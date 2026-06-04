Vizitatorii vor putea intra în universul NIBIRU pentru prima dată de la anunțul proiectului în cadrul BDF, în primul weekend de vară, de pe 5 pe 7 iunie, activările având loc în zona centrală a Bucureștiului. Participarea în cadrul Bucharest Design Festival marchează una dintre primele apariții publice ale NIBIRU după anunțarea proiectului și reflectă una dintre direcțiile sale importante de dezvoltare: colaborarea cu industriile creative. Dincolo de festivaluri și concerte, NIBIRU este construit ca un spațiu în care designul, arhitectura, retailul, gastronomia, arta și entertainmentul contribuie împreună la experiența publicului.

NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival

Colaborarea dintre cele două branduri prinde contur în jurul ideii că industriile creative merită să fie experimentate de un public divers. De aceea, activările pregătite în cadrul BDF invită oamenii să intre în spații, să interacționeze cu brandurile, să descopere produse create special pentru această ocazie și să transforme fiecare oprire într-o amintire specială.

Pentru NIBIRU, Bucharest Design Festival devine locul ideal în care poate fi dus mai departe un mod de comunicare construit deja în jurul participării și al comunității. Pentru Bucharest Design Festival, parteneriatul adaugă o dimensiune de lifestyle și entertainment care completează firesc conversația despre design, estetică și cultură urbană.


Experiența NIBIRU x Bucharest Design Festival

Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea descoperi activări diferite. În locul unei prezențe clasice de brand, NIBIRU propune o experiență la 360 de grade care se poate consuma în pași mici: intri, observi, participi, primești ceva în schimb și pleci făcând parte din poveste.

Brandurile partenere din acest weekend, care se vor regăsi și pe litoral la NIBIRU, sunt PORC, KFC, Banca Transilvania, Japanos și The Fool. Vizitatorii vor putea experimenta în locațiile acestora din zona Calea Victoriei, Piața Amzei si Piața Romană, universul NIBIRU și vor avea șansa să câștige bilete pentru tot sezonul.
Vizitatorii vor primi un pașaport NIBIRU, care va transforma weekendul într-o experiență construită în jurul fiecărei opriri și a fiecărui brand partener, cu un produs de colecție pe care aceștia îl vor avea la finalul traseului. La fiecare locație, publicul va putea obține câte o ștampilă dacă achiziționează produsul inclus în promoție sau dacă îndeplinește mecanismul pregătit pentru activare: la PORC, ștampila va fi legată de kitul special NIBIRU, la KFC de orice meniu, la Banca Transilvania de prezentarea aplicației BT Pay pentru clienții existenți sau, pentru cei care nu sunt clienți, de un scurt chestionar de educație financiară, la Japanos de cumpărarea prăjiturii roz create special pentru colaborare, iar la The Fool de cumpărarea unui bilet în perioada evenimentelor pentru orice dată disponibilă în program. La final, pașaportul devine o hartă a experienței, care dacă are ștampilele de la toate locațiile vizitatori câștigă accesul la NIBIRU pentru toată vara.

Sediul Băncii Transilvania se transformă pentru o seară într-un preview al experienței
NIBIRU

Seara se va încheia la sediul BT cu un preview al experienței NIBIRU, transformat într-un party conceput special pentru acest spațiu neobișnuit pentru evenimente de acest gen. Invitații vor putea descoperi, chiar în inima Bucureștiului, atmosfera pe care o vor regăsi și pe litoral, într-un context care schimbă complet așteptările: un party găzduit de o bancă. Momentul își propune să aducă mai aproape universul NIBIRU, energie, muzică, socializare și vibe de vară, într-un cadru urban și neașteptat. Alegerea sediului BT adaugă un strat de originalitate experienței, tocmai pentru că transformă un spațiu asociat de regulă cu business-ul într-un loc de întâlnire pentru entertainment, creativitate și community.

Celebrarea industriilor creative

NIBIRU și Bucharest Design Festival au în comun spiritul de pioneri și ambiția de a construi ceva unic. Ambele branduri pornesc cu o miză clară: să dea vizibilitate industriilor creative și să le aducă mai aproape de public, prin formate care combină creativitatea și experiența.

NIBIRU nu este doar o destinație de entertainment, ci și o platformă pentru industriile creative, design, cultură urbană, retail, gastronomie și experiențe. Colaborarea dintre NIBIRU și Bucharest Design Festival vorbește despre un moment important pentru scena creativă locală: apar proiecte care nu doar afișează creativitate, ci o transformă în experiență accesibilă, tangibilă, prin care se construiesc comunități. În acest sens, parteneriatul devine o formă de celebrare a industriilor creative, cu două branduri care aleg să-și aducă publicurile la un loc în jurul unor experiențe special create pentru aceștia.

