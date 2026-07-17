În schimb, când vine vorba despre propria sănătate, lucrurile nu stau întotdeauna la fel. Deși știm că investigațiile preventive pot contribui la depistarea din timp a unor afecțiuni, controalele medicale sunt adesea amânate din lipsă de timp sau pentru că nu există simptome care să ne îngrijoreze.

Pentru utilizatorii aplicației Lidl Plus, această perioadă vine și cu un motiv în plus de a pune prevenția pe lista priorităților. Prin parteneriatul cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, aplicația oferă reduceri la patru investigații medicale importante, astfel încât accesul la controale preventive să fie mai ușor.

Până pe 31 iulie, utilizatorii Lidl Plus beneficiază de o reducere de 30% la ecografia mamară, consultul cardiologic și consultul dermatologic, precum și de o reducere de circa 40% la analiza PSA. Beneficiile sunt disponibile prin voucherul din aplicație și pot fi utilizate în clinicile Regina Maria participante.

Mai multe informații despre acest beneficiu, precum și despre clinicile din întreaga țară în care pot fi efectuate aceste investigații, sunt disponibile aici.

Prevenția înseamnă să acționezi înainte ca o problemă de sănătate să apară sau să se agraveze. Investigațiile recomandate de medic, în funcție de vârstă, istoricul medical și factorii de risc ai fiecărei persoane, pot contribui la depistarea timpurie a unor afecțiuni și la monitorizarea stării de sănătate. Tocmai de aceea, efectuarea lor la intervalele recomandate reprezintă un pas important pentru menținerea sănătății pe termen lung.

Beneficiile disponibile în aplicația Lidl Plus nu se opresc la cumpărături. Prin parteneriate dezvoltate în domenii precum sănătatea, cultura, educația sau serviciile financiare, utilizatorii au acces la oferte și avantaje exclusive, gândite pentru a aduce valoare și în afara experienței din magazine.

Toate ofertele partenerilor Lidl pot fi vizualizate aici sau direct în aplicația Lidl Plus.

Grija pentru sănătate este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face în noi înșine. Prin oferta disponibilă în aplicația Lidl Plus, Lidl își reafirmă angajamentul de a susține un stil de viață responsabil și de a încuraja prevenția, oferind românilor un motiv în plus să acorde sănătății aceeași atenție pe care o acordă alegerilor de zi cu zi.

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