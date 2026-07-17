Traseul Centurii Mari a Galațiului

Indicatorii tehnico-economici pentru viitoarea Centură Mare, de 32 de kilometri, au primit joi, 17 iulie, aprobarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„În cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați pentru Varianta Ocolitoare Galați – Centura Mare, un proiect strategic care va schimba modul în care se circulă în județ și va crea noi oportunități de dezvoltare economică”, a precizat, joi, Costel Fotea, președintele Consiliului Județean (CJ) Galați.

Noua Centură Mare a Galațiului va avea 32 de km, urmând ca în primă etapă să fie construiți 22 de km.

Președintele CJ Galați, a precizat, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, traseul acestui drum, care va porni din Vama GiurgiuIești (DN 2B), ocolește Lacul Brateș, trece prin zona Sat Costi (DN 26), se intersectează cu DJ 251 și DJ 255A, apoi traversează comunele Vânători, Smârdan și Șendreni, urmând să se conecteze pe DN 25 în zona Braniștea – Traian.

„Practic, acest proiect va crea un coridor rutier modern, care va conecta DN 25, între Galați și Hanu Conachi, cu legătură spre Autostrada Moldovei (A7) – Drumul de Legătură Galați-Brăila, DN 26 și DN 2B, principalul coridor rutier către Republica Moldova și Ucraina”, precizează Costel Fotea.

Următorii pași pentru realizarea drumului

Consiliul Județean Galați a preluat responsabilitatea elaborării documentațiilor tehnice, obținerii avizelor și autorizațiilor, precum și organizării licitației, în timp ce finanțarea investiției va fi asigurată din fonduri europene.

Este necesară și actualizarea documentației, deoarece studiul de fezabilitate datează din 2015 și nu mai corespundea realităților și cerințelor actuale. Următorul pas este apoi lansarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

„Centura Mare a Galațiului este mai mult decât un drum. Este un proiect strategic care va reduce traficul din municipiu și județ, va crește siguranța rutieră, va facilita transportul de mărfuri și va susține dezvoltarea economică a întregii regiuni”, a conchis președintele CJ Galați.

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