Despre Fundația THE INSTITUTE

Fundația THE INSTITUTE contribuie la procesul de modernizare a României prin promovarea industriilor creative și a societății civile. Cu o experiență de peste 25 de ani, fundația a construit rețele, platforme si ecosisteme durabile, conectând industriile creative cu mediul administrativ guvernamental, mediul academic și publicul larg. Printre inițiativele sale se numără Bucharest Design Festival, Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Cartierul Creativ, Gala Societății Civile, Internetics, și ASAP România.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde în fiecare zi au loc concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Concepută pentru a reuni generații și comunități diferite, NIBIRU oferă experiențe pentru tineri, familii, copii și turiști care caută mai mult decât o destinație tradițională de vacanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Răsturnare de situație pe scena politică! Ce-a putut să dezvăluie Lia Olguța Vasilescu despre Eugen Tomac. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta, iar reacțiile au fost pe măsură
Viva.ro
Răsturnare de situație pe scena politică! Ce-a putut să dezvăluie Lia Olguța Vasilescu despre Eugen Tomac. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta, iar reacțiile au fost pe măsură
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Unica.ro
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă. Aprimit recent o veste dură: are o tumoră la nivelul urechii interne
GSP.RO
Drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă. Aprimit recent o veste dură: are o tumoră la nivelul urechii interne
A câștigat în 12 zile, cât în 10 ani de carieră! Suma e colosală!
GSP.RO
A câștigat în 12 zile, cât în 10 ani de carieră! Suma e colosală!
Parteneri
Ziua AȘTEPTATĂ de noi toți! Numele noului prim-ministru al României, anunțat azi de Nicușor Dan! După negocieri, tensiuni și calcule la limită, președintele ar putea desemna premierul
Libertateapentrufemei.ro
Ziua AȘTEPTATĂ de noi toți! Numele noului prim-ministru al României, anunțat azi de Nicușor Dan! După negocieri, tensiuni și calcule la limită, președintele ar putea desemna premierul
Cum se prepară salata „Ozempic” pentru o talie subțire. Doar 5 ingrediente și un sos. Este sățioasă, sănătoasă, ajută la reglarea glicemiei, potolește foamea și reduce „colăceii” de pe abdomen
Avantaje.ro
Cum se prepară salata „Ozempic” pentru o talie subțire. Doar 5 ingrediente și un sos. Este sățioasă, sănătoasă, ajută la reglarea glicemiei, potolește foamea și reduce „colăceii” de pe abdomen
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Alte știri

Blocaj total la ANAF, în instanțe și vămi, protest masiv al angajaților la Finanțe: „Veniturile scad chiar și cu 4.000 de lei”
Știri România 12:26
Blocaj total la ANAF, în instanțe și vămi, protest masiv al angajaților la Finanțe: „Veniturile scad chiar și cu 4.000 de lei”
Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Știri România 11:05
Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Parteneri
Revoltă după proiectul CNAS care ar putea bloca accesul bolnavilor la clinicile private: „Boala nu așteaptă. E o prostie"
Adevarul.ro
Revoltă după proiectul CNAS care ar putea bloca accesul bolnavilor la clinicile private: „Boala nu așteaptă. E o prostie"
Un parior a pus peste 700.000 de euro pe un meci de la Roland Garros. Șocul uriaș trăit în urma rezultatului partidei
Fanatik.ro
Un parior a pus peste 700.000 de euro pe un meci de la Roland Garros. Șocul uriaș trăit în urma rezultatului partidei
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV
Stiri Mondene 14:00
Daniela Crudu, cu fața tumefiată după ultimele intervenții estetice. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV
Cum arată Ana Beregoi după scandalul din restaurant cu Andreea Bostănică. Noi imagini: „Cine a sărit la bătaie”
Stiri Mondene 13:21
Cum arată Ana Beregoi după scandalul din restaurant cu Andreea Bostănică. Noi imagini: „Cine a sărit la bătaie”
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
ObservatorNews.ro
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
De ce stadioanele de la Campionatul Mondial treubuie să își schimbe denumirile în timpul competiției
GSP.ro
De ce stadioanele de la Campionatul Mondial treubuie să își schimbe denumirile în timpul competiției
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Redactia.ro
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Un polițist de 38 de ani și-a luat viața cu arma din dotare, într-o pădure din Maramureș. Era căsătorit şi avea doi copii
KanalD.ro
Un polițist de 38 de ani și-a luat viața cu arma din dotare, într-o pădure din Maramureș. Era căsătorit şi avea doi copii

Politic

Darius Vâlcov, prima reacție după ieșirea din penitenciar. Fostul ministru de Finanțe a fost eliberat condiționat după 3 ani de închisoare din cei 5, s-a urcat într-un Mercedes și a plecat
Politică 03 iun.
Darius Vâlcov, prima reacție după ieșirea din penitenciar. Fostul ministru de Finanțe a fost eliberat condiționat după 3 ani de închisoare din cei 5, s-a urcat într-un Mercedes și a plecat
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Politică 03 iun.
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale
Fanatik.ro
Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)