveni la cel mai înalt nivel în sprijinul donatorului.

Deters se confrunta cu un control fiscal dur din partea IRS privind vânzarea unei afaceri de familie, pe care îl considera motivat politic, și dorea o audiență directă la noul director al instituției, Billy Long.

Mesajele analizate de WSJ arată că diplomata i-ar fi transmis personal o scrisoare șefului IRS, asigurându-l pe donator că demersul este în curs.

Pe lângă problema fiscală, Deters a solicitat intervenția Departamentului de Justiție pentru extrădarea din Pakistan a unui medic acuzat de malpraxis grav, precum și declanșarea unei anchete FBI împotriva unei companii de asigurări cu care se afla în litigiu.

Guilfoyle i-ar fi garantat că miniștrii și directorii agențiilor federale îi răspund direct la apeluri.

Mai mult, ancheta jurnalistică menționează că Deters i-a promis un milion de dolari dacă îi obținea un interviu în emisiunea realizatorului Tucker Carlson, demers care însă nu s-a concretizat, Carlson declarând că nu a auzit niciodată de donator și că Guilfoyle nu avea nicio influență asupra invitaților săi.

Donatorul republican a refuzat în cele din urmă să achite datoria de 100.000 de dolari, motivând că o astfel de plată i-ar fi pus în pericol căsnicia, și a acuzat ulterior că diplomata nu i-a rezolvat nicio problemă, în ciuda sutelor de mii de dolari plătiți anterior pentru prezența familiei Trump la evenimentele sale politice.

Dificultăți financiare și avertismentele de a nu lăsa urme scrise

Investigația WSJ scoate la iveală faptul că aceste solicitări financiare au survenit într-un moment în care Kimberly Guilfoyle se confrunta cu probleme severe de lichiditate.

Deși raportase venituri de aproape 800.000 de dolari din podcasturi și active de milioane de dolari în declarația de avere depusă în februarie 2025, diplomata avea datorii uriașe, inclusiv un credit ipotecar de până la 5 milioane de dolari și un împrumut pentru o ambarcațiune.

De asemenea, încercarea sa de a vinde cu 30 de milioane de dolari vila din Florida deținută împreună cu Donald Trump Jr. a eșuat, fostul partener cumpărându-i ulterior cota pentru 7,6 milioane de dolari.

Documentele analizate arată o preocupare constantă a lui Guilfoyle ca înțelegerile bănești să nu fie lăsate în scris.

În ianuarie 2025, după nominalizarea sa oficială, ea l-ar fi avertizat pe Deters să oprească orice corespondență despre bani pe canalele obișnuite, explicând că eventualele scurgeri de informații i-ar putea compromite confirmarea diplomatică.

Când donatorul i-a trimis în iunie o scrisoare în care îi reamintea că îi achitase deja 300.000 de dolari fără niciun rezultat, diplomata i-a cerut din nou să treacă exclusiv pe aplicația Signal.

Reacția avocaților și sprijinul transmis de Departamentul de Stat

În fața acuzațiilor, reprezentanții legali ai amabasadoarei au respins ferm concluziile anchetei de presă.

Avocatul Jesse Binnall a contestat autenticitatea mesajelor prezentate de The Wall Street Journal, fără a specifica ce elemente consideră false, și a susținut că Guilfoyle încerca doar să recupereze sume restante pentru prestații de consultanță și cheltuieli de deplasare.

La rândul său, Ambasada SUA la Atena a transmis că diplomata a parcurs toate verificările riguroase ale Senatului american și își îndeplinește mandatul cu integritate.

În ciuda presiunilor exercitate de parlamentarii democrați din Congres, care au cerut o inspecție a Departamentului de Stat, secretarul de stat Marco Rubio i-a acordat miercuri un sprijin public total, declarând în cadrul unei conferințe de presă la Atena că ambasada funcționează excelent sub conducerea sa.

Cina privată și afirmațiile despre Guvernul României

Numele lui Kimberly Guilfoyle nu este la primul scandal internațional reflectat de presa americană.

La sfârșitul lunii septembrie, The Wall Street Journal dezvăluia un alt episod controversat petrecut în luna martie la Atena, în timpul unei cine la care au participat oficiali eleni și o delegație din România.

La masa respectivă au fost prezenți politicienii români Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan, alături de Florin Vlădică și Adrian Thiess.

În timpul unei dispute aprinse cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, Guilfoyle ar fi insinuat că Washingtonul ar fi fost implicat în schimbări politice la București, făcând referire la scenariul prăbușirii Guvernului Bolojan.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi afirmat ambasadoarea, stârnind o replică dură din partea ministrului grec, care i-a reamintit că guvernele europene sunt alese de cetățeni.