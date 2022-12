Reduceri de până la 1.300 de lei la aparatele de cafea în oferta Melitta de azi, 16 decembrie

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De atunci, Melitta a continuat nu doar să inoveze, ci și să impresioneze prin calitatea materialelor folosite, a tehnologiei și sistemelor speciale integrate în fiecare produs al său, ceea ce i-a adus premiul de „Cel mai bun brand al anului 2022” la categoria espressoare automate. Totodată, compania germană se distinge prin atenția și grija pe care le poartă clienților săi. Melitta continuă să fie o afacere de familie și menține în continuare standardele ridicate pe care Melitta Bentz le-a impus încă de la început.

Consumatorii preferă din ce în ce mai mult preparatele din cafea de origine italiană precum Capuccino, Latte Macchiato sau Espresso. Cu toate acestea, aparatele pentru cafeaua filtru sunt încă prezente în majoritatea locuinţelor din Europa, inclusiv în România. Renumitele filtre de hârtie marca Melitta se vând în diferite mărimi, pentru una sau mai multe căni şi sunt de mai multe culori, în special albe și maronii.

Pentru astăzi, 16 decembrie, Melitta anunță noi discounturi importante pentru clienții săi la o varietate de espressoare automate, cafetiere și accesorii, în cadrul campaniei „Bucură-te de aroma Sărbătorilor cu fiecare ceașcă de cafea”. Acestea pot fi achiziționate cu prețuri ce includ discounturi ce pot ajunge până la 1.300 de lei. Participantii beneficiază de 10% extra reducere la achiziționarea unei cafetiere Melitta folosind codul de reducere CAFEA10 pe site-ul oficial. Codul CAFEA10 nu se aplică produselor la precomandă și nu se cumulează cu alte promoţii și coduri de reducere.

Campania este valabilă până pe 27 decembrie, iar articolele incluse în această promoție sunt disponibile în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei sunt toate cantitățile din stocul societătii fără nici o limitare.

Specialitățile tale preferate de cafea se află la o atingere de ecran distanță. Espressorul automat Melitta LatteSelect, Silver extrage tot ce este mai bun din boabele de cafea și memorează până la 6 profiluri diferite, astfel că toți membrii familiei își pot salva setările după preferințe. Controlul espressorului se realizează ușor, cu ajutorul panoului de control tactil. Dacă preferi cafeaua cu lapte, recipientul dedicat cu o capacitate generoasă îți permite să pregătești ușor cappuccino, latte sau extra spumă de lapte.

Cafetiera Melitta AromaFresh, Cupru are o râșniță integrată pentru ca tu să te poți bucura de aroma cafelei obținută din boabe proaspăt râșnite. În plus, poți selecta mai multe niveluri de râșnire și ai la dispoziție și o funcție de reglare a intensității cafelei cu ajutorul căreia poți savura în fiecare zi cafeaua în funcție de preferințe: slabă, normală sau puternică. Rezervorul de apă are o capacitate de 1,375 litri, este transparent și marcat cu numărul de cești pentru ca tu să știi în permanență nivelul disponibil de apă.

În cazul în care cauți o cafetieră care să pregătească cât mai ușor cafeaua de zi cu zi, modernă și elegantă pentru bucătăria ta atunci trebuie să alegi Cafetiera Melitta Easy II Top Therm, steel-black, care oferă un design modern și funcții practice pentru o utilizare confortabilă. În plus, cu funcția capacului de infuzareEasy Click,deschizi capacul cu o singură mână. Cu o capacitate de preparare de maximum 10 cești de cafea, rezervor de apă transparent cu marcaje pentru numărul de cafele și un suport al filtrului pivotant detașabil cu sistem antipicurare, această cafetieră este cu siguranță alegerea perfectă.

Cafetiera Melitta Easy Timer, Black impresionează prin funcția sa practică, având un cronometru integrat cu ajutorul căruia poți seta când vrei să fie gata cafeaua. Vei putea să te trezești dis-de-dimineață de la mirosul aromat al cafelei proaspăt pregătite sau să îți setezi pauza de cafea chiar tu. Menținerea cafelei calde pe plită un timp îndelungat poate afecta gustul acesteia. Pentru a evita acest lucru, cafeaua ar trebui savurată proaspătă și consumată imediat după preparare. De aceea, setările din fabrică de menținere la cald sunt pentru 40 minute de încălzire.

Atunci când vrei să prepari cafeaua perfectă contează foarte mult prospețimea și cantitatea de cafea măcinată. De aceea, Râșnița de cafea Melitta Calibra, cântar integrat te va ajuta să măsori cu exactitate gramajul cafelei de măcinat. Astfel, vei obține aroma cafelei așa cum îți place. Atât recipientul de boabe de cafea, cât și recipientul de colectare a cafelei râșnite sunt detașabile, ceea ce îți permite să râșnești boabele de cafeaua preferată direct în portafiltrul espressorului tău manual sau în filtrul cafetierei.

Fierbătorul Melitta din oțel inoxidabil este potrivit pentru toate suprafețele de încălzire, inclusiv pentru cele cu inducție. Este prevăzut cu un mâner ergonomic izolat pentru prepararea cafelei fără griji și fără riscul apariției arsurilor. Deoarece este fabricat din oțel inoxidabil,. Acest fierbător se poate spăla și la mașina de spălat vase.

Dacă ești un băutor de cafea și vrei să ai parte de cea mai bună licoare matinală, mai ales cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, atunci trebuie să profiți de reducerile pe care Melitta le-a pregătit clienților săi în această perioadă și să cumperi unul dintre aparatele de preparat cafea incluse în promoție. Îți recomandăm să studiezi cu atenție oferta pentru a nu rata aceste discounturi importante și să cumperi cel mai bun espressor automat, cea mai bună cafetieră sau cel mai bun fierbător care să se muleze pe nevoile tale și ale familiei tale.

