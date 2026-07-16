Pacienta DentOP din Italia a renunțat la protezele dentare și a ales o dantură fixă!

Căutând o soluție potrivită și durabilă în timp, aceasta a hotărât să călătorească din Italia în România după ce a urmărit mai mult timp activitatea din clinicile domnului Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară și fondatorul DentOP, precum și cazurile rezolvate de medicii specialiști.

În cadrul consultației inițiale, după analizarea stării dentare, Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară i-a oferit următorul plan de tratament:

Dantură fixă pe 6 implanturi la maxilar;

Adiție de os;

Inserarea a 5 implanturi la mandibulă;

PRF – Vindecare Accelerată;

Tratamente endodontice la microscop – pentru dinții de la mandibulă care au mai putut fi salvați.

La fixarea danturii finale, pe dinții rămași au fost fixate coroane din Zirconiu pentru un aspect estetic uniform și o funcționalitate maximă.

A doua zi după intervenția chirurgicală a fost fixată o dantură provizorie, pe care pacienta a purtat-o pe timpul vindecării implanturilor. Dantura provizorie are rolul de a facilita reintegrarea în societate a pacienților după această intervenție complexă, astfel permițându-le să își reia activitățile zilnice.

„O dată ce vii aici, domnul Dr. Cazacu Corrado îți spune exact ce trebuie și când ajungi la final ești convins că ai făcut cea mai bună alegere!” – Pacienta DentOP

Acum, cu dantura finală, pacienta se poate bucura de orice aliment își dorește, poate vorbi corect și și-a recăpătat încrederea în ea!

„Trebuie să învăț din nou să mușc! Chiar îmi plac foarte mult merele!” – Pacienta DentOP

Pentru mai multe detalii despre activitatea clinicii DentOP și despre tratamentele oferite, accesați acest link.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE