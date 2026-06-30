Există însă și o altă categorie de meserii. Sunt profesii despre care se vorbește mai puțin, care apar rar în prezentările de carieră din școli și facultăți, dar care oferă unor oameni posibilitatea de a-și construi independența financiară într-un timp surprinzător de scurt.

În ultimii ani, piața muncii s-a schimbat radical. Tehnologia, globalizarea și dezvoltarea platformelor online au creat oportunități care nu existau pentru generațiile anterioare. Astăzi, veniturile nu mai sunt determinate exclusiv de o diplomă sau de numărul de ani petrecuți într-o companie. Pentru tot mai mulți tineri, independența financiară este legată de alegerea unui domeniu în care performanța este recompensată direct.

Un exemplu îl reprezintă industria creatorilor de conținut. În urmă cu un deceniu, puțini ar fi considerat că o persoană poate construi o carieră din producerea de conținut online. Astăzi, influenceri, streameri și creatori digitali generează venituri care depășesc adesea salariile unor profesii tradiționale.

La fel se întâmplă și în domeniul vânzărilor performante. Există consultanți care lucrează în imobiliare, servicii financiare sau produse premium și care câștigă într-o lună cât alții într-un an. Diferența este că veniturile lor sunt direct influențate de rezultate și de capacitatea de a construi relații.

Totuși, una dintre industriile care continuă să fie puțin înțeleasă de publicul larg este cea a videochatului. Deși este prezentă în România de mulți ani, percepțiile despre acest domeniu sunt adesea construite pe informații incomplete sau pe stereotipuri.

Realitatea este că pentru multe femei această activitate a reprezentat punctul de plecare către independență financiară, investiții și dezvoltare personală.

Bianca, în vârstă de 26 de ani, spune că înainte de a intra în industrie lucra într-un domeniu complet diferit: „Aveam un job stabil și un salariu decent. Problema era că toate planurile mele importante păreau foarte departe. Economiile creșteau foarte lent și aveam impresia că voi avea nevoie de mulți ani pentru a ajunge acolo unde îmi doream.”

După ce a discutat cu mai multe persoane și s-a documentat atent, a decis să viziteze SuperModels Agency, studio videochat București cu peste zece ani de experiență în industrie.

„Am fost surprinsă de cât de organizat era totul. Mă așteptam la ceva complet diferit. În schimb, am găsit o echipă profesionistă, oameni care răspundeau deschis la întrebări și un proces foarte bine structurat.”

Potrivit reprezentanților agenției, una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii este să judece industria fără să o cunoască: „Multe persoane sunt surprinse atunci când descoperă cât de mult accent punem pe dezvoltarea personală, comunicare, imagine și educație financiară. Succesul nu apare întâmplător. Este rezultatul unui proces de învățare și al unei munci constante”, explică Alexandra, manager în cadrul SuperModels Agency.

Un element important este faptul că experiența anterioară nu reprezintă o condiție obligatorie.

Noile modele beneficiază de training intensiv 1-la-1 și sunt ghidate de mentori cu experiență, inclusiv traineri premiați în industrie. Acest lucru permite dezvoltarea rapidă a abilităților necesare și adaptarea la cerințele activității.

În plus, agenția oferă trafic internațional garantat pe platforme premium, ceea ce contribuie semnificativ la rezultatele financiare ale modelelor.

„Pentru mine, cel mai important lucru a fost să văd că există o direcție clară. Nu eram lăsată să mă descurc singură. Aveam oameni care mă ajutau să evoluez și să îmi ating obiectivele”, spune Bianca.

Pentru unele modele, primul obiectiv este achiziționarea unei locuințe. Pentru altele, este vorba despre lansarea unei afaceri, investiții sau acumularea unui capital care să le ofere libertate în viitor. SuperModels Agency oferă inclusiv sprijin financiar și consultanță personalizată pentru persoanele care își propun obiective importante, fie că vorbim despre o locuință, o mașină sau alte proiecte personale.

Experții financiari spun adesea că independența financiară nu înseamnă neapărat să fii bogat. Înseamnă să ai suficiente resurse încât să poți lua decizii fără presiunea constantă a banilor.

Pentru unii, acest obiectiv este atins după douăzeci de ani de carieră. Pentru alții, poate fi atins mult mai repede prin alegerea unui domeniu cu potențial ridicat de câștig.

Într-o economie care se transformă rapid, cele mai interesante oportunități nu sunt întotdeauna cele despre care se vorbește cel mai mult. Uneori, meseriile care schimbă cel mai puternic vieți sunt exact cele pe care mulți aleg să le ignore sau să le înțeleagă doar din auzite.

Iar pentru numeroase femei din România, independența financiară a început în momentul în care au avut curajul să privească dincolo de prejudecăți și să analizeze o oportunitate prin prisma rezultatelor pe care le poate oferi.

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