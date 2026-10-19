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Rezonanța magnetică pe înțelesul pacientului: ce arată și de ce nu folosește radiații?

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Foto: RMN
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Rezonanța magnetică, numită frecvent RMN, este o investigație care creează imagini detaliate din interiorul corpului cu ajutorul unui câmp magnetic și al undelor radio. Nu folosește raze X și nu expune organismul la radiații ionizante.

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Dacă medicul îți recomandă un RMN, este firesc să ai întrebări: cât durează, dacă doare sau ce poate arăta. Examinarea este nedureroasă, iar echipa medicală îți explică fiecare etapă înainte să înceapă procedura.

Ce înseamnă RMN sau IRM?

RMN înseamnă „rezonanță magnetică nucleară", iar IRM înseamnă „imagistică prin rezonanță magnetică". Cele două denumiri descriu aceeași examinare.

Termenul „nucleară" poate crea confuzie, însă nu se referă la radioactivitate, ci la nucleii atomilor de hidrogen din organism, prezenți din abundență în apa și grăsimea din corp. Aparatul analizează reacția acestor atomi într-un câmp magnetic și transformă datele în imagini medicale.

Medicul poate recomanda un RMN pentru evaluarea creierului, acoloanei, articulațiilor, abdomenului, pelvisului, sânilor, inimii, vaselor de sânge sau altor zone, în funcție de particularitățile cazului.

Cum funcționează aparatul?

Aparatul include un magnet puternic, o masă mobilă și un sistem computerizat care prelucrează semnalele obținute. Te întinzi pe masă, iar aceasta se deplasează în zona aparatului, care seamănă cu un tunel.

Câmpul magnetic aliniază temporar atomii de hidrogen din corp, iar aparatul trimite apoi impulsuri scurte de unde radio. Semnalele rezultate sunt transformate de computer în imagini, pe secțiuni, din mai multe unghiuri, astfel, medicul imagist poate diferenția mai clar țesuturile moi, de exemplu un ligament afectat la genunchi sau o hernie de disc care apasă un nerv.

Poți auzi și termenul „Tesla", unitatea care arată puterea magnetului; alegerea aparatului depinde mereu de protocolul recomandat de medic.

De ce RMN-ul nu folosește radiații?

Radiografia și tomografia computerizată (CT) folosesc raze X, care sunt radiații ionizante. Rezonanța magnetică folosește un câmp magnetic și unde radio, așadar nu implică o astfel de expunere, iar medicul poate recomanda mai ușor investigații repetate, atunci când este nevoie de monitorizare.

Lipsa radiațiilor nu înseamnă, însă, că poți face RMN fără o verificare medicală atentă. Înainte de procedură, personalul te va întreba despre:

  • stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau alte dispozitive implantate;
  • implant cohlear, neurostimulator, pompă de insulină;
  • proteze, tije, șuruburi, clipuri vasculare sau fragmente metalice;
  • sarcină, boală renală ori reacții anterioare la substanța de contrast.

Multe implanturi moderne pot fi compatibile cu RMN-ul, dar echipa verifică întotdeauna modelul și documentele dispozitivului înainte de examinare.

Ce poate arăta rezonanța magnetică?

RMN-ul oferă informații utile mai ales despre țesuturile moi, pe care radiografia le surprinde mai puțin detaliat. În funcție de zona investigată, poate ajuta la evaluarea:

  • creierului, măduvei spinării, nervilor și discurilor intervertebrale, utilă în cazul durerilor de cap neobișnuite sau al suspiciunilor de compresie nervoasă;
  • articulațiilor, inclusiv leziuni de menisc, ligamente, tendoane sau cartilaj;
  • organelor din abdomen și pelvis - ficat, rinichi, uter, ovare sau prostată - util și pentru femeile care investighează dureri pelvine sau endometrioza;
  • unor situații particulare, precum evaluarea sânilor, a vaselor de sânge sau a inimii.

Imaginea, în sine, nu stabilește singură un diagnostic; medicul corelează rezultatul cu simptomele și cu celelalte investigații.

RMN sau CT: ce investigație recomandă medicul?

RMN-ul și CT-ul nu se exclud - fiecare răspunde altor nevoi medicale.

SituațieRMNCTTehnologieCâmp magnetic și unde radioRaze XRadiații ionizanteNuDaȚesuturi moi, nervi, ligamenteOferă detalii foarte bunePoate completa evaluareaOase, plămâni, traumatisme acuteSe folosește selectivPoate fi preferatDuratăDe regulă, 20–60 minuteDe regulă, câteva minute

În urgențe, CT-ul poate furniza rapid informații utile, iar pentru creier, măduvă, articulații sau pelvis, medicul poate prefera RMN-ul. Urmează întotdeauna recomandarea primită.

RMN cu sau fără substanță de contrast?

RMN-ul nativ se face fără substanță de contrast și este suficient în multe situații. În unele cazuri, însă, medicul recomandă contrast pe bază de gadoliniu, administrat intravenos, util pentru observarea vascularizației, inflamației sau a unor leziuni care necesită caracterizare suplimentară. Dacă medicul îl indică, este posibil să îți solicite analize pentru funcția renală - anunță echipa dacă ai boală renală severă, ești însărcinată sau ai avut reacții după o investigație anterioară.

Cum te pregătești și cum decurge examinarea?

Pregătirea diferă în funcție de regiunea investigată; la multe examinări poți mânca normal, însă pentru abdomen sau pelvis clinica îți poate transmite indicații legate de alimentație sau hidratare.

Pentru o experiență mai ușoară, urmează acești pași:

  • adu recomandarea medicală, rezultatele anterioare și documentele implanturilor;
  • scoate bijuteriile, ceasul, agrafele, piercingurile și cardurile înainte de examinare;
  • spune-i personalului dacă ai tatuaje recente, plasturi medicamentoși sau ai lucrat cu metal fără protecție pentru ochi;
  • stai nemișcat pe durata secvențelor, deoarece mișcarea poate reduce claritatea imaginilor.

Vei auzi zgomote ritmice, uneori puternice; primești căști sau dopuri pentru urechi. Examinarea nu doare, iar dacă ai claustrofobie, anunță din timp - echipa îți va explica pașii și poate oferi măsuri suplimentare pentru confortul tău.

Programează un consult medical dacă ai simptome, recomandare pentru RMN sau întrebări despre investigațiile potrivite pentru tine.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu reprezintă o sursă de autodiagnosticare sau automedicație. Pentru orice simptom, rezultat medical sau decizie privind investigațiile, apelează la un consult medical de specialitate.

Surse de informare:

  • "MRI.", Mayo Clinic, mayoclinic.org/tests-procedures/mri/about/pac-20384768. Accesat în data de 5 octombrie 2026.
  • "MRI (Magnetic Resonance Imaging).", Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/4876-magnetic-resonance-imaging-mri. Accesat în data de 5 octombrie 2026.

